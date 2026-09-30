Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός σημείωσε μια επιβλητική νίκη επί της Βιλερμπάν με σκορ 102-79, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο T-Center, όπου οι «πράσινοι» έφτασαν το 2/2 στη διοργάνωση. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης, επιδεικνύοντας μια δυναμική αρχή στη φετινή σεζόν.

Η επικράτηση του Παναθηναϊκού και η εμφάνιση

Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν πλήρως στον αγώνα, «διαλύοντας» τη Βιλερμπάν με την τελική διαφορά των 23 πόντων. Το παιχνίδι, που φιλοξενήθηκε στο «Telekom Center Athens», εξελίχθηκε σε ένα «φοβερό πάρτι» για τους γηπεδούχους, οι οποίοι πανηγύρισαν μια εμφατική νίκη στη Euroleague. Η επίδοση της ομάδας ήταν τέτοια που άφησε λίγα περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλη ομάδα.

Η επιβλητική αυτή επικράτηση αποτελεί συνέχεια της καλής πορείας του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της Euroleague. Η ομάδα έδειξε απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και των δύο πλευρών του παρκέ, επιβάλλοντας το παιχνίδι της από την αρχή μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Στη διάρκεια του αγώνα, ο Παναθηναϊκός είχε την πολυτέλεια να χρησιμοποιήσει και να δει να σκοράρουν 11 διαφορετικοί παίκτες. Αυτό υπογραμμίζει το βάθος του ρόστερ και την ομαδική δουλειά που οδήγησε στην επιτυχία. Οι Φρανσίσκο και Μαντζούκας ξεχώρισαν ως οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας κόντρα στη Βιλερμπάν, συμβάλλοντας καθοριστικά στο επιθετικό ξέσπασμα.

Η συμβολή όλων των παικτών ήταν σημαντική για την επίτευξη του υψηλού σκορ των 102 πόντων. Η ομοιογένεια και η αποτελεσματικότητα στην επίθεση ήταν εμφανείς, με τους παίκτες να εκτελούν με συνέπεια και να βρίσκουν λύσεις απέναντι στην άμυνα της γαλλικής ομάδας.

Η πορεία στη διοργάνωση και η κορυφή

Με τη νίκη αυτή, ο Παναθηναϊκός έφτασε το απόλυτο 2/2 στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Euroleague. Αυτό το επίτευγμα τον καθιστά μία από τις μόλις έξι ομάδες της διοργάνωσης που έχουν καταφέρει να διπλασιάσουν τις νίκες τους στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της ομάδας.

Οι «τρομερές διαφορές» πόντων που έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός και στα δύο πρώτα παιχνίδια του έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Αυτές οι διαφορές τον έχουν φέρει στην πρώτη θέση της κατάταξης της Euroleague, δείχνοντας από νωρίς τις υψηλές του φιλοδοξίες και την αγωνιστική του ετοιμότητα.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Η πρώτη «διπλή» εβδομάδα της EuroLeague ολοκληρώθηκε με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Εκτός από τη νίκη των «πράσινων» στο «Telekom Center Athens», υπήρξε και άλλο ένα παιχνίδι που ξεχώρισε. Συγκεκριμένα, η Μπεσίκτας επικράτησε της Μακάμπι με σκορ 109-93.

Αυτή η νίκη ήταν η πρώτη για την Μπεσίκτας στη φετινή διοργάνωση της EuroLeague, δίνοντας ώθηση στην τουρκική ομάδα. Τα αποτελέσματα αυτά διαμόρφωσαν τη βαθμολογική εικόνα μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής, με κάποιες ομάδες να ξεκινούν δυναμικά και άλλες να αναζητούν ακόμα τον ρυθμό τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta