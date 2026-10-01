Η O'Jogo αναφέρει την απόσυρση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας O'Jogo, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχει λάβει την απόφαση να αποσυρθεί από την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Η είδηση αυτή, που χαρακτηρίζεται ως «βόμβα» για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έρχεται μετά από πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν το μέλλον του Πορτογάλου σούπερ σταρ με το εθνόσημο. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για οριστική απόφαση του 41χρονου επιθετικού, η οποία αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην αποστολή της Πορτογαλίας

Προηγήθηκε η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, ένα γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει έντονα ερωτηματικά και συζητήσεις στον αθλητικό κόσμο. Η αποχώρηση αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς έλαβε χώρα μετά από μία σημαντική συζήτηση που είχε ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής με κορυφαία στελέχη της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο CR7 συνομίλησε με τον προπονητή της Εθνικής, Χόρχε Ζεσούς, καθώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Αυτή η συνάντηση και η επακόλουθη αποχώρηση του παίκτη πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση των Ιβήρων με τη Δανία, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους για το Nations League. Οι κινήσεις αυτές είχαν ήδη προϊδεάσει για πιθανές σημαντικές αλλαγές στην πορεία του παίκτη με την εθνική ομάδα.

Η ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο 41χρονος ποδοσφαιριστής, λίγο μετά τις εξελίξεις στην αποστολή, είχε προχωρήσει σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα τοποθετηθεί επίσημα για τα τεκταινόμενα. Συγκεκριμένα, με τη δήλωσή του τόνισε πως θα πει όλη την αλήθεια όταν έρθει η κατάλληλη ώρα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτής της αλήθειας.

Αυτή η δήλωση είχε γεμίσει με ακόμη περισσότερα ερωτηματικά τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, καθώς άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο για σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία του στην Εθνική Πορτογαλίας. Οι φίλαθλοι και οι αναλυτές περίμεναν με αγωνία τις περαιτέρω διευκρινίσεις από τον ίδιο τον παίκτη, οι οποίες όμως δεν ήρθαν άμεσα.

Το ρεπορτάζ της O'Jogo και η οριστική απόφαση

Ωστόσο, οι εξελίξεις στο θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως επιταχύνονται, καθώς το πορτογαλικό μέσο O'Jogo φέρνει στο φως νέα δεδομένα, πριν ακόμη ο ίδιος ο παίκτης προβεί σε επίσημη δήλωση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει ήδη λάβει την οριστική του απόφαση σχετικά με το μέλλον του στην Εθνική ομάδα.

Το δημοσίευμα είναι κατηγορηματικό, αναφέροντας πως η απόφαση για την απόσυρση από την Εθνική ομάδα είναι «100%». Αυτό υποδηλώνει ότι ο ποδοσφαιριστής έχει οριστικοποιήσει την επιλογή του, καθιστώντας την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του ένα τετελεσμένο γεγονός, όπως τουλάχιστον αναφέρει η O'Jogo.

Η τελευταία εμφάνιση με το εθνόσημο

Βάσει του εν λόγω ρεπορτάζ της O'Jogo, το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο με το εθνόσημο της Πορτογαλίας στο στήθος ήταν αυτό που διεξήχθη στις 25 Σεπτεμβρίου. Σε εκείνη την αναμέτρηση, η Εθνική Πορτογαλίας αντιμετώπισε την Ουαλία, σε έναν αγώνα που θα μείνει στην ιστορία ως η πιθανή τελευταία εμφάνιση του σούπερ σταρ.

Ο αγώνας έληξε με σκορ 1-0 υπέρ της Πορτογαλίας και φιλοξενήθηκε στο ιστορικό γήπεδο Ζοσέ Αλβαλάδε. Εάν επιβεβαιωθεί επίσημα η πληροφορία της O'Jogo, αυτή η αναμέτρηση θα σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς, λαμπρής και επιτυχημένης πορείας του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Εθνική ομάδα της χώρας του, αφήνοντας πίσω του μία τεράστια κληρονομιά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta