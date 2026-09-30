Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχωρεί από την εθνική Πορτογαλίας: «Θα πω την αλήθεια εν ευθέτω χρόνω»

Στον αέρα βρίσκεται η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας, καθώς ο αρχηγός της ομάδας και παγκόσμιος σούπερ σταρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο και την αποστολή. Η απόφαση αυτή, που ήρθε ως «βόμβα» στην Πορτογαλία, συνοδεύτηκε από την προαναγγελία αποκαλύψεων για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση. Ο 41χρονος ποδοσφαιριστής τόνισε ότι «εν ευθέτω χρόνω» θα πει σε όλους την αλήθεια για όσα συνέβησαν.

Η επίσημη ανακοίνωση του Πορτογάλου σούπερ σταρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, γνωστός και με τα αρχικά «CR7», γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω επίσημης δήλωσης που κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ίδιος, η απόφαση να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα ελήφθη μετά από μια συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Πορτογαλίας και έπειτα από μια άμεση συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Στην ανακοίνωσή του, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το προπονητικό καμπ. «Μετά τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Πορτογαλία και αφού είχα μια άμεσα συζήτηση με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας αποφάσισα να αφήσω το προπονητικό καμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε, ότι «την κατάλληλη ώρα θα πω στον πορτογαλικό λαό την αλήθεια για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρηση μου από την εθνική ομάδα στην οποία πάντα ήμουν αφοσιωμένος από την πρώτη μέρα».

Το παρασκήνιο της αποχώρησης και η κόντρα με τον προπονητή

Η απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, καθώς προηγήθηκαν γεγονότα που υποδηλώνουν εσωτερικές εντάσεις. Ο σούπερ σταρ της εθνικής Πορτογαλίας είχε εγκαταλείψει νωρίτερα για τρίτη φορά την προπόνηση, μια κίνηση που είχε προκαλέσει ήδη συζητήσεις και ερωτηματικά στον αθλητικό κόσμο.

Η αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο έγινε με βανάκι από το «Parken», ενώ οι συμπαίκτες του βρίσκονταν ακόμα στο γήπεδο, ολοκληρώνοντας κανονικά την προπόνησή τους. Οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για κόντρα μεταξύ του Κριστιάνο Ρονάλντο και του προπονητή, Ζόρζε Ζεσούς, η οποία φέρεται να είχε ξεκινήσει πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Ο ίδιος ο Κριστιάνο, μέσω της δήλωσής του, δείχνει ξεκάθαρα ότι το πρόβλημα είναι ο Ζόρζε Ζεσούς.

Η διαχρονική αφοσίωση στην εθνική ομάδα και οι ευχές

Παρά την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση με την εθνική ομάδα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε να τονίσει τη διαχρονική του αφοσίωση. Στην ανακοίνωσή του, υπογράμμισε με έμφαση ότι ήταν «πάντα αφοσιωμένος από την πρώτη μέρα» στην ομάδα της Πορτογαλίας, μια δήλωση που αναδεικνύει τη μακρά του πορεία και την προσφορά του στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Με την εθνική ομάδα της χώρας του, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016, μια κορυφαία στιγμή στην καριέρα του και στην ιστορία της Πορτογαλίας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δείχνοντας το αθλητικό του πνεύμα, δεν παρέλειψε να ευχηθεί καλή τύχη στους πρώην πλέον συμπαίκτες του. «Τώρα είναι η ώρα να ευχηθώ καλή τύχη στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου χωρίς εξαίρεση», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, υπογραμμίζοντας την υποστήριξή του προς την ομάδα παρά την προσωπική του απόφαση να αποχωρήσει.

Οι αναμενόμενες αποκαλύψεις για τους λόγους της απόφασης

Η υπόσχεση του Κριστιάνο Ρονάλντο για αποκαλύψεις έχει δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον και προσδοκίες τόσο στον πορτογαλικό λαό όσο και στον ευρύτερο κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο ίδιος δήλωσε ρητά ότι «σε κατάλληλη στιγμή, θα εξηγήσω σε όλους τους Πορτογάλους τους λόγους που με οδήγησαν να αποχωρήσω από την εθνική ομάδα». Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες και το παρασκήνιο της απόφασης του σούπερ σταρ να πει «αντίο» στην εθνική Πορτογαλίας, διαμορφώνοντας ένα κλίμα αναμονής για τις επόμενες κινήσεις του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos