Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα: Η προετοιμασία των «οράνιε» και οι δηλώσεις Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με την Ολλανδία, η οποία θα διεξαχθεί στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της League A του Nations League. Οι «οράνιε» επέλεξαν το αθλητικό κέντρο του Άρη στο Ρύσιο για την προετοιμασία τους, πραγματοποιώντας εκεί μια σύντομη διαδικασία ενεργοποίησης των ποδοσφαιριστών τους. Ο αγώνας, που είναι sold out, είναι προγραμματισμένος για την 1η Οκτωβρίου 2026, στις 21:45.

Η προετοιμασία των «οράνιε» στο Ρύσιο

Η Ολλανδία επέλεξε το αθλητικό κέντρο του Άρη στο Ρύσιο για την προετοιμασία της ενόψει του αγώνα με την «γαλανόλευκη». Η προπόνηση της 30ης Σεπτεμβρίου 2026 αφορούσε κυρίως μια σύντομη διαδικασία ενεργοποίησης των ποδοσφαιριστών, μία ημέρα πριν από το μεγάλο ματς με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Οι «οράνιε» θα βρεθούν ξανά στο Ρύσιο την ημέρα του αγώνα, την 1η Οκτωβρίου, ακολουθώντας πρόγραμμα κυρίως ενεργοποίησης και χαμηλής έντασης, καθώς το βασικό μέρος της προετοιμασίας τους θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα.

Η παρουσία της Ολλανδίας, με όλα τα μεγάλα ονόματα που συνοδεύουν το συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, προσδίδει ξεχωριστό ενδιαφέρον στην καθημερινότητα του αθλητικού κέντρου του Άρη. Παράλληλα, ο Τσάβι, ο προπονητής της Ολλανδίας, και ένας εκ των ποδοσφαιριστών της ομάδας, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου στο γήπεδο του ΠΑΟΚ ενόψει του μεγάλου αγώνα.

Η αναβάθμιση του προπονητικού κέντρου του Άρη

Η επιλογή του Ρυσίου από μία από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν είναι τυχαία. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα στους αγωνιστικούς χώρους, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του προπονητικού κέντρου και τη δημιουργία συνθηκών που να ανταποκρίνονται σε υψηλές απαιτήσεις. Η παρουσία μίας ομάδας του επιπέδου της Ολλανδίας αποτελεί στην πράξη μία ακόμη επιβεβαίωση αυτής της εξέλιξης, καθώς το Ρύσιο έχει ανέβει επίπεδο.

Επιπλέον, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει αντίστοιχη πρακτική και η Εθνική Γερμανίας, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στις 4 Οκτωβρίου, επίσης στην Τούμπα. Το ενδεχόμενο αυτό υπογραμμίζει περαιτέρω την αναγνώριση των αναβαθμισμένων εγκαταστάσεων του Άρη.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει Ολλανδίας

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα να αξιοποιήσει τον χρόνο που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να εξελιχθεί και να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις. Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Ολλανδία, ανέφερε ότι η νέα γενιά της Εθνικής χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή, την ώρα που η πίεση για επιστροφή στις μεγάλες διοργανώσεις παραμένει.

Ο Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στις δύο τελευταίες εκτός έδρας νίκες της Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς απομένουν ακόμη τέσσερις αγωνιστικές στη διοργάνωση. Στάθηκε επίσης στη στήριξη των φιλάθλων, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό κίνητρο για τους διεθνείς, ενώ μίλησε για τη διαχείριση των ποδοσφαιριστών μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα, με συνεχόμενα παιχνίδια και ταξίδια. Τόνισε επίσης τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης με την Ολλανδία.

Η πορεία της Ελλάδας στο Nations League και η ιδιαίτερη σχέση με τη Θεσσαλονίκη

Η Εθνική Ελλάδας έχει ξεκινήσει με 2/2 νίκες, πετυχαίνοντας ισάριθμα «διπλά» κόντρα σε Σερβία και Γερμανία. Από την πλευρά της, η Ολλανδία, μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τη Γερμανία, πήρε την πρώτη της νίκη σε αυτό το Nations League στην έδρα της Σερβίας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επανέλαβε την άποψη ότι οι δύο προηγούμενοι αγώνες ήταν απλώς παιχνίδια ομίλου και ότι υπάρχουν ακόμη τέσσερα ματς μπροστά. Περιέγραψε τη χαρά των Ελλήνων ομογενών που βρέθηκαν στα γήπεδα ως κάτι μοναδικό και τα 90λεπτα ως πολύ έντονα σε συναισθήματα, άξια κάθε επιπλέον τρεξίματος και μονομαχίας των παικτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός και στη Θεσσαλονίκη, όπου έζησε για σχεδόν 20 χρόνια, σημειώνοντας ότι διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την πόλη και την θεωρεί, κατά κάποιον τρόπο, «πόλη του». Εξέφρασε την έκπληξή του που επέστρεψε εκεί μετά το 2008, όταν πήγε στον ΑΠΟΕΛ, και δήλωσε πως κάθε φορά που έρχεται, η πόλη του δημιουργεί όμορφα συναισθήματα. Αναφέρθηκε επίσης στις διαφορές που παρουσιάζουν για την Εθνική οι αγώνες εντός και εκτός έδρας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Gazzetta