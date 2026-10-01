Ο Τάκης Φύσσας για την ακαδημία του Παναθηναϊκού: Η επιθυμία του Αλαφούζου και η ανάδειξη παικτών με το DNA του συλλόγου

Ο Τάκης Φύσσας, ο οποίος κατέχει πολλαπλούς ρόλους στον Παναθηναϊκό, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του πρότζεκτ της ακαδημίας, παραχώρησε συνέντευξη όπου ανέλυσε τη δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Στόχος είναι η ανάδειξη ποδοσφαιριστών για την πρώτη ομάδα, με έμφαση στην ανάπτυξη παιδιών που φέρουν το DNA του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποτελεί ρητή επιθυμία του προέδρου Γιάννη Αλαφούζου.

Η στρατηγική του προέδρου και το DNA του συλλόγου

Σύμφωνα με τον Τάκη Φύσσα, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, έχει εκφράσει την ξεκάθαρη επιθυμία του για την ανάδειξη παιδιών από την ακαδημία που θα φέρουν το «DNA του συλλόγου». Αυτή η προσέγγιση αποτελεί βασικό πυλώνα του πρότζεκτ που τρέχει από πέρυσι στα τμήματα υποδομής των «πρασίνων».

Ο Φύσσας, ο οποίος εκτός από σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και πρέσβης του συλλόγου, είναι και ένας εκ των αντιπροέδρων του κλαμπ, τόνισε πως και ο ίδιος θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός διαμορφώθηκε από παίκτες όπως ο Μπασινάς, ο Καραγκούνης, ο Κοτσόλης και άλλα παιδιά που γαλουχήθηκαν μέσα στο «τριφύλλι».

Ο ρόλος του Τάκη Φύσσα και η συνεργασία με τον Θόδωρο Ελευθεριάδη

Ο Τάκης Φύσσας έχει αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής του πρότζεκτ στην ακαδημία του Παναθηναϊκού, το οποίο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Θόδωρου Ελευθεριάδη. Ο ίδιος περιέγραψε τη δουλειά που γίνεται στα «τσικό» του συλλόγου ως εξαιρετική, με απώτερο σκοπό την προώθηση ποδοσφαιριστών στην πρώτη ομάδα.

Η Ακαδημία λειτουργεί πλέον σε πολύ επαγγελματικά πλαίσια, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπως ανέφερε ο Φύσσας. Ως Head of Academy, συνεργάζεται στενά με τον Θόδωρο Ελευθεριάδη, ο οποίος κατέχει τη θέση του τεχνικού διευθυντή και θεωρείται ο απόλυτος άρχοντας στο κομμάτι της ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης. Η επιλογή του Ελευθεριάδη κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική από τον Φύσσα.

Προετοιμασία για την πίεση και η προσέγγιση των παιδιών

Ένας από τους βασικούς στόχους της ακαδημίας είναι να προετοιμάσει τα παιδιά ώστε να είναι έτοιμα να αντέξουν την πίεση που συνεπάγεται η μετάβαση στην πρώτη ομάδα. Υπάρχει μια κοινή γραμμή για αυτή τη διαδικασία, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη των νεαρών παικτών.

Ο Τάκης Φύσσας αποκάλυψε επίσης την προσωπική του προσέγγιση στα παιδιά των ακαδημιών, δηλώνοντας ότι γνωρίζει όλα τα παιδιά με τα μικρά τους ονόματα. Αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι χάρισμα, αλλά ανάγκη να δίνεται στα παιδιά η σπουδαιότητα που τους αρμόζει, κάτι που εφάρμοσε για πρώτη φορά το 2017 όταν πρωτοασχολήθηκε με την Ακαδημία. Του αρέσει να ασχολείται με παιδιά και έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση παιδιών γενικότερα.

Παραδείγματα παικτών και επιτυχίες

Ο Φύσσας αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα παικτών που πέρασαν από την ακαδημία. Ο Ζαγαρίτης διέμενε στους ξενώνες, ενώ ο Βαγιαννίδης πηγαινοερχόταν καθώς ζούσε εκτός. Άλλοι παίκτες που αναφέρθηκαν είναι ο Αλεξανδρόπουλος και ο Εμμανουηλίδης, ο οποίος έχασε τη μητέρα του και στηρίχθηκε από τον σύλλογο, ενώ σήμερα αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

Το 2017, η Κ15 του Παναθηναϊκού κατέκτησε το πρωτάθλημα, με κάποια από αυτά τα παιδιά να προχωρούν στην καριέρα τους, είτε στην πρώτη ομάδα του συλλόγου είτε σε άλλες ομάδες. Αυτά τα παραδείγματα υπογραμμίζουν την αποτελεσματικότητα της δουλειάς που γίνεται στην ακαδημία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta