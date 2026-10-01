Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague. Μετά το σημαντικό «διπλό» που πέτυχαν οι «ερυθρόλευκοι» στο Κάουνας, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιδιώκει να κλείσει τη διπλή εβδομάδα με νίκη. Το τζάμπολ του αγώνα έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου, στις 21:30, και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το NovaSports Prime, ενώ το Gazzetta θα καλύψει ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Ο στόχος των «ερυθρόλευκων»

Οι Πειραιώτες, έχοντας ήδη σημειώσει μία σημαντική εκτός έδρας νίκη στο Κάουνας, επιδιώκουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να κλείσει με επιτυχία τη διπλή αγωνιστική εβδομάδα, κατακτώντας την τρίτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες στη φετινή EuroLeague.

Η επίτευξη του 3/3 θα προσδώσει σημαντική ώθηση στον Ολυμπιακό, καθώς η συνέχεια του πρωταθλήματος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική. Η διατήρηση του απόλυτου στην αρχή της σεζόν αποτελεί βασικό στόχο για τους «ερυθρόλευκους».

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει του αγώνα

Ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, προέβη σε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι η ιταλική ομάδα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική φέτος και αυτή η ανταγωνιστικότητα προέρχεται από την πολύ καλή της άμυνα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαρτζώκα, η Βίρτους Μπολόνια αποτελεί μια εξαιρετική αμυντική ομάδα, η οποία διαθέτει παράλληλα μεγάλη αθλητικότητα. Αυτά τα στοιχεία καθιστούν τους Ιταλούς έναν υπολογίσιμο αντίπαλο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Το αγωνιστικό προφίλ της Βίρτους Μπολόνια

Αναφορικά με το επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού της Βίρτους, ο προπονητής του Ολυμπιακού σημείωσε ότι η ομάδα παίζει ένα μπάσκετ που δεν είναι τόσο μεθοδικό. Ωστόσο, η ισχυρή της άμυνα δίνει ευκαιρίες στους παίκτες της να χτυπήσουν αποτελεσματικά στο transition, εκμεταλλευόμενοι την ταχύτητα και την αθλητικότητά τους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι η αναμέτρηση στην Ιταλία, με την παρουσία του κόσμου της Βίρτους, αναμένεται να είναι ένα δύσκολο ματς για τον Ολυμπιακό. Η έδρα των Ιταλών αποτελεί πάντα έναν παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από κάθε αντίπαλο.

Ο παράγοντας της κόπωσης για τον Ολυμπιακό

Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την πλευρά του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τον προπονητή, είναι η συσσωρευμένη κόπωση των παικτών. Η αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια αποτελεί το πέμπτο παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους» μέσα σε διάστημα μόλις επτά ημερών.

Αυτός ο απαιτητικός ρυθμός αγώνων, με πέντε ματς σε μία εβδομάδα, καθιστά τον παράγοντα της φυσικής κατάστασης κρίσιμο. Ο κ. Μπαρτζώκας υπογράμμισε ότι η ομάδα του πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της αυτή την παράμετρο στην προσέγγιση του αγώνα, καθώς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των παικτών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta