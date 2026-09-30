Ρονάλντο: «Αποχώρησα, θα πω την αλήθεια όταν έρθει η ώρα»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την Εθνική Πορτογαλίας, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία, προαναγγέλλοντας αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν και οδήγησαν στην αιφνιδιαστική του απόφαση. Ο 41χρονος αρχηγός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το καμπ της ομάδας, δηλώνοντας πως θα αποκαλύψει στο μέλλον τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από ένα ταραχώδες διάστημα για την πορτογαλική αποστολή.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Η υπόθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας πήρε ραγδαία τροπή, με την αποχώρηση του αρχηγού να αποτελεί το επιστέγασμα μιας περιόδου έντασης. Η αρχή των προβλημάτων εντοπίζεται στο παιχνίδι με τη Νορβηγία, όταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χόρχε Ζεσούς, άφησε τον Ρονάλντο στον πάγκο.

Παρόλο που ο Ζεσούς έστειλε τον Πορτογάλο άσο για προθέρμανση, τελικά δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου στον αγώνα. Αυτή η απόφαση πυροδότησε έντονη φημολογία γύρω από τη δυσαρέσκεια του 41χρονου ποδοσφαιριστή, ενώ ακολούθησαν και αναφορές για απουσίες του από τις προπονήσεις της ομάδας.

Παρέμβαση της ομοσπονδίας και προσπάθειες εκτόνωσης

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε οδήγησε σε παρέμβαση από την πλευρά της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, άλλαξε το πρόγραμμά του προκειμένου να συναντηθεί με τους δύο πρωταγωνιστές, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Χόρχε Ζεσούς, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την κρίση.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, δηλώνοντας ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις του με τον Ρονάλντο. Εξήγησε επίσης ότι η διαχείριση του 41χρονου ποδοσφαιριστή είχε συζητηθεί εκ των προτέρων και ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός της ομάδας θα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση.

Η απόφαση και η δήλωση του Ρονάλντο

Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις του προπονητή, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν εμφανίστηκε τελικά στο πρόγραμμα της προπόνησης. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έδωσε την απάντησή του και ανακοίνωσε την αποχώρησή του μέσω των social media, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που κυκλοφορούσαν.

Στη δήλωσή του, ο Ρονάλντο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά τη συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή και έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από το καμπ της Εθνικής ομάδας. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία ήμουν πάντοτε αφοσιωμένος».

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας ολοκλήρωσε τη δήλωσή του ευχόμενος καλή επιτυχία στην ομάδα του, λέγοντας: «Τώρα είναι η στιγμή να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου, χωρίς καμία εξαίρεση».

Επόμενες κινήσεις και αναμονή αποκαλύψεων

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η A Bola, το ιδιωτικό αεροσκάφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, ένα Bombardier Global Express XRS, είχε προγραμματισμένη πτήση. Η πτήση αυτή αναμενόταν να πραγματοποιηθεί από τη Μαδρίτη προς την Κοπεγχάγη, με επιστροφή από τη Δανία στην Ισπανία στις 23:15 τοπική ώρα.

Η Εθνική Πορτογαλίας συνεχίζει πλέον την προετοιμασία της για τον επερχόμενο αγώνα με τη Δανία, χωρίς την παρουσία του αρχηγού της. Όλοι αναμένουν με ενδιαφέρον τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες ημέρες και οδήγησαν στην αιφνιδιαστική του αποχώρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta