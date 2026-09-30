Εντυπωσιακή εμφάνιση Ταϊρί οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην πρώτη νίκη στο EuroCup

Ο Μπριν Ταϊρί πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μανρέσα, οδηγώντας τους «ασπρόμαυρους» στην πρώτη τους νίκη στο EuroCup. Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε πράγματα και θαύματα στο παρκέ, ιδιαίτερα στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης, όπου η συμβολή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση. Η τρομερή του απόδοση βοήθησε τον ΠΑΟΚ να επικρατήσει έναντι της ισπανικής ομάδας, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Η καθοριστική συμβολή του Ταϊρί στην τέταρτη περίοδο

Ο Μπριν Ταϊρί αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, καθώς η απόδοσή του στην τέταρτη περίοδο ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και καθοριστική. Στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε τους 19 από τους συνολικά 20 πόντους που πέτυχε, δείχνοντας την ικανότητά του να σκοράρει σε κρίσιμα σημεία.

Αυτή η εκρηκτική επίδοση στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού ήταν αυτή που οδήγησε τον ΠΑΟΚ προς την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση του EuroCup. Η παρουσία του στο παρκέ και η ικανότητά του να σκοράρει με τέτοια συχνότητα στο φινάλε, αποδείχθηκαν καθοριστικές για την επικράτηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης απέναντι στη Μανρέσα, δίνοντας ώθηση για τη συνέχεια.

Η συνολική του επίδοση σε πόντους

Συνολικά, ο Μπριν Ταϊρί ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας συγκεντρώσει 20 πόντους, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό του ρόλο στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Η επίδοση αυτή τον ανέδειξε σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της αναμέτρησης, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο θετικό αποτέλεσμα και την κατάκτηση της νίκης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πόντων του, συγκεκριμένα οι 19 από τους 20, σημειώθηκαν αποκλειστικά στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Αυτό υπογραμμίζει την ικανότητά του να ανεβάζει την απόδοσή του στα πιο κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, όταν η ομάδα του τον χρειαζόταν περισσότερο για να ανατρέψει ή να διατηρήσει το προβάδισμα.

Τα στατιστικά ευστοχίας του

Όσον αφορά την ευστοχία του στα σουτ, ο Αμερικανός γκαρντ επέδειξε εξαιρετικά ποσοστά σε όλες τις κατηγορίες, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα της επίθεσης του ΠΑΟΚ. Σημείωσε 2/2 δίποντα, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του τόσο από κοντινή απόσταση όσο και μέσα από τη ρακέτα, χωρίς να χάσει καμία προσπάθεια.

Επιπλέον, ήταν ιδιαίτερα εύστοχος από την περιφέρεια, πετυχαίνοντας 4/5 τρίποντα, γεγονός που προσέφερε σημαντικές λύσεις στην επίθεση του ΠΑΟΚ και άνοιξε το γήπεδο για τους συμπαίκτες του. Από τη γραμμή των βολών, είχε επίσης μια πολύ καλή απόδοση, με 4/5 εύστοχες προσπάθειες, συμπληρώνοντας την επιθετική του εικόνα με συνέπεια.

Ο χρόνος συμμετοχής και η βαθμολογία αξιολόγησης

Ο Μπριν Ταϊρί αγωνίστηκε για 16 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα στον αγώνα, έναν σχετικά περιορισμένο χρόνο συμμετοχής σε σχέση με την τεράστια επιρροή που είχε στο τελικό αποτέλεσμα. Παρά τον χρόνο αυτό, κατάφερε να έχει μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική παρουσία στο παρκέ, επηρεάζοντας σημαντικά την έκβαση του παιχνιδιού με την ποιότητά του.

Η συνολική του απόδοση αποτυπώθηκε και στο σύστημα αξιολόγησης, όπου συγκέντρωσε 19 βαθμούς. Αυτή η υψηλή βαθμολογία αναδεικνύει την πολυδιάστατη προσφορά του στην ομάδα, πέρα από τους πόντους που σημείωσε, και την αποτελεσματικότητά του στον χρόνο που του δόθηκε, καθιστώντας τον έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta