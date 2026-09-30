Η Etihad απειλεί με νομική δράση την Premier League για την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι

Νέο μέτωπο έχει ανοίξει στην υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς η Etihad Airways, ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς συνεργάτες του συλλόγου, εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά της Premier League. Η αεροπορική εταιρεία του Άμπου Ντάμπι αντιδρά έντονα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης επιτροπής σχετικά με τις οικονομικές παραβάσεις της αγγλικής ομάδας.

Η αντίδραση της Etihad Airways

Η Etihad Airways, η οποία αποτελεί βασικό χορηγό των «Πολιτών» από το 2009, απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε υπόνοια ότι συμμετείχε σε «αθέμιτες εμπορικές συμφωνίες» με τη Μάντσεστερ Σίτι. Η εταιρεία εκφράζει σοβαρές ενστάσεις για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δεν κλήθηκε ποτέ από την Premier League να καταθέσει στοιχεία ή να παρουσιάσει τη δική της θέση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που οδήγησε στα συμπεράσματα.

Η αντίδραση της Etihad έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης της ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία έκρινε ότι η Σίτι είχε οργανώσει «εικονικές» εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς. Αυτές οι συμφωνίες, σύμφωνα με την επιτροπή, εντάσσονταν σε έναν μηχανισμό χρηματοδότησης που είχε ως αποτέλεσμα την τεχνητή διόγκωση των εσόδων του συλλόγου.

Οι διαπιστώσεις της Premier League

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Premier League, η ανεξάρτητη επιτροπή διαπίστωσε ότι ορισμένοι εμπορικοί συνεργάτες κατέβαλλαν μόνο μέρος των ποσών που εμφανίζονταν ως χορηγικά έσοδα. Το υπόλοιπο ποσό, όπως αναφέρεται, χρηματοδοτούνταν από την Abu Dhabi United Group, την ιδιοκτήτρια εταιρεία της Μάντσεστερ Σίτι.

Η επιτροπή έκρινε, σύμφωνα με τη λίγκα, ότι με αυτή τη συμπεριφορά ο σύλλογος επιχείρησε να παρακάμψει τους οικονομικούς κανονισμούς που ισχύουν. Αυτές οι διαπιστώσεις είναι που οδήγησαν την Etihad σε μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, στην οποία τονίζει την άρνησή της να αποδεχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα ή υπαινιγμό που θα μπορούσε να πλήξει τη φήμη της.

Η κατηγορηματική άρνηση της αεροπορικής εταιρείας

Η Etihad Airways δηλώνει κατηγορηματικά την απόρριψή της σε οποιαδήποτε διαπίστωση, συμπέρασμα ή υπόνοια που αφήνει να εννοηθεί ότι η αεροπορική εταιρεία συμμετείχε ποτέ σε αθέμιτες εμπορικές συμφωνίες. Η εταιρεία επιμένει ότι η φήμη της έχει πληγεί από τον τρόπο παρουσίασης των ευρημάτων.

Η ανακοίνωση της Etihad υπογραμμίζει τη θέση της ότι δεν έχει καμία ανάμειξη σε πρακτικές που παραβιάζουν τους κανονισμούς. Η εταιρεία θεωρεί ότι η δημόσια επικοινωνία της υπόθεσης έχει δημιουργήσει αρνητικές συνέπειες για την εικόνα της, χωρίς να της δοθεί η ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Ενστάσεις για την έλλειψη διαβούλευσης και διαφάνειας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Etihad στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την ίδια, ουδέποτε υπήρξε επικοινωνία μαζί της στο πλαίσιο της διαδικασίας. Όπως υποστηρίζει, η Premier League δεν της έδωσε τη δυνατότητα να εκπροσωπηθεί, να προσκομίσει πληροφορίες ή να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν ήταν ακριβή και παρουσίαζαν με δίκαιο τρόπο τον δικό της ρόλο στην υπόθεση.

Η εταιρεία δηλώνει «βαθιά προβληματισμένη» από τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήθηκε δημόσια η υπόθεση. Θεωρεί ότι η έλλειψη σαφήνειας και διαφάνειας έχει προκαλέσει συνέπειες για την εικόνα της και απαιτεί από την Premier League να αναλάβει την ευθύνη για τις συνέπειες του τρόπου με τον οποίο παρουσιάστηκαν αυτά τα ευρήματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta