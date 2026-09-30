Η Μπεσίκτας επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Euroleague

Η Μπεσίκτας αναδείχθηκε κυρίαρχη στην αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, επικρατώντας εκτός έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 109-93. Η τουρκική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, σημείωσε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση μετά από 13 χρόνια απουσίας. Ο αγώνας διεξήχθη στη Σερβία, με την Μπεσίκτας να δείχνει επιθετική πολυφωνία καθ' όλη τη διάρκεια, φεύγοντας με ένα πανηγυρικό διπλό.

Κυριαρχία από το ξεκίνημα

Το σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς ξεκίνησε φουριόζα την αναμέτρηση, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για την επικράτηση. Ο παίκτης Νοουέλ ήταν αυτός που έβαλε την ομάδα του σε διπλό σκορ, διαμορφώνοντας το 12-6 στο πέμπτο λεπτό του αγώνα. Στη συνέχεια, οι Κορκμάζ και Ομορούγι συνέβαλαν στην περαιτέρω αύξηση της διαφοράς, φτάνοντας το σκορ στο 24-16 υπέρ της Μπεσίκτας.

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την τουρκική ομάδα να διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα, κλείνοντας την περίοδο με σκορ 27-19. Η επιθετική της προσέγγιση και η αποτελεσματικότητά της ήταν εμφανείς από τα πρώτα κιόλας λεπτά του αγώνα, δείχνοντας τις προθέσεις της για μια δυναμική επιστροφή στη EuroLeague.

Εκτόξευση της διαφοράς και αντίδραση της Μακάμπι

Το σκηνικό δεν άλλαξε καθόλου στη δεύτερη περίοδο, με την Μπεσίκτας να συνεχίζει στον ίδιο υψηλό ρυθμό. Ο Κορκμάζ διατήρησε την εξαιρετική του απόδοση, συμβάλλοντας στην εκτόξευση της διαφοράς, η οποία έφτασε στο +16, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 31-47 υπέρ της τουρκικής ομάδας. Η κυριαρχία της Μπεσίκτας ήταν αδιαμφισβήτητη σε αυτό το σημείο του αγώνα.

Ωστόσο, τα «γκάζια» του προπονητή της Μακάμπι, Οντέντ Κάτας, φαίνεται πως «αφύπνισαν» τους παίκτες της «Ομάδας του Λαού». Σταδιακά, οι Ισραηλινοί άρχισαν να μειώνουν την απόσταση. Οι Λούντμπεργκ και Κλαρκ ήταν καθοριστικοί σε αυτή την προσπάθεια, πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σκορ 10-0, το οποίο τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Το ημίχρονο έκλεισε με τη Μπεσίκτας να προηγείται με 46-52.

Αφηνιασμένη επιστροφή και «ρεσιτάλ» Μπράουν

Η τουρκική ομάδα επέστρεψε στο δεύτερο μέρος του αγώνα όντας «αφηνιασμένη», αποφασισμένη να μην αφήσει περιθώρια στη Μακάμπι για περαιτέρω ανατροπή. Ο παίκτης Μπράουν έδινε «ρεσιτάλ» πίσω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων, δείχνοντας την επιθετική του δεινότητα. Στο πλευρό του βρέθηκε ο εξαιρετικός Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος εμφανίστηκε αναγεννημένος και καθοριστικός για την ομάδα του.

Με ένα επιμέρους σκορ 26-17 στο τρίτο δεκάλεπτο, η Μπεσίκτας κατάφερε να ξεφύγει εκ νέου στο σκορ, διαμορφώνοντας το 63-78. Η συνεργασία των παικτών και η αποτελεσματικότητά τους τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, τους επέτρεψαν να αποκτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα ενόψει της τελικής περιόδου.

Τελική επικράτηση και υποσχέσεις για το μέλλον

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, η Μπεσίκτας δεν άφησε το πόδι από το «γκάζι», διατηρώντας την ίδια ένταση και συγκέντρωση. Χωρίς να αλλάξουν πολλά στην εικόνα του αγώνα, η τουρκική ομάδα έφτασε σε μια άνετη και εμφατική νίκη με τελικό σκορ 109-93. Αυτή η επικράτηση αποτελεί την πρώτη νίκη της Μπεσίκτας στην επιστροφή της στη EuroLeague, έπειτα από 13 χρόνια απουσίας από τη διοργάνωση.

Από πλευράς Μακάμπι, ο Τζίμι Κλαρκ ήταν για ακόμα μια φορά πολύτιμος, σημειώνοντας 15 πόντους, ενώ ο Μπόνζι Κόλσον πρόσθεσε άλλους 17 πόντους, δείχνοντας ότι επέστρεψε για να ηγηθεί της προσπάθειας των Ισραηλινών. Ωστόσο, η επιθετική πολυφωνία και η συνολική κυριαρχία της Μπεσίκτας, με τον Γουίλμπεκιν να είναι καθοριστικός και τον Ντέβον Ντότσον να έχει αντίστοιχη συμβολή, άφησαν υποσχέσεις για τη συνέχεια της πορείας της στην EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Athletiko