Η Ευρωλίγκα δεν είναι playstation, καμία επιτυχία δεν ήρθε με πάτημα κουμπιών

Ο Αντώνης Καλκαβούρας προχώρησε σε σχολιασμό του δεύτερου μέρους της πρώτης «διαβολοβδομάδας» της εφετινής σεζόν στην Ευρωλίγκα. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποίησε ένα πρόωρο «ταμείο» για τους «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Stoiximan GBL και ενόψει των πρώτων ελληνοτουρκικών μονομαχιών.

Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» και οι αντιδράσεις

Στο απολογιστικό σημείωμα της 2ης αγωνιστικής, η οποία άνοιξε την αυλαία της πρώτης «διπλής» εβδομάδας στην εφετινή Euroleague, ο τίτλος άφηνε να εννοηθεί ότι οι ήττες των ελληνικών ομάδων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, καθώς και στο Eurocup, συνιστούν είδηση. Αυτό υποδηλώνει την υψηλή προσδοκία που υπάρχει για τις ελληνικές ομάδες.

Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, καταγράφηκε η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού σε νεκρό χρόνο στην Μπολόνια. Αυτή η ήττα ήρθε μετά από ένα απαιτητικό πρόγραμμα που περιλάμβανε τρία ταξίδια και πέντε αγώνες μέσα σε οκτώ ημέρες. Μετά την ήττα αυτή, άρχισε ξαφνικά η γκρίνια περί της άμυνας που δεν λειτουργεί, καθώς και άλλα «ωραία» που, όπως αναφέρεται, συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.

Αυτό οφείλεται στο ότι οι φίλαθλοι έχουν μάθει από τις ομάδες να νικάνε και δεν συνειδητοποιούν, πρώτον, πόσο νωρίς είναι στη σεζόν και, δεύτερον, ότι παίζουν και οι άλλοι. Δεν γίνεται φυσικά να τελειώσει η σεζόν αήττητη καμία ομάδα. Η θριαμβολογία στα νικηφόρα σερί και ο προβληματισμός στην πρώτη ήττα, Οκτώβριο μήνα, δεν θεωρείται παραγωγική προσέγγιση.

Η αρχή του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη πλευρά, αναδεικνύεται σίγουρα ως ο μεγάλος κερδισμένος αυτού του 7,8% της διαδρομής στην regular season. Οι «πράσινοι» έβγαλαν τις πρώτες τρεις αγωνιστικές με το απόλυτο των νικών.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο το βατό πρόγραμμα που είχε στο ξεκίνημα της εφετινής σεζόν. Αυτή η αρχική επιτυχία θέτει τις βάσεις για τη συνέχεια της πορείας τους στη διοργάνωση.

Οι επερχόμενες ελληνοτουρκικές μονομαχίες

Οι «αιώνιοι» ετοιμάζονται να ριχτούν εκ νέου στη μάχη της Ευρωλίγκας. Οι «πράσινοι» θα δώσουν το παρθενικό εφετινό crash test τους κόντρα στην Φενερμπαχτσέ, μια αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Από την πλευρά τους, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Αναντολού Εφές στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους για τη χρονιά. Αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν τις πρώτες ελληνοτουρκικές μονομαχίες της σεζόν.

Η φιλοσοφία του «χτισίματος» και η σημασία του χρόνου

Οι ελληνικές ομάδες ανήκουν δίχως αμφιβολία στην κορυφαία τετράδα της διοργάνωσης. Ωστόσο, η πτήση προς την κορυφή στηρίζεται σε μία διαδικασία «χτισίματος». Αυτή η διαδικασία, ειδικά με τον τρόπο που είναι δομημένο το καλεντάρι, απαιτεί χρόνο και προπόνηση.

Δεν γίνεται να επιτευχθεί άμεσα, λες και βρισκόμαστε στο playstation. Η επιτυχία δεν έρχεται με το πάτημα κουμπιών, αλλά μέσα από συστηματική δουλειά και υπομονή.

Οι στόχοι του Παναθηναϊκού και η αξία των νικών

Για μία ομάδα που ακόμη «χτίζεται» σε νέες βάσεις, όπως οι «πράσινοι» με νέο προπονητή, οκτώ καινούρια πρόσωπα και μία προετοιμασία από την οποία έλειψαν πολλοί και κομβικοί παίκτες, το ζητούμενο στους δύο πρώτους μήνες της σεζόν είναι η απόκτηση των σωστών συνηθειών σε άμυνα και επίθεση.

Στόχος είναι, προϊόντος του χρόνου και υγείας επιτρέποντος, να αρχίσει να βγαίνει στο γήπεδο η αγωνιστική φιλοσοφία που έχει σχεδιαστεί. Αν αυτό το στάδιο συνδυάζεται ταυτόχρονα και επί το πλείστον με νίκες, τότε ο οργανισμός δεν θέλει κάτι παραπάνω.

Η «στραβή» του Supercup είναι μέσα στο πρόγραμμα και δεν πρέπει να επισκιάζει τη συνολική προσπάθεια. Η καθημερινή δουλειά στέφεται και από το αποτέλεσμα, το οποίο αποτελεί την πεμπτουσία του επαγγελματικού αθλητισμού και στην Ελλάδα ειδικότερα, φέρνει και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta