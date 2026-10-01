Ομπράντοβιτς: «Δεν είναι φυσιολογικό να παίζουμε με 11 παίκτες»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα της Βιλερμπάν στο «Telekom Center Athens» με σκορ 102-79, σημειώνοντας τη δεύτερη σερί νίκη του στην Ευρωλίγκα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των «πρασίνων», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, όπου αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του, στις πολλές απουσίες που αντιμετωπίζει, καθώς και στην απόδοση συγκεκριμένων παικτών όπως ο Λευτέρης Μαντζούκας και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Η επικράτηση επί της Βιλερμπάν

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι «πολύ καλό». Οι «πράσινοι» είχαν μελετήσει τους αντιπάλους τους, έχοντας παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα τους στην Ευρωλίγκα, όπου κέρδισαν τη Μακάμπι, καθώς και αγώνες από το Σούπερ Καπ και το πρωτάθλημα.

Ο προπονητής τόνισε ότι η ομάδα έκανε καλή δουλειά αμυντικά, παρά το γεγονός ότι δόθηκαν πολλά φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο. Επεσήμανε πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο σωστό επίπεδο και ότι προσπάθησε να μοιράσει τα λεπτά συμμετοχής στους παίκτες, ενόψει και του επερχόμενου αγώνα με τη Μακάμπι, που θα κλείσει την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν. Ο Ομπράντοβιτς συνεχάρη τους παίκτες του για την προσπάθειά τους.

Οι επτά απουσίες και η δύσκολη κατάσταση

Ένα από τα κύρια θέματα που απασχολούν τον Παναθηναϊκό είναι οι πολλές απουσίες, οι οποίες έχουν φτάσει τους επτά παίκτες. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέφερε συγκεκριμένα τον Κουζέλογλου και τον Βαρβαρίτη, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια προπόνησης. Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε την κατάσταση «μη φυσιολογική», δηλώνοντας ότι «το να έχουμε 11 παίκτες σε ένα ματς της Ευρωλίγκας δεν είναι φυσιολογικό».

Οι τραυματίες παίκτες ακολουθούν το πρόγραμμά τους σε συνεργασία με τους ιατρούς και τους φυσικοθεραπευτές της ομάδας. Ο Ομπράντοβιτς σημείωσε ότι ο χρόνος αποκατάστασης διαφέρει για τον καθένα και ότι η έλλειψη προπονήσεων, λόγω του συνεχούς προγράμματος αγώνων, καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Για τις επόμενες ημέρες, δεν προβλέπεται κανονική προπόνηση, αλλά συζήτηση και σουτ, ώστε η ομάδα να προετοιμαστεί για τον αγώνα με τη Μακάμπι. Την επόμενη εβδομάδα, οι παίκτες θα ξεκουραστούν και θα ακολουθήσουν δύο φυσιολογικές προπονήσεις.

Το μοίρασμα του χρόνου και οι υγιείς παίκτες

Σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου συμμετοχής, ο προπονητής υπογράμμισε ότι όλοι οι υγιείς παίκτες αξίζουν να αγωνίζονται, καθώς είναι συγκεντρωμένοι και αποδίδουν καλά, κάνοντας τη δουλειά του πιο εύκολη. Στον αγώνα με τη Βιλερμπάν, μόνο ο Λεσόρ και ο Μαντζούκας έπαιξαν παραπάνω από 20 λεπτά, και ο Ομπράντοβιτς τους συνεχάρη για την απόδοσή τους.

Ο τεχνικός χαρακτήρισε τη σεζόν μεγάλη και δύσκολη, καθώς περιλαμβάνει και το ελληνικό πρωτάθλημα, με την κατάσταση των συνεχόμενων αγώνων και των απουσιών να έχει γίνει «κανονικότητα». Δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να δουλέψει παραπάνω με τους παίκτες που έχουν εμπειρία, ειδικά αν κάποιοι δεν είναι σε φόρμα.

Η εξέλιξη του Λευτέρη Μαντζούκα

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε εκτενώς στην εξέλιξη του Λευτέρη Μαντζούκα. Αν και δεν γνώριζε τι έκανε ο παίκτης την προηγούμενη σεζόν, καθώς δεν βρισκόταν τότε στην ομάδα, παρατήρησε ότι ο Μαντζούκας περνάει πολλές ώρες στο γυμναστήριο και του αρέσει να παίζει μπάσκετ, αγωνιζόμενος με ενέργεια και συγκέντρωση.

Ο προπονητής επιβεβαίωσε ότι μιλάει στον Μαντζούκα, όπως και σε όλους τους παίκτες, καθώς είναι δουλειά του να βελτιώνει πράγματα τόσο κατά τη διάρκεια των αγώνων όσο και, κυρίως, στις προπονήσεις. Ο Μαντζούκας βρίσκεται σε καλό μομέντουμ, δείχνοντας τι μπορεί να προσφέρει, σουτάροντας καλά και παίζοντας αμυντικά. Ωστόσο, ο Ομπράντοβιτς επεσήμανε ότι ο παίκτης δεν είναι 100% συγκεντρωμένος σε κάθε στιγμή και είναι δική του δουλειά να το επισημαίνει.

Αναφορά στον Γκερσόν Γιαμπουσέλε

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με τη θέση στην οποία επιθυμεί να αξιοποιεί τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Η αναφορά αυτή έγινε στο πλαίσιο της γενικότερης συζήτησης για τη διαχείριση του ρόστερ και την κατανομή των ρόλων, δεδομένων των συνθηκών που αντιμετωπίζει η ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko