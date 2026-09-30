Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με νίκη στο Eurocup, επικρατώντας της Μανρέσα

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Eurocup, καταφέρνοντας να επικρατήσει της Μανρέσα με σκορ 93-78. Η νίκη αυτή ήρθε μέσα από έναν πολύ σκληρό αγώνα, όπου η ομάδα του Τρινκιέρι έδειξε χαρακτήρα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Η τέταρτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική, με τον Μπριν Ταϊρί να πρωταγωνιστεί και την άμυνα να λειτουργεί υποδειγματικά.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου και η πίεση της Μανρέσα

Από την έναρξη του αγώνα, η Μανρέσα εφάρμοσε πίεση σε όλο το γήπεδο, γεγονός που δυσκόλεψε τους περιφερειακούς του ΠΑΟΚ και εμπόδισε τη δημιουργία ρυθμού. Παρά τις αρχικές δυσκολίες, η είσοδος του Μήτρου-Λονγκ από τον πάγκο έδωσε άμεσα σκορ και ενέργεια, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 21-16. Ωστόσο, οι Ισπανοί είχαν τις απαντήσεις, διατηρώντας την επαφή στο σκορ.

Ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να βρει λύσεις στο παιχνίδι πικ εν ρολ, ανεξάρτητα από την παρουσία του Καλάθη στην πεντάδα ή στον πάγκο. Πέντε συνεχόμενοι πόντοι του Όσμαν έδωσαν ένα μικρό προβάδισμα (33-28), αλλά ο Νότε της Μανρέσα εκμεταλλεύτηκε τις αργές αντιδράσεις του Αλεξάντερ, ο οποίος φαινόταν να χρειάζεται ανάσες. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Μανρέσα να προηγείται οριακά με 40-41.

Η διακοπή και η σκλήρυνση της άμυνας

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο ΠΑΟΚ άλλαξε την αμυντική του προσέγγιση, με τον Γκρέι να δίνει το σύνθημα για πιο σκληρή άμυνα. Ο Όσμαν προσπάθησε να βρει τις φάσεις του στην επίθεση, αλλά η Μανρέσα παρέμενε ανταγωνιστική, διατηρώντας το παιχνίδι σε ισορροπία (50-50). Ο Γκρέι συνέχισε να είναι πρωταγωνιστής με την ενέργειά του στο παρκέ.

Με το σκορ στο 56-52, 1:22 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, σημειώθηκε μια απρόβλεπτη διακοπή. Μετά από ένα κάρφωμα, το στεφάνι φάνηκε να βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος, οδηγώντας σε διακοπή 25 λεπτών. Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, οι παίκτες επέστρεψαν και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 58-56.

Η εκρηκτική τέταρτη περίοδος και ο Μπριν Ταϊρί

Η τέταρτη περίοδος βρήκε τον ΠΑΟΚ με πολύ επιθετική άμυνα, ενώ στην επίθεση, ο Μπριν Ταϊρί ήταν αυτός που έδωσε το "σπίρτο" που έψαχνε η ομάδα. Με δέκα συνεχόμενους πόντους του, ο ΠΑΟΚ δημιούργησε μια σημαντική διαφορά, φτάνοντας το σκορ στο 70-56. Η ενέργεια στην άμυνα μπορεί να μην ήταν πάντα η ίδια στη συνέχεια, αλλά η ομάδα του Τρινκιέρι είχε πλέον φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της.

Παρά τις προσπάθειες της Μανρέσα να επιστρέψει, ο ΠΑΟΚ διατήρησε το προβάδισμα (82-72). Ένα ακόμα τρίποντο του Ταϊρί ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι (85-72), ενώ ο ίδιος έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα στο τέλος, διαμορφώνοντας το τελικό 93-78. Η απόδοση του Ταϊρί στην τελευταία περίοδο ήταν καθοριστική για την επικράτηση του ΠΑΟΚ.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης και οι διακριθέντες

Ο Όσμαν αναδείχθηκε για άλλη μια φορά σημείο αναφοράς στην επίθεση του ΠΑΟΚ, έχοντας 23 πόντους. Η στατιστική του περιλάμβανε 6/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 7/10 βολές, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο στην ομάδα. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για να κρατήσει τον ΠΑΟΚ κοντά στο σκορ στα δύσκολα σημεία του αγώνα.

Άξιος συμπαραστάτης του Όσμαν ήταν ο Καλάθης, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, προσφέροντας πολύπλευρη βοήθεια. Ωστόσο, ο εκπληκτικός Μπριν Ταϊρί ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά, σημειώνοντας 20 πόντους, εκ των οποίων οι 19 στην τέταρτη περίοδο, με ένα εντυπωσιακό 4/4 στα τρίποντα, αλλά και με εξαιρετική άμυνα.

Η απόδοση της Μανρέσα

Από την πλευρά της Μανρέσα, ο Νότε ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, με 16 πόντους. Παρόλα αυτά, η απόδοσή του μειώθηκε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου "σίγησε". Ο Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος σημείωσε 7 πόντους, θα μπορούσε να είχε καλύτερη απόδοση, καθώς φάνηκε να χρειάζεται ανάσες σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Η νίκη του ΠΑΟΚ βασίστηκε στην μεγάλη ενέργεια που έβγαλε στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, όταν αντιλήφθηκε ότι η επίθεση δεν λειτουργούσε όπως θα ήθελε. Αυτή η προσαρμογή και η αποφασιστικότητα ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στην επικράτηση επί της Μανρέσα και στην επιτυχημένη έναρξη της πορείας του στο Eurocup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta