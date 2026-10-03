Ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα δηλώνει ότι η FIBA δεν συμμετέχει στις συζητήσεις NBA και Euroleague

Ο πρόεδρος της FIBA, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, δήλωσε πρόσφατα ότι η παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ δεν συμμετέχει στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις που διεξάγονται ανάμεσα στη EuroLeague και το NBA. Παρά την απουσία της FIBA από αυτές τις συζητήσεις, ο Γκαρμπαχόσα εξέφρασε την επιθυμία για την επίτευξη μιας κοινής, τριμερούς συμφωνίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή, προς όφελος του αθλήματος.

Οι διαπραγματεύσεις Euroleague και NBA

Τελευταία, έχει αναπτυχθεί μία εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο πρότζεκτ του NBA στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, εξετάζεται η πιθανότητα να υποβληθεί μία πρόταση συνεργασίας από το NBA προς τη EuroLeague. Αυτές οι διαπραγματεύσεις αποτελούν ένα κεντρικό θέμα στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι δύο πλευρές, η EuroLeague και το NBA, βρίσκονται σε διαδικασία συζητήσεων, με το μέλλον της συνεργασίας τους να αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για την παγκόσμια κοινότητα του μπάσκετ. Η φύση και το περιεχόμενο αυτής της πιθανής συνεργασίας παραμένουν υπό διαπραγμάτευση.

Η θέση της FIBA και η επιθυμία για τριμερή συμφωνία

Ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα, ως επικεφαλής της FIBA, ξεκαθάρισε ότι η ομοσπονδία δεν αποτελεί μέρος των τρεχουσών συζητήσεων μεταξύ EuroLeague και NBA. Περιέγραψε τις διαπραγματεύσεις αυτές ως μία διμερή διαδικασία μεταξύ των δύο οργανισμών. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε ότι η FIBA, μαζί με τη FIBA Europe, είχε προσκαλέσει τις εμπλεκόμενες πλευρές στο Σπίτι του Μπάσκετ στην Ελβετία, δείχνοντας την πρόθεσή της για συμμετοχή.

Ο πρόεδρος της FIBA υπογράμμισε ότι η ομοσπονδία επιθυμεί πάντοτε να είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Αναφορικά με τη EuroLeague, ο Γκαρμπαχόσα ανέφερε ότι λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μοιράζονται την ίδια επιθυμία για μία κοινή, τριμερή συμφωνία, θεωρώντας την ως την καλύτερη δυνατή εξέλιξη, εφόσον καταστεί εφικτή.

Το ιστορικό των συζητήσεων με την Euroleague

Πριν την παρέμβαση του NBA, η FIBA βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τη EuroLeague για μία περίοδο δύο ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η FIBA είχε συνομιλίες με τρεις διαφορετικούς διευθύνοντες συμβούλους της EuroLeague. Ο κύριος στόχος αυτών των διαπραγματεύσεων ήταν η δημιουργία μιας σταθερής και κατανοητής πυραμίδας διοργανώσεων εντός της Ευρώπης.

Η προσπάθεια αυτή αποσκοπούσε στο να ωφεληθούν όλοι οι σύλλογοι στην Ευρώπη, και όχι μόνο ένας περιορισμένος αριθμός. Παράλληλα, οι συζητήσεις είχαν ως στόχο την προστασία των εθνικών πρωταθλημάτων, των εθνικών ομοσπονδιών και του ημερολογίου των εθνικών ομάδων, διασφαλίζοντας τη συνοχή και τη λειτουργικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η παρέμβαση του NBA και η στενή σχέση

Σε κάποιο σημείο, για διάφορους λόγους, το NBA παρενέβη στις εξελίξεις. Ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα τόνισε ότι το NBA κατανοεί και σέβεται απόλυτα, εξαρχής, τις αξίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μπάσκετ στην ευρωπαϊκή ήπειρο και την περιοχή. Αυτή η αμοιβαία κατανόηση και σεβασμός είναι ένας σημαντικός παράγοντας.

Αυτή η προσέγγιση του NBA έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη μιας στενής σχέσης με τη FIBA. Η σχέση αυτή έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο για τον συγκεκριμένο λόγο της παρέμβασης, αλλά και λόγω της γενικότερης στάσης του NBA απέναντι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta