Ο Τσάβι Ερνάντεθ αποθεώνει την εθνική Ελλάδας και τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ισπανός τεχνικός της Ολλανδίας, Τσάβι Ερνάντεθ, προχώρησε σε δηλώσεις με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την Εθνική Ελλάδας. Ο προπονητής, ο οποίος έχει κάνει σημαντική καριέρα με την εθνική ομάδα της πατρίδας του και τη Μπαρτσελόνα, τόνισε την καλή φόρμα της γαλανόλευκης. Σημείωσε επίσης ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να νικήσεις την Ελλάδα, ειδικά όταν αγωνίζεται στην έδρα της.

Εγκωμιαστικά σχόλια για την εθνική Ελλάδας

Ο Τσάβι Ερνάντεθ, μετά τον Γιούργκεν Κλοπ, ήταν ο επόμενος που αποθέωσε την Εθνική Ελλάδας. Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή φόρμα και περιμένει μια καλή ατμόσφαιρα στους αγώνες της. Υπογράμμισε πως η γαλανόλευκη ομάδα κυριάρχησε εναντίον της Σερβίας και αμύνθηκε αποτελεσματικά απέναντι στη Γερμανία.

Ο προπονητής της Ολλανδίας επεσήμανε ότι η ελληνική ομάδα διαθέτει πολύ ταλέντο, ιδιαίτερα στην επίθεση. Πρόσθεσε πως οι παίκτες είναι σωματικά καταρτισμένοι, ικανοί να παίξουν με μακρινές μπαλιές και να μαζέψουν τις δεύτερες μπαλιές. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει κερδίσει έξι βαθμούς και δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου της.

Η δουλειά του Γιοβάνοβιτς και η δύναμη της έδρας

Στις δηλώσεις του, ο Τσάβι Ερνάντεθ αναφέρθηκε και στον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Γιοβάνοβιτς, δηλώνοντας ότι κάνει καλή δουλειά. Ο Ισπανός τεχνικός επανέλαβε ότι είναι δύσκολο να νικήσεις την Ελλάδα, ειδικά όταν αγωνίζεται στην έδρα της, καθώς η ομάδα έχει μεγάλο ταλέντο.

Παρά τον σεβασμό που τρέφει για την Ελλάδα, ο Τσάβι ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν φοβάται. Περιμένει μια έντονη και καταπληκτική ατμόσφαιρα στις κερκίδες, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως μία από τις χώρες με τις καλύτερες ατμόσφαιρες. Αυτό, όπως είπε, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό κίνητρο και για τους δικούς του παίκτες.

Σκέψεις για την Ισπανία και το πρόγραμμα αγώνων

Ο Τσάβι Ερνάντεθ σχολίασε επίσης την Εθνική Ισπανίας, χαρακτηρίζοντάς την ως την καλύτερη αυτή τη στιγμή και εκφράζοντας τη χαρά του για την πορεία της. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν η διαφορά μεταξύ Ολλανδίας και Ισπανίας είναι τόσο μεγάλη. Αν η ομάδα του παίξει εναντίον της Ισπανίας μια μέρα, αυτό θα είναι καλό νέο, καθώς θα σημαίνει ότι έχουν προκριθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ανέφερε ότι θα είναι έτοιμοι για την αναμέτρηση.

Σχετικά με το δύσκολο πρόγραμμα αγώνων, ο προπονητής της Ολλανδίας παρατήρησε ότι το ημερολόγιο είναι πολύ έντονο, ειδικά αυτές τις δύο εβδομάδες. Ωστόσο, τόνισε ότι πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή την κατάσταση, καθώς ισχύει για κάθε χώρα και δεν πρέπει να παραπονιούνται. Δήλωσε ότι φέρονται καλά στους παίκτες, οι οποίοι αισθάνονται άνετα, και πως οι προπονήσεις γίνονται με ένταση, παρόλο που είναι ένας νέος προπονητής γι' αυτούς. Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι υπάρχουν παίκτες που έχουν τραυματιστεί.

Σχόλια για τον Σάμερβιλ και την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι

Ο Τσάβι Ερνάντεθ μίλησε και για τον παίκτη Σάμερβιλ, περιγράφοντάς τον ως έναν καλό παίκτη με ένταση, ποδοσφαιρικές ικανότητες και αποτελεσματικό πρέσινγκ. Πρόσθεσε ότι ο Σάμερβιλ μπορεί να κάνει τη διαφορά σε ατομικό επίπεδο, αναφέροντας ως παράδειγμα το πέναλτι που προκάλεσε εναντίον της Σερβίας. Σημείωσε επίσης ότι μπορεί να παίξει ένας εναντίον ενός και ότι, αν έχει τη φιλοδοξία και το πάθος, μπορεί να εξελιχθεί σε έναν πολύ σπουδαίο παίκτη. Τέλος, ανέφερε ότι μπορεί να παίξει μια χαρά στα δεξιά και ότι το να είναι «wildcard» και στις δύο θέσεις είναι καλό για την ομάδα.

Όσον αφορά την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε ότι δεν είναι το θέμα του και ότι έχει πολλά προβλήματα να λύσει, αλλά όχι αυτό. Ως λάτρης του ποδοσφαίρου, εξέφρασε την αγάπη του για το δίκαιο ποδόσφαιρο και τη σκέψη του για τη δικαιοσύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta