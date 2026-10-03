Φερστάπεν: «Απίστευτη η πρόοδος της Red Bull, θα προσπαθήσω να νικήσω αύριο»

Ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλισε την πρώτη pole position για τη Red Bull στη φετινή σεζόν της Formula 1, στο GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία. Ο Ολλανδός πιλότος χαρακτήρισε την πρόοδο της ομάδας του ως «απίστευτη», τονίζοντας τη σημαντική εξέλιξη από την αρχή της χρονιάς. Μετά την επιτυχία στις κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα της Σεπάνγκ, ο Φερστάπεν δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να κερδίσει τον αγώνα, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει.

Η πρώτη pole position της σεζόν

Η επίτευξη της pole position από τον Μαξ Φερστάπεν στο GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία δεν ήταν ένα απλό αποτέλεσμα, αλλά μια επιβεβαίωση της σημαντικής προόδου που έχει σημειώσει η Red Bull. Αυτή είναι η πρώτη pole position για την ομάδα στη φετινή σεζόν της Formula 1, ένα γεγονός που υπογραμμίζει την ανοδική της πορεία.

Επιπλέον, η επίδοση του Φερστάπεν σηματοδοτεί την πρώτη pole position από κινητήρα που δεν είναι της Mercedes για το έτος 2026, ένα στοιχείο που αναδεικνύει την ανταγωνιστικότητα της Red Bull και την ικανότητά της να ξεπεράσει το αρχικό προβάδισμα της Mercedes.

Η επιβεβαίωση της προόδου

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επίτευξη αυτή, δηλώνοντας: «Είναι φανταστικό. Προσπαθούσαμε να πάρουμε την pole position, μερικές φορές ήμασταν πιο κοντά από άλλες, αλλά το ότι τελικά τα καταφέραμε, από το σημείο στο οποίο ξεκινήσαμε φέτος, είναι πραγματικά απίστευτο». Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και την εξέλιξη της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η Red Bull έδειξε από την πρώτη ημέρα στη Σεπάνγκ ότι είναι ανταγωνιστική, με τον Φερστάπεν να είναι ο ταχύτερος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1). Ο ομόσταβλός του, Ισάκ Χατζάρ, βρισκόταν επίσης σταθερά στις πρώτες θέσεις. Ο Ολλανδός οδηγός πιστεύει ότι η ομάδα κατάφερε να εξελίξει σωστά το μονοθέσιο κατά τη διάρκεια του τριημέρου των δοκιμών.

Η κυριαρχία στις κατατακτήριες

Ο Μαξ Φερστάπεν επέδειξε κυριαρχία καθ' όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, όντας ο ταχύτερος και στις τρεις περιόδους. Στο Q3, σημείωσε χρόνο 1:35.130, μια επίδοση που του χάρισε την κορυφή.

Η διαφορά του από τον δεύτερο, Λιούις Χάμιλτον, ήταν 0,298 δευτερόλεπτα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανωτερότητα του Ολλανδού πιλότου και του μονοθεσίου της Red Bull στην πίστα της Σεπάνγκ.

Οι δηλώσεις του Ολλανδού πιλότου

Στις δηλώσεις του, ο Φερστάπεν τόνισε την ικανοποίησή του για την πορεία της ομάδας: «Αν κοιτάξεις πώς ξεκίνησε η χρονιά για εμάς και την πρόοδο που σημειώσαμε σε ορισμένες πίστες, ήμασταν κοντά. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως, ήταν πολύ θετικό. Από το FP1 ξεκινήσαμε καλά και στη συνέχεια προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το μονοθέσιο. Είναι απίστευτο. Ειλικρινά, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην pole position εδώ».

Ο Φερστάπεν έχει να κερδίσει από τον τελευταίο αγώνα της περσινής σεζόν στο Άμπου Ντάμπι. Η pole position στη Μαλαισία του δίνει την καλύτερη δυνατή αφετηρία για να βάλει τέλος σε αυτό το σερί. Παρά την επιτυχία, ο ίδιος παραμένει προσγειωμένος και αναγνωρίζει τις δυσκολίες του αγώνα.

Οι προκλήσεις του αγώνα

Ο αγώνας των 56 γύρων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, κυρίως λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην πίστα της Σεπάνγκ. Ο Φερστάπεν υπογράμμισε τις προκλήσεις: «Κάνει πολύ ζέστη για εμάς, για τα μονοθέσια, τα φρένα και τα ελαστικά, οπότε ο αγώνας θα είναι σίγουρα δύσκολος. Πρέπει να διαχειριστείς πολλά πράγματα».

Ο Ολλανδός οδηγός δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος με τη σημερινή ημέρα και, φυσικά, θα προσπαθήσω να κερδίσω αύριο. Όταν ξεκινάς πρώτος, αυτός είναι ο στόχος». Πρόσθεσε επίσης ότι είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς αυτή τη στιγμή ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τις συνθήκες, ενώ τόνισε την ανάγκη για προσοχή στην εκκίνηση, όπου «μπορούν να συμβούν πολλά». Ο Φερστάπεν εκφράζει αυτοπεποίθηση, δηλώνοντας: «Μέχρι τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο νιώθω καλά και έχω αυτοπεποίθηση. Ελπίζω να το δείξουμε ξανά αύριο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta