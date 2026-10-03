Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την εξάδα ξένων για την πρεμιέρα με το Μαρούσι

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει του δεύτερου αγώνα της για τη φετινή σεζόν, ο οποίος σηματοδοτεί και την έναρξη των υποχρεώσεών της στην Greek Basketball League. Η «Ένωση» θα αναμετρηθεί με το Μαρούσι, με τον προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα να έχει ήδη οριστικοποιήσει την εξάδα των ξένων παικτών που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση.

Η αναμέτρηση με το Μαρούσι

Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ στρέφεται πλέον αποκλειστικά στην πρεμιέρα της Greek Basketball League, όπου θα υποδεχθεί το Μαρούσι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την 03η Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 16:00. Η Sunel Arena θα φιλοξενήσει αυτή την πρώτη αναμέτρηση της «Ένωσης» στο πλαίσιο του πρωταθλήματος.

Αυτός ο αγώνας αποτελεί το δεύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας στο εγχώριο πρωτάθλημα μπάσκετ. Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώνεται με την επιλογή των παικτών που θα συνθέσουν την αποστολή.

Οι επιλογές του Ντράγκαν Σάκοτα

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, προχώρησε στην επιλογή των έξι ξένων παικτών που θα στελεχώσουν τη δωδεκάδα της ομάδας για το επερχόμενο παιχνίδι. Η απόφασή του αφορά τους αθλητές που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ομάδας και την τακτική προσέγγιση του αγώνα.

Η επιλογή της εξάδας των ξένων είναι ένα κρίσιμο βήμα για την ΑΕΚ, καθώς αυτοί οι παίκτες αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση της ομάδας. Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει καταλήξει στα ονόματα που θεωρεί καταλληλότερα για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η εξάδα των ξένων παικτών

Στη διάθεση του προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα για τον αγώνα με το Μαρούσι θα βρίσκονται οι ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ και Λάντερς Νόλεϊ. Οι δύο αυτοί παίκτες συγκαταλέγονται στην εξάδα που επιλέχθηκε για την πρεμιέρα της Greek Basketball League, ενισχύοντας την περιφέρεια και τη φροντ λάιν της ομάδας.

Επίσης, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν ο Λούκας Λεκάβιτσιους και ο Νέλι Τζόζεφ, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ της ΑΕΚ. Την εξάδα συμπληρώνουν οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Τομά Ερτέλ, οι οποίοι θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση της Sunel Arena, συνεισφέροντας με τις ικανότητές τους.

Οι παίκτες που έμειναν εκτός

Από την εξάδα των ξένων παικτών που θα αγωνιστούν κόντρα στο Μαρούσι, εκτός έμειναν τρεις αθλητές. Συγκεκριμένα, ο Ντέρικ Γουίλιαμς δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Ντράγκαν Σάκοτα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η απουσία του αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο αγώνα.

Παράλληλα, ο Γκρεγκ Μπράουν και ο ΚιΣόν Φίζελ είναι οι άλλοι δύο ξένοι παίκτες που δεν θα βρίσκονται στη δωδεκάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με το Μαρούσι. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης του ρόστερ και των κανονισμών που διέπουν τη συμμετοχή ξένων αθλητών στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta