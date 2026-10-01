Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Japan Open μετά από ανατροπή

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την πρόκρισή του στους «16» του Japan Open, επικρατώντας με 2-1 σετ του Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι. Ο Έλληνας τενίστας χρειάστηκε να ανατρέψει το σκορ, αφού βρέθηκε πίσω στο πρώτο σετ, για να πάρει τη νίκη στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Τόκιο. Η αναμέτρηση έληξε με σκορ 4-6, 6-3, 6-4 υπέρ του Τσιτσιπά, ο οποίος έδειξε αντίδραση μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το ξεκίνημα του αγώνα δεν ήταν το ιδανικότερο για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας έχασε το σερβίς του στο πρώτο κιόλας γκέιμ, δίνοντας προβάδισμα στον Αργεντινό αντίπαλό του. Ο Ετσεβέρι επιβεβαίωσε το μπρέικ με ένα love game, ανεβάζοντας το σκορ σε 2-0. Παρά το γεγονός ότι ο Τσιτσιπάς κράτησε τα επόμενα τέσσερα γκέιμ στο σερβίς του, δεν κατάφερε να βρει ευκαιρία για να επιστρέψει στο σετ.

Ο Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός όταν σέρβιρε, διατηρώντας το προβάδισμά του μέχρι το τέλος του πρώτου σετ. «Σφράγισε» την επικράτησή του με ένα love game, κερδίζοντας το σετ με 6-4. Οι προβληματικές επιστροφές του Έλληνα αθλητή έδωσαν την ευκαιρία στον Αργεντινό να προηγηθεί με 1-0 στα σετ.

Η αντίδραση του Τσιτσιπά και η ισοφάριση

Στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντέδρασε άμεσα και δυναμικά. Κράτησε το σερβίς του και πέτυχε μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ, διευρύνοντας το προβάδισμά του σε 3-0. Ο Ετσεβέρι απέφυγε ένα δεύτερο μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ, σβήνοντας μία ευκαιρία του Έλληνα τενίστα και μειώνοντας σε 1-3. Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς δεν του άφησε περιθώριο να απειλήσει το προβάδισμά του.

Ο Έλληνας τενίστας διατήρησε τον έλεγχο στα δικά του γκέιμ και έκλεισε το σετ με ένα δικό του love game, κερδίζοντας το με 6-3. Με αυτόν τον τρόπο, ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε την αναμέτρηση σε 1-1 σετ, στέλνοντας τον αγώνα σε τρίτο και καθοριστικό σετ. Η απόδοσή του ανέβηκε σημαντικά, βρίσκοντας τις απαντήσεις απέναντι στον αντίπαλό του.

Η επικράτηση στο τρίτο σετ και η πρόκριση

Κάτι ανάλογο συνέβη και στο τρίτο σετ, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε την υπεροχή. Ο Έλληνας τενίστας επέβαλε τον ρυθμό του και κατάφερε να κερδίσει το σετ με 6-4, ολοκληρώνοντας την ανατροπή. Η ψυχραιμία του και η αλλαγή στο παιχνίδι του ήταν καθοριστικές για να πάρει την τελική νίκη με 2-1 σετ και να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στους «16» του Japan Open.

Αυτή η νίκη είναι η τρίτη συνολικά για τον Τσιτσιπά στο Japan Open, καθώς ξεκίνησε την πορεία του από τα προκριματικά του τουρνουά. Στα προκριματικά, ο Έλληνας αθλητής σημείωσε δύο νίκες, επικρατώντας των Νισιόκα και Χιτζικάτα, πριν φτάσει στον κυρίως ταμπλό και τον πρώτο γύρο.

Ο επόμενος αντίπαλος στους «16»

Στον επόμενο γύρο, αυτό των «16» του Japan Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό. Ο Βασερό είναι ο νο. 18 της παγκόσμιας κατάταξης και εξασφάλισε την πρόκρισή του νικώντας τον Βέλγο Αλεξάντερ Μπλοκξ με 7-6(2), 7-6(4).

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Βαλεντίν Βασερό θα κοντραριστούν στο πλαίσιο του tour, προσθέτοντας ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση των «16» του τουρνουά της Ιαπωνίας.

Πιθανές αναμετρήσεις στα προημιτελικά

Σε περίπτωση που ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταφέρει να προκριθεί από τη φάση των «16» και φτάσει στα προημιτελικά του Japan Open, τον περιμένει μια ενδεχομένως δύσκολη αναμέτρηση. Οι πιθανοί αντίπαλοι του Έλληνα τενίστα σε αυτή τη φάση περιλαμβάνουν ονόματα υψηλού επιπέδου.

Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει είτε τον Αρτούς Φις, σε μια πιθανή ρεβάνς από την αναμέτρησή τους στο US Open, είτε έναν εκ των Φράνσις Τιαφό και Κέι Νισικόρι. Αυτές οι αναμετρήσεις υπόσχονται έντονο ανταγωνισμό και θα κρίνουν την περαιτέρω πορεία του Τσιτσιπά στο τουρνουά.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko