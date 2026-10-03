Πορτογαλία: Κύμα υποστήριξης στον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τη διαμάχη με τον Ζεσούς

Παρά την πρόσφατη νίκη της Πορτογαλίας επί της Δανίας στην Κοπεγχάγη με σκορ 4-2 για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, η ατμόσφαιρα γύρω από την εθνική ομάδα παραμένει τεταμένη. Η διαμάχη ανάμεσα στον αρχηγό Κριστιάνο Ρονάλντο και τον ομοσπονδιακό προπονητή Ζόρζε Ζεσούς έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις. Μάλιστα, αρκετές αφίσες εμφανίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (02/10) σε διάφορα σημεία της Λισαβόνας, εκφράζοντας στήριξη στον Ρονάλντο και ασκώντας έντονη κριτική στον Ζεσούς και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας.

Υποστήριξη στον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Λισαβόνα

Οι αφίσες που τοποθετήθηκαν σε στρατηγικές τοποθεσίες στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας και τη γύρω περιοχή, σηματοδοτούν την κλιμάκωση της δημόσιας συζήτησης γύρω από την εσωτερική κατάσταση της εθνικής ομάδας. Η εμφάνισή τους, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (02/10), έδωσε νέα διάσταση στην αναταραχή που προέκυψε από τη διαμάχη μεταξύ του παίκτη και του προπονητή.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία έγινε γνωστή λίγο μετά την επιβλητική νίκη της Πορτογαλίας με 4-2 επί της Δανίας στην Κοπεγχάγη για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, δείχνει ότι οι πανηγυρισμοί για το αγωνιστικό αποτέλεσμα δεν έχουν καταφέρει να καταστείλουν την ένταση που επικρατεί. Αντιθέτως, η δημόσια έκφραση υποστήριξης προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο υπογραμμίζει το βάθος του ζητήματος.

Τα μηνύματα των αφισών

Το περιεχόμενο των αφισών ήταν σαφές και διχαστικό. Τα πανό που στήριζαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο έγραφαν: «Σε ευχαριστούμε Κριστιάνο για όλα όσα έχεις κάνει για την Πορτογαλία. Θα είσαι πάντα ο αρχηγός μας». Αυτά τα πανό απεικόνιζαν τον διάσημο παίκτη με την πορτογαλική σημαία στο φόντο, τονίζοντας τον ρόλο του ως εθνικού συμβόλου και αρχηγού.

Στον αντίποδα, οι αφίσες που επέκριναν τον Ζόρζε Ζεσούς είχαν ένα ασπρόμαυρο φόντο και παρουσίαζαν μια φωτογραφία του προπονητή με το κεφάλι σκυμμένο και ακουμπισμένο σε έναν πάγκο. Η συνοδευτική λεζάντα ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, αναφέροντας: «Δεν έχεις ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Φέρεσαι άσχημα σε έναν αρχηγό. Υπερβολικός εγωισμός».

Ο Φερνάντο Μάια αναλαμβάνει την ευθύνη

Λίγες ώρες μετά την εξάπλωση των αφισών σε όλη τη Λισαβόνα, ένας άνδρας ονόματι Φερνάντο Μάια ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για την πρωτοβουλία. Ο Μάια επιβεβαίωσε αργότερα, μιλώντας στο «Radio Observador», ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή οποιαδήποτε εταιρεία που να συνδέεται με τον παίκτη.

Ο ίδιος δήλωσε ότι χρηματοδοτεί προσωπικά την ενέργεια αυτή, τονίζοντας πως ο στόχος του δεν είναι να δημιουργήσει διχασμό εντός της εθνικής ομάδας. Αντιθέτως, εξήγησε ότι επιθυμεί απλώς να δώσει στον «Cr7» «τη θέση που του αξίζει». Ο Φερνάντο Μάια δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμος να δεχτεί τυχόν πρόστιμα που ενδέχεται να του επιβληθούν για την τοποθέτηση των διαφημιστικών πινακίδων χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι ίσως ένα από τα μηνύματα που απευθύνονταν στον Ζεσούς να ήταν υπερβολικό. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ίσως η φράση για τον εγωισμό να είναι υπερβολική. Δεν είναι ασέβεια, αλλά είναι υπερβολική». Ο Μάια αποκάλυψε επίσης ότι σχεδιάζει να κρεμάσει άλλη μία πινακίδα στο Estádio do Dragão, το στάδιο της Πόρτο, όπου η Πορτογαλία πρόκειται να δώσει τον επόμενο αγώνα της.

Η αντίδραση του προπονητή και η συνέχεια

Η κατάσταση μεταξύ της εθνικής ομάδας και του επιθετικού της Αλ Νασρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, φέρεται να είναι σε σημείο που θεωρείται ανεπανόρθωτο, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ζόρζε Ζεσούς, από την πλευρά του, έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το ζήτημα.

Ο Ζεσούς δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στον εναπομείναντα αγώνα της Πορτογαλίας εναντίον της Νορβηγίας. Πρόσθεσε ότι το θέμα της διαμάχης με τον αρχηγό της ομάδας θα διευθετηθεί μόλις ολοκληρωθούν όλες οι αθλητικές υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta