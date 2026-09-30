Ο Λευτέρης Μαντζούκας έσπασε το ρεκόρ καριέρας του στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βιλερμπάν

Ο Λευτέρης Μαντζούκας πρωταγωνίστησε στο πρώτο μισό του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Βιλερμπάν, καταφέρνοντας να ξεπεράσει το προσωπικό του ρεκόρ καριέρας. Ο 23χρονος φόργουορντ έδειξε εξαιρετική φόρμα στο «Telekom Center Athens», σημειώνοντας μια εντυπωσιακή επίδοση. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ρεκόρ καριέρας από το ημίχρονο

Ο Λευτέρης Μαντζούκας αναδείχθηκε ασταμάτητος κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Ο νεαρός φόργουορντ κατάφερε να «σπάσει» το προσωπικό του ρεκόρ καριέρας, το οποίο είχε σημειώσει στις 29 Μαρτίου 2022. Αυτή η εξαιρετική επίδοση καταγράφηκε μέσα σε μόλις 13 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Συγκεκριμένα, ο Μαντζούκας σημείωσε 16 πόντους στο ημίχρονο του αγώνα. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του ήταν 11 πόντοι, την οποία είχε πετύχει στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι. Η εμφάνισή του στο «Telekom Center Athens» ήταν από αυτές που ξεχωρίζουν, καθώς έδειξε την ικανότητά του να προσφέρει σημαντικά στην ομάδα του.

Η προηγούμενη κορυφαία επίδοση

Πριν από την τρέχουσα αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, το προσωπικό ρεκόρ καριέρας του Λευτέρη Μαντζούκα ήταν οι 11 πόντοι. Αυτή η επίδοση είχε επιτευχθεί στις 29 Μαρτίου του 2022, σε έναν αγώνα που είχε διεξαχθεί ενάντια στη Μακάμπι. Εκείνη την ημέρα, ο Μαντζούκας είχε δείξει δείγματα του ταλέντου του, αλλά η τωρινή του εμφάνιση ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Euroleague έδωσε την ευκαιρία στον 23χρονο φόργουορντ να γράψει ιστορία για τον ίδιο, ανεβάζοντας τον πήχη των προσωπικών του επιδόσεων. Η συνέπεια στην απόδοσή του στο πρώτο μισό του αγώνα ήταν καθοριστική για την επίτευξη αυτού του νέου ρεκόρ.

Αναλυτικά τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου

Η στατιστική του Λευτέρη Μαντζούκα στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βιλερμπάν ήταν εντυπωσιακή και πολυδιάστατη. Ο παίκτης είχε 2/2 δίποντα, δείχνοντας απόλυτη ευστοχία στις προσπάθειές του εντός της ρακέτας. Παράλληλα, η συνεισφορά του από την περιφέρεια ήταν καθοριστική, καθώς σημείωσε 4/5 τρίποντα, αποτελώντας μια συνεχή απειλή για την αντίπαλη άμυνα.

Εκτός από την ευστοχία του στα σουτ, ο Μαντζούκας συνέλεξε 4 ριμπάουντ, συμβάλλοντας στον έλεγχο των αιθέρων. Πρόσθεσε επίσης 1 ασίστ στην στατιστική του, δείχνοντας την ικανότητά του να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του. Η μοναδική του αστοχία ήταν σε μία βολή, με 0/1. Όλες αυτές οι επιδόσεις του απέδωσαν 20 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), υπογραμμίζοντας την ολοκληρωμένη του παρουσία στο παρκέ.

Το πλαίσιο της αναμέτρησης

Ο αγώνας μεταξύ Παναθηναϊκού και Βιλερμπάν, στον οποίο ο Λευτέρης Μαντζούκας ξεχώρισε, διεξάγεται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί μία από τις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις μπάσκετ στην Ευρώπη, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στην επίδοση του νεαρού φόργουορντ. Η αναμέτρηση φιλοξενείται στο «Telekom Center Athens», την έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο 23χρονος Λευτέρης Μαντζούκας, με την απόδοσή του, απέδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τέτοιου επιπέδου αγώνα. Η παρουσία του στο παρκέ ήταν καθοριστική για την ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο, προσφέροντας σημαντικές λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στα ριμπάουντ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta