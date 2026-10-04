Ο Ερυθρός Αστέρας γνώρισε νέα ήττα από την FMP στην Αδριατική Λίγκα

Ο Ερυθρός Αστέρας γνώρισε εκτός έδρας ήττα από την FMP με σκορ 90-89, στο πλαίσιο της Αδριατικής Λίγκας. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται παρά την πρόσφατη νίκη της ομάδας στην EuroLeague, όπου επικράτησε της Εφές με 77-72. Η αναμέτρηση με την FMP σηματοδότησε ένα μη ιδανικό ντεμπούτο για τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου στην Αδριατική Λίγκα, προσθέτοντας μια ακόμη ήττα στο ξεκίνημα της σεζόν.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στην Αδριατική Λίγκα

Η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα ταξίδεψε για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την FMP, στο πλαίσιο των αγώνων της Αδριατικής Λίγκας. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε ένα ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να μάχονται για τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το τελικό σκορ βρήκε την FMP να επικρατεί οριακά με 90-89, αφήνοντας τον Ερυθρό Αστέρα χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αυτή η ήττα αποτελεί ένα νέο στραβοπάτημα για την ομάδα, η οποία προσπαθεί να βρει τον ρυθμό της στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου. Παρά την προσπάθεια των παικτών, η FMP κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα και να πάρει τη νίκη εντός έδρας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.

Το ξεκίνημα της σεζόν για τους «ερυθρόλευκους»

Για τον Ερυθρό Αστέρα, η ήττα από την FMP ήταν η τρίτη συνολικά σε τέσσερα επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής η ομάδα. Αυτό το αρνητικό σερί έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη επιτυχία στην EuroLeague, όπου οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταφέρει να πάρουν την πρώτη τους νίκη. Συγκεκριμένα, ο Ερυθρός Αστέρας είχε επικρατήσει της Εφές με σκορ 77-72, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης.

Ωστόσο, το ντεμπούτο στην Αδριατική Λίγκα δεν ήταν το αναμενόμενο για την ομάδα του Βελιγραδίου. Η ήττα αυτή προσθέτει προβληματισμό στο στρατόπεδο του συλλόγου. Στην ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο, υπάρχουν αρκετά «σύννεφα», ακόμα και αν βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη για βελτίωση και σταθερότητα.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Από την πλευρά του Ερυθρού Αστέρα, ξεχώρισε η εμφάνιση του Κρις Τζόουνς, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο Τζόουνς σημείωσε 19 πόντους, ενώ παράλληλα συνέλεξε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ και κατέγραψε 1 κλέψιμο. Η εξαιρετική του παρουσία στο παρκέ, σε 25 λεπτά συμμετοχής, δεν ήταν ωστόσο αρκετή για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Στον αντίποδα, για την FMP, φανταστική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Τζαμίγια Νιλ. Ο Νιλ τελείωσε την αναμέτρηση ως ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του, πετυχαίνοντας 27 πόντους. Επιπλέον, συνέβαλε με 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, αγωνιζόμενος για 32 λεπτά. Η δική του απόδοση ήταν καθοριστική για την επικράτηση της FMP επί του Ερυθρού Αστέρα.

Το ντεμπούτο στην Αδριατική Λίγκα και οι προβληματισμοί

Το ξεκίνημα του Ερυθρού Αστέρα στην Αδριατική Λίγκα δεν ήταν το ιδανικό, όπως αναφέρθηκε. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου είχαν στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρώτη τους εμφάνιση στη διοργάνωση, ωστόσο ηττήθηκαν από την FMP. Αυτή η ήττα δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας σε αυτή τη φάση της σεζόν, ειδικά μετά την πρόσφατη νίκη στην EuroLeague.

Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση και να βρει λύσεις στα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Παρά το γεγονός ότι η σεζόν βρίσκεται ακόμα στην αρχή της, η συσσώρευση αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως η τρίτη ήττα σε τέσσερα επίσημα παιχνίδια, δημιουργεί ανησυχία και απαιτεί άμεση αντίδραση από το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες, προκειμένου να αναστραφεί το κλίμα των «σύννεφων» που επικρατεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta