Ο Λούις Χάμιλτον βρήκε το σωστό στήσιμο με μία τελευταία αλλαγή

Ο Λούις Χάμιλτον εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία, επιτυγχάνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα για τη Ferrari. Ο Βρετανός οδηγός απέδωσε την επιτυχία του σε μία τελευταία παρέμβαση στο set-up της SF-26. Η επίδοση αυτή τον φέρνει στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το ουγγρικό Grand Prix του 2023.

Η επιτυχία στις κατατακτήριες δοκιμές

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής θα εκκινήσει από τη δεύτερη θέση στον αγώνα της Μαλαισίας, έχοντας σημειώσει μια σημαντική επίδοση για την ομάδα του. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί το καλύτερο για τη Ferrari στις φετινές κατατακτήριες δοκιμές. Ο Χάμιλτον ήταν 0,298 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος εξασφάλισε την pole position, ωστόσο η επίδοσή του ήταν αρκετή για να τον φέρει στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Η τελευταία φορά που ο Λούις Χάμιλτον είχε εκκινήσει από την πρώτη σειρά ήταν στο ουγγρικό Grand Prix του 2023. Αυτή η νέα επίδοση στη Σεπάνγκ δείχνει την πρόοδο και την προσαρμοστικότητα της ομάδας της Ferrari, η οποία κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση του μονοθεσίου της κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Οι προκλήσεις των ελεύθερων δοκιμών

Οι συνθήκες στην πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές για όλες τις ομάδες και τους οδηγούς. Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών, η Ferrari δοκίμασε αρκετές διαφορετικές ρυθμίσεις, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την ολίσθηση και την υπερθέρμανση των ελαστικών. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στη Μαλαισία δυσκόλεψαν σημαντικά όχι μόνο τους οδηγούς, αλλά και τα ίδια τα μονοθέσια, καθώς και τα μέλη των ομάδων που εργάζονταν στα γκαράζ.

Ο Λούις Χάμιλτον περιέγραψε τις συνθήκες, τονίζοντας τη μεγάλη ζέστη και την επίδρασή της. «Κάνει τόση ζέστη εδώ. Το λέω συνεχώς, αλλά αυτό έχει κάνει τεράστια τη δυσκολία για τα ελαστικά, για το μονοθέσιο και για τους μηχανικούς στο γκαράζ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτές οι συνθήκες καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολο το έργο της εύρεσης μιας καλής ισορροπίας στο set-up του μονοθεσίου.

Η καθοριστική αλλαγή στο set-up

Παρά τις δυσκολίες, η Ferrari κατάφερε να βρει την απαιτούμενη ισορροπία λίγο πριν από την έναρξη των κατατακτήριων δοκιμών. Ο Χάμιλτον εξήγησε ότι η ομάδα του πραγματοποίησε πολλές αλλαγές σε όλες τις περιόδους των ελεύθερων δοκιμών, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το γλίστρημα των μονοθεσίων και την υπερθέρμανση των ελαστικών.

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων στην ομάδα μου. Κάναμε τόσες πολλές αλλαγές σε όλες τις περιόδους ελεύθερων δοκιμών και, επειδή τα μονοθέσια γλιστρούν και τα ελαστικά υπερθερμαίνονται, ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να βρούμε μια καλή ισορροπία», ανέφερε ο οδηγός της Ferrari. Η τελική επιλογή στο set-up της SF-26 επέτρεψε στον Χάμιλτον να μειώσει σημαντικά τη διαφορά από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε δείξει τον ταχύτερο ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου.

«Κάναμε μία τελευταία αλλαγή πριν από τις κατατακτήριες και πιστεύω ότι βρήκαμε το σωστό σημείο. Το ότι καταφέραμε να περιορίσουμε τη διαφορά στα δύο ή τρία δέκατα από τον Μαξ, που ήταν τόσο γρήγορος όλο το Σαββατοκύριακο, είναι πολύ καλό. Είμαι πραγματικά ευγνώμων», πρόσθεσε ο Λούις Χάμιλτον, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της τελευταίας ρύθμισης.

Η στρατηγική για τον αγώνα

Η Ferrari θα ξεκινήσει τον αγώνα με τον Λούις Χάμιλτον από τη δεύτερη θέση, ενώ ο teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, θα εκκινήσει από την πέμπτη θέση. Με τις υψηλές θερμοκρασίες να παραμένουν και την αναμενόμενη φθορά των ελαστικών να αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα, η ιταλική ομάδα θα έχει μπροστά της έναν αγώνα διαχείρισης. Η στρατηγική αυτή θα είναι κρίσιμη απέναντι στον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, καθώς και στις Mercedes των Αντρέα Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ.

Η ικανότητα της Ferrari να διαχειριστεί τις συνθήκες της πίστας και τη φθορά των ελαστικών θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του Grand Prix. Η επίδοση του Χάμιλτον στις κατατακτήριες δίνει στην ομάδα μια ισχυρή αφετηρία για να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα στον αγώνα της Μαλαισίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta