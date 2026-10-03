Ο πληροφοριοδότης του σκανδάλου της Μάντσεστερ Σίτι ζητά να παραμείνει υπό προστασία

Ο Ρούι Πίντο, ο πληροφοριοδότης που αποκάλυψε την υπόθεση της οικονομικής απάτης της Μάντσεστερ Σίτι, ζητά να παραμείνει υπό το καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, καθώς η Premier League την έκρινε ένοχη για 114 παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της. Ο Πίντο, μέσω των δικηγόρων του, εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλειά του, καθώς οι πορτογαλικές αρχές εξετάζουν την αφαίρεση της προστασίας που του παρέχεται, μια εξέλιξη που τον θέτει σε κίνδυνο.

Οι αποκαλύψεις για την οικονομική απάτη της Μάντσεστερ Σίτι

Ο χάκερ-πληροφοριοδότης Ρούι Πίντο είναι το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από την αρχική αποκάλυψη, η οποία πυροδότησε έναν ορυμαγδό εξελίξεων στην υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Πίντο κατάφερε να αποσπάσει χιλιάδες e-mail από τους «πολίτες», τα οποία στη συνέχεια δημοσίευσε μέσω του γερμανικού περιοδικού Spiegel. Αυτές οι δημοσιεύσεις αποκάλυψαν στην ουσία την οικονομική απάτη για την οποία διώκεται ο αγγλικός σύλλογος.

Η εν λόγω οικονομική απάτη αφορά το «φούσκωμα» των εσόδων της Μάντσεστερ Σίτι. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, αυτό επιτεύχθηκε μέσω χορηγιών που προέρχονταν από κρατικά κεφάλαια του Άμπου Ντάμπι. Οι παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών, για τις οποίες η Premier League έκρινε ένοχη τη Σίτι, φέρεται να έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από το 2009 έως το 2018.

Το νομικό καθεστώς του Ρούι Πίντο και η προστασία μαρτύρων

Στο παρελθόν, ο Ρούι Πίντο είχε καταδικαστεί αρχικά σε φυλάκιση τεσσάρων ετών τον Σεπτέμβριο του 2023. Η καταδίκη του αφορούσε κυβερνοεγκλήματα και απόπειρα εκβιασμού. Ωστόσο, ο Πορτογάλος χάκερ-πληροφοριοδότης αθωώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην προσωπική του νομική πορεία.

Από τον Αύγουστο του 2020, ο Ρούι Πίντο βρισκόταν υπό το καθεστώς της προστασίας των μαρτύρων, ένα μέτρο που του παρείχε ασφάλεια λόγω των αποκαλύψεών του. Ωστόσο, οι πορτογαλικές αρχές εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο να του αφαιρέσουν αυτή την προστασία, μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι του, θα τον εκθέσει σε σημαντικούς κινδύνους.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια του πληροφοριοδότη

Ο ίδιος ο Πίντο, μέσω των νομικών του εκπροσώπων, ζήτησε την επανεξέταση της επικείμενης απόφασης για την αφαίρεση της προστασίας του. Η τελική απόφαση των αρχών αναμένεται να ληφθεί στις 10 Οκτωβρίου. Ο Πορτογάλος πληροφοριοδότης τονίζει ότι το ρίσκο για την ασφάλειά του αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου χαμηλό, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της υπόθεσης της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι φόβοι του Ρούι Πίντο για την προσωπική του ασφάλεια έχουν βάση, καθώς τον περασμένο Απρίλιο είχε δεχθεί επίθεση στη Λισαβόνα. Η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δικηγόροι του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, χωρίς να του δοθεί προηγουμένως η ευκαιρία να ακουστεί, όπως επιβάλλει ο νόμος, θα χάσει την προστατευόμενη και απόρρητη κατοικία που του είχε παραχωρηθεί».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Πίντο «θα αναγκαστεί να βρει επειγόντως νέα στέγη, χωρίς καμία εγγύηση ότι θα διατηρηθεί η αστυνομική προστασία». Η κατάστασή του περιγράφεται ως κρίσιμη, καθώς οι απειλές εναντίον του δεν είναι απλώς θεωρητικές, αλλά έχουν εκδηλωθεί και στην πράξη.

Οι επιπτώσεις των αποκαλύψεων και η ευαλωτότητα

Οι αποκαλύψεις που έκανε ο Ρούι Πίντο ενέπλεξαν ισχυρά πρόσωπα με τεράστιους οικονομικούς πόρους. Πολλές από τις συνακόλουθες νομικές διαδικασίες που προέκυψαν από αυτές τις αποκαλύψεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση που εξέδωσε μόλις πριν από λίγες ημέρες η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League σχετικά με τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επιβεβαιώνει την ενεργή φύση των υποθέσεων.

Οι δικηγόροι του Πίντο τονίζουν τη σημασία της συνεργασίας του με τις αρχές, υπογραμμίζοντας ότι οι ενέργειές του «συνέβαλαν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στο ποδόσφαιρο». Επιπλέον, δηλώνουν ότι «τα κράτη που επωφελήθηκαν από τις ενέργειές του δεν μπορούν απλώς να γυρίσουν την πλάτη στο άτομο που ανέλαβε τους απαραίτητους κινδύνους», υπογραμμίζοντας την ηθική υποχρέωση για τη συνέχιση της προστασίας του.

Σε περίπτωση που στερηθεί αιφνιδιαστικά την προστατευόμενη κατοικία του και βρεθεί σε κατάσταση ακραίας επισφάλειας, ο Ρούι Πίντο θα είναι πιο ευάλωτος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το 2020 και μετά. Η απώλεια της προστασίας θα τον εκθέσει σε αυξημένους κινδύνους, δεδομένου του υψηλού προφίλ των υποθέσεων που αποκάλυψε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta