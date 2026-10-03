Ο Βαγγέλης Παυλίδης σε συζητήσεις με την Μπενφίκα για νέο συμβόλαιο

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Μπενφίκα για την υπογραφή ενός νέου συμβολαίου συνεργασίας. Η είδηση αυτή προέρχεται από το πρωτοσέλιδο της πορτογαλικής εφημερίδας «Record», η οποία αποκάλυψε τις εξελίξεις το πρωί του Σαββάτου, 03 Οκτωβρίου. Οι «αετοί» της Λισαβόνας επιδιώκουν να «δέσουν» τον ποδοσφαιριστή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πέραν της υπάρχουσας συμφωνίας.

Το δημοσίευμα της «Record»

Η πορτογαλική αθλητική εφημερίδα «Record» κυκλοφόρησε το πρωί του Σαββάτου, 03 Οκτωβρίου, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να δεσπόζει στο πρωτοσέλιδό της. Το δημοσίευμα αποκάλυψε ότι η Μπενφίκα έχει ήδη ξεκινήσει επίσημες συζητήσεις με τον Έλληνα επιθετικό. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέσω ενός νέου συμβολαίου.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζει η «Record» υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδει ο πορτογαλικός σύλλογος στην παραμονή του 27χρονου επιθετικού. Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση της Μπενφίκα να διασφαλίσει το μέλλον του Παυλίδη στην ομάδα, αναγνωρίζοντας την αξία του και τη συμβολή του στην αγωνιστική της πορεία.

Η πρόταση για επέκταση συμβολαίου

Παρά το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης διαθέτει ήδη ένα συμβόλαιο που εκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι του 2029, η διοίκηση της Μπενφίκα επιθυμεί να προχωρήσει σε περαιτέρω επέκταση. Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ των Πορτογάλων αναφέρει πως η ομάδα στοχεύει στην προσθήκη δύο επιπλέον ετών στη διάρκεια της συνεργασίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το νέο συμβόλαιο θα προβλέπει την παραμονή του Έλληνα επιθετικού στους «αετούς» μέχρι και το καλοκαίρι του 2031.

Η πρόθεση για τόσο μακροχρόνια δέσμευση φανερώνει την εμπιστοσύνη του συλλόγου στις ικανότητες του Παυλίδη και την επιθυμία να τον καταστήσει βασικό πυλώνα για τα επόμενα χρόνια. Η επέκταση κατά δύο χρόνια θα ενισχύσει τη σταθερότητα και τη συνέχεια στο επιθετικό κομμάτι της πορτογαλικής ομάδας.

Αισιοδοξία για την έκβαση των διαπραγματεύσεων

Οι συζητήσεις μεταξύ του Βαγγέλη Παυλίδη και της Μπενφίκα έχουν ήδη ξεκινήσει και, σύμφωνα με τις πηγές, εξελίσσονται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο. Το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία, με όλους τους εμπλεκόμενους να πιστεύουν ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη στην υπόθεση.

Η ομαλή πορεία των διαπραγματεύσεων υποδηλώνει ότι οι αρχικές προσεγγίσεις έχουν βρει κοινό έδαφος και ότι υπάρχει αμοιβαία διάθεση για την επίτευξη συμφωνίας. Η αισιοδοξία αυτή ενισχύει τις προσδοκίες για την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών και την υπογραφή του νέου συμβολαίου.

Η εξαιρετική φετινή πορεία του Παυλίδη

Η πρωτοβουλία της Μπενφίκα για την επέκταση του συμβολαίου του Βαγγέλη Παυλίδη έρχεται σε μια περίοδο που ο Έλληνας επιθετικός διανύει μια εξαιρετική αγωνιστική σεζόν. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής έχει ξεκινήσει τη φετινή χρονιά με εντυπωσιακό τρόπο, επιδεικνύοντας υψηλή παραγωγικότητα στο σκοράρισμα και τη δημιουργία φάσεων.

Συγκεκριμένα, ο Παυλίδης έχει καταφέρει να σημειώσει 14 γκολ σε μόλις 13 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπενφίκα. Επιπλέον, έχει προσφέρει 3 ασίστ στους συμπαίκτες του, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ο συνολικός χρόνος συμμετοχής του ξεπερνά τα 900 λεπτά, γεγονός που αναδεικνύει τον σημαντικό του ρόλο και την εμπιστοσύνη του προπονητή στο πρόσωπό του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta