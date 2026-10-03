Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην εθνική Ελλάδος: συζητήσεις για υποδομές και στήριξη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την αποστολή της εθνικής Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, δείχνοντας τη στήριξή του στην ομάδα λίγο πριν από τον αυριανό κρίσιμο αγώνα με τη Γερμανία. Η αναμέτρηση, που διεξάγεται στις 4 Οκτωβρίου στις 21:45, αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής του Nations League. Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, και ο προπονητής της ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σε μια συζήτηση που επικεντρώθηκε στις επιτυχίες και τις μελλοντικές δυνατότητες της «γαλανόλευκης».

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού και το μήνυμα στήριξης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η εθνική ομάδα, εκφράζοντας τη χαρά του για την πορεία της. «Ήρθαμε να σας πούμε μια καλημέρα», δήλωσε, τονίζοντας πόση χαρά δίνει μια νέα ομάδα που πηγαίνει καλά και είναι δεμένη, χαρακτηρίζοντας το τελευταίο ως το πιο σημαντικό στοιχείο. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «κάτι ωραίο γίνεται στην Εθνική και εμείς είμαστε εδώ, δίπλα σας».

Κατά την υποδοχή του, ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς του προσέφερε ένα δώρο, μια φανέλα της εθνικής ομάδας, η οποία έφερε στην πλάτη το επώνυμο του πρωθυπουργού και τον αριθμό «10». Η κίνηση αυτή επισφράγισε το κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και στήριξης μεταξύ της πολιτείας και της ομάδας.

Συζητήσεις για υποδομές και το μέλλον της ομάδας

Οι τρεις άνδρες – ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της ΕΠΟ και ο προπονητής – συζήτησαν εκτενώς για τα επιτεύγματα της νέας φουρνιάς της εθνικής ομάδας, καθώς και για τις δυνατότητες που έχει να καταφέρει ακόμη περισσότερα. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως έχουν γίνει συζητήσεις με τον πρόεδρο και τον κόουτς για τη βοήθεια της πολιτείας, ώστε η εθνική να αποκτήσει τις υποδομές που χρειάζεται.

«Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας και ξέρουμε ότι έχετε και παρόν και μέλλον», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η ομάδα να κάνει ξανά περήφανους τους Έλληνες σε βάθος χρόνου. Οι Μάκης Γκαγκάτσης και Ιβάν Γιοβάνοβιτς ευχαρίστησαν από την πλευρά τους για τη βοήθεια που προσφέρει η πολιτεία.

Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στη χώρα. Ειδικότερα, ανέφερε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμο για τη νέα σεζόν, ενώ στο ΟΑΚΑ έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις στο στέγαστρο. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, θα ακολουθήσει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ενώ η πολιτεία έχει βοηθήσει όσο μπορεί και για το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης χαρακτήρισε πολύ σημαντική την αναβάθμιση που γίνεται με το προπονητικό κέντρο, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τη βοήθεια. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, από την πλευρά του, σημείωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητά με τον πρωθυπουργό για τα θέματα της εθνικής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της βοήθειας του κράτους όσον αφορά το προπονητικό κέντρο.

Η σημασία του αγώνα στην Τούμπα και οι προσδοκίες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή του γηπέδου της Τούμπας ως έδρας για τον αγώνα με τη Γερμανία, επισημαίνοντας ότι η εθνική ομάδα έχει πολλά χρόνια να παίξει σε αυτό το γήπεδο. «Εκπλήξατε πολλούς αλλά σίγουρα όχι τους εαυτούς σας», είπε απευθυνόμενος στους παίκτες, τονίζοντας ότι η ομάδα είναι αγαπημένη και δεμένη, κάτι που φαίνεται μέσα στο γήπεδο.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, αναφέρθηκε επίσης στον αυριανό αγώνα, δηλώνοντας ότι τα παιδιά έχουν αποδείξει πως μπορούν να κερδίσουν οποιονδήποτε αντίπαλο. Ευχήθηκε η ομάδα, όντας στο πρώτο γκρουπ για τα προκριματικά του Euro 2028, να μπορέσει να προκριθεί. Ο κ. Γιοβάνοβιτς πρόσθεσε ότι το ποδόσφαιρο έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην καθημερινότητα των Ελλήνων, κάτι που έχει φανεί.

Ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε το μήνυμά του τονίζοντας ότι οι παίκτες αγωνίζονται για το εθνόσημο σε μια εποχή μεγάλων δυσκολιών, προσφέροντας χαρά σε όλους τους Έλληνες πολίτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta