Άρης: Δύο σημαντικές εκκρεμότητες για τον χειμερινό σχεδιασμό

Ο Άρης έχει ήδη μπροστά του δύο σημαντικές εκκρεμότητες που θα καθορίσουν τον χειμερινό του σχεδιασμό. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν την οψιόν του Μπενχαμίν Γκαρέ και την πιθανή επιστροφή του Μόντσου, ζητήματα που δεν έκλεισαν με την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Αντίθετα, έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην ατζέντα της ομάδας, καθώς θα επηρεάσουν σημαντικά τους επόμενους μήνες.

Η περίπτωση του Μπενχαμίν Γκαρέ

Η πρώτη εκκρεμότητα αφορά τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή Μπενχαμίν Γκαρέ. Ο Γκαρέ παραμένει στους «κιτρινόμαυρους» ως δανεικός από τη Βάσκο Ντα Γκάμα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ο Άρης καλείται μέσα στους επόμενους μήνες να λάβει την απόφαση για το αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, το ποσό της οψιόν αγοράς ανέρχεται άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν θα βασιστεί μόνο στις θετικές εντυπώσεις που είχε δημιουργήσει ο Γκαρέ στο δεύτερο μισό της προηγούμενης σεζόν. Θα κριθεί και από την εικόνα που παρουσιάζει ο ποδοσφαιριστής στο τρέχον διάστημα, καθώς το ξεκίνημα της νέας χρονιάς δεν βρίσκεται μέχρι στιγμής στα ίδια επίπεδα. Το επόμενο διάστημα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική αξιολόγηση του Αργεντινού.

Τα δεδομένα για τον Μόντσου

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Ισπανού μέσου Μόντσου. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται δανεικός στη Χουάρες, με τον Άρη να έχει ήδη εισπράξει το ποσό των 500.000 ευρώ από τον δανεισμό του. Επιπλέον, προβλέπονται άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ εφόσον οι Μεξικανοί προχωρήσουν στην αγορά του.

Ωστόσο, το σενάριο της αγοράς του Μόντσου από τη Χουάρες δεν δείχνει αυτή τη στιγμή το πιθανότερο. Ο Ισπανός δεν έχει ενεργό ρόλο στο βασικό πλάνο της μεξικανικής ομάδας στο φετινό Πρωτάθλημα. Από τις συνολικά δέκα συμμετοχές του, ξεκίνησε βασικός μόλις στις πέντε.

Η πιθανή επιστροφή και οι δηλώσεις του Μόντσου

Ο ίδιος ο Μόντσου άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το μέλλον του. Η ομάδα του βρίσκεται πολύ χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα, γεγονός που επηρεάζει τις εξελίξεις. Ο Ισπανός μέσος επισημαίνει παράλληλα ότι «κατά πάσα πιθανότητα» θα επιστρέψει στον Άρη μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο Μεξικό.

Αν αυτή η πιθανή επιστροφή επιβεβαιωθεί, θα δημιουργήσει ένα νέο δεδομένο στη μεσαία γραμμή του Άρη. Η ομάδα διαθέτει ήδη αρκετές επιλογές στον άξονα, και θα πρέπει να αποφασίσει αν ο Μόντσου θα ενταχθεί ξανά στο αγωνιστικό πλάνο της. Δεδομένου ότι ο Ισπανός δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη 2,5 χρόνια, η υπόθεσή του δεν είναι απλώς τυπική και απαιτεί προσεκτική διαχείριση.

Δύο διαφορετικές εκκρεμότητες για τον Ιανουάριο

Συνοψίζοντας, οι υποθέσεις των Γκαρέ και Μόντσου αποτελούν δύο διαφορετικές εκκρεμότητες για τον Άρη, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον σχεδιασμό του Ιανουαρίου. Η μία αφορά μια πιθανή αγορά, ενώ η άλλη μια πιθανή επιστροφή, διαμορφώνοντας το τοπίο για την ομάδα στους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta