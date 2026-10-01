Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν με 102-79 και έκανε το 2 στα 2 στην Euroleague

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε μια εμφατική νίκη επί της Βιλερμπάν με σκορ 102-79, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο κατάμεστο T-Center, όπου οι «πράσινοι» κυριάρχησαν από την πρώτη περίοδο, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε το 2 στα 2 στην εφετινή διοργάνωση.

Η κυριαρχία από την έναρξη του αγώνα

Οι «πράσινοι» δεν χρειάστηκαν περισσότερα από πέντε λεπτά για να επιβάλουν πλήρως τον ρυθμό τους απέναντι στη Βιλερμπάν, η οποία απλώς παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Η ομάδα του Παναθηναϊκού έδειξε από νωρίς την πρόθεσή της να βάλει τη «σφραγίδα» της στο παιχνίδι, με απόλυτη κυριαρχία και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Στην πρώτη περίοδο, οι Τζέριαν Γκραντ και Σιλβέιν Φρανσίσκο ανέλαβαν δράση, χτίζοντας γρήγορα μια διψήφια διαφορά πόντων για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τους «πράσινους» να προηγούνται με 25-13, θέτοντας τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση.

Η εκτόξευση της διαφοράς και οι πρωταγωνιστές

Στη δεύτερη περίοδο, ο Λευτέρης Μαντζούκας πήρε τη «σκυτάλη», αρχίζοντας να «πυροβολεί» από παντού έξω από τα 6,75 μέτρα. Ο Μαντζούκας σημείωσε 11 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, ανεβάζοντας τη διαφορά σε πολύ μεγάλα και μη αναστρέψιμα επίπεδα από πολύ νωρίς, με την άμυνα του «τριφυλλιού» να «πνίγει» τη Βιλερμπάν.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 22 πόντους διαφορά από το πρώτο ημίχρονο, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 56-34 στο T-Center. Εκτός από τον Μαντζούκα που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 16 πόντους και 4/7 τρίποντα, διψήφιοι ήταν και οι εξαιρετικοί Σιλβέιν Φρανσίσκο με 19 πόντους (3/5 τρίποντα) και Τζέριαν Γκραντ με 13 πόντους.

Συνέχιση του ίδιου τέμπο και διευρυμένο ροτέισον

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο τρίτο δεκάλεπτο, συντηρώντας μια σταθερή διαφορά άνω των 20 πόντων. Στην «εξίσωση» της επίθεσης μπήκαν και οι Ρογκαβόπουλος, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου, προσφέροντας λύσεις με κάθε τρόπο.

Ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε την ευκαιρία να κάνει ένα διευρυμένο ροτέισον και οικονομία δυνάμεων, δεδομένων των απουσιών των Ναν, Σλούκα, Χέις-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Φαλ. Η Βιλερμπάν χρειάστηκε δύο σερί τρίποντα στο τέλος της τρίτης περιόδου για να μειώσει το σκορ στο 80-56.

Η πρώτη «κατοστάρα» της σεζόν

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» συνέχισαν να ελέγχουν πλήρως το τέμπο του αγώνα, διατηρώντας εξαιρετική εικόνα σε άμυνα και επίθεση. Ο Φρανσίσκο παρέμεινε σε υψηλές «πτήσεις», ενώ λύσεις έδωσαν ακόμα και ο Καλαϊτζάκης με τον Μωραΐτη, που ήρθε από το βάθος του πάγκου.

Το τέταρτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, με τον Παναθηναϊκό να μην αφήνει το πόδι από το γκάζι και να προσφέρει θέαμα στους οπαδούς του στο T-Center, κερδίζοντας το χειροκρότημα. Η ομάδα έφτασε στην πρώτη «κατοστάρα» της σεζόν χάρη σε ένα τρίποντο του Καλαϊτζάκη στο φινάλε, μέσα σε θερμό χειροκρότημα από το κοινό τους. Το τελικό 102-79 υπογράμμισε τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων στην αναμέτρηση της Αθήνας.

Επόμενη αναμέτρηση και σύνθεση ομάδων

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο T-Center αποθέωσαν την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μέχρι τέλους, ξεσηκωμένοι από την επιβλητική εμφάνιση και τη «πράσινη» κυριαρχία. Η νέα επιβλητική νίκη στη Euroleague γεμίζει αισιοδοξία για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, στις 21:15, τη Μακάμπι στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του. Η σύνθεση των ομάδων στην αναμέτρηση ήταν:

Παναθηναϊκός (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 7 (2), Φρανσίσκο 19 (3), Μωραΐτης 2, Μπαντιό 5 (1), Ρογκαβόπουλος 12 (1), Γκραντ 13 (2), Λεσόρ 12, Γιαμπουσέλε 9, Μπόνγκα 2, Μήτογλου 5, Μαντζούκας 16 (4).

Καλαϊτζάκης 7 (2), Φρανσίσκο 19 (3), Μωραΐτης 2, Μπαντιό 5 (1), Ρογκαβόπουλος 12 (1), Γκραντ 13 (2), Λεσόρ 12, Γιαμπουσέλε 9, Μπόνγκα 2, Μήτογλου 5, Μαντζούκας 16 (4). Βιλερμπάν (Τόνι Πάρκερ): Καλέ 2, Νταντά 7 (1), Μιλς 5, Μάσα 5, Γκέις 8 (2), Μπολομπόι 2, Λάιτι 11 (3), Μπεσόν 10, Πονς 2, Γουότερς 7, Σέστινα 14 (3), Κράουντερ 4.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader, Newsit