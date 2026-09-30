Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει: Η ΕΠΟ διαχειρίζεται την Τούμπα για τους αγώνες της Εθνικής ομάδας

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους φιλάθλους για την αλλαγή στη διαχείριση του γηπέδου της Τούμπας. Συγκεκριμένα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) έχει αναλάβει τη διαχείριση του σταδίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Η ενέργεια αυτή αφορά δύο σημαντικές αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας που θα διεξαχθούν στην Τούμπα, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να διευκρινίζει τις αρμοδιότητες.

Η διαχείριση της Τούμπας περνά στην ΕΠΟ

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δικέφαλο του Βορρά, η διαχείριση του γηπέδου της Τούμπας έχει παραχωρηθεί στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η παραχώρηση αυτή έχει ως αποκλειστικό σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Εθνικής ομάδας, ενόψει των επικείμενων αγώνων της. Η ΕΠΟ, ως διοργανώτρια αρχή, αναλαμβάνει πλέον την πλήρη ευθύνη για όλες τις πτυχές της λειτουργίας του γηπέδου κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων ημερών.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με αυτή την κίνηση, διασφαλίζει ότι η Εθνική ομάδα θα έχει στη διάθεσή της ένα πλήρως οργανωμένο περιβάλλον για τις αναμετρήσεις της. Η Ομοσπονδία θα έχει τη διαχείριση του γηπέδου καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών διεξαγωγής των αγώνων, από την προετοιμασία έως και την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Οι αγώνες της Εθνικής ομάδας στην έδρα του ΠΑΟΚ

Η Τούμπα θα φιλοξενήσει δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις προσεχείς ημέρες. Η πρώτη αναμέτρηση είναι εναντίον της Ολλανδίας και θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη. Η δεύτερη αναμέτρηση θα φέρει την Εθνική αντιμέτωπη με τη Γερμανία, την Κυριακή.

Και οι δύο αγώνες έχουν οριστεί να ξεκινήσουν την ίδια ώρα, στις 21:45. Αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν μέρος των επίσημων υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας, και η επιλογή της Τούμπας ως έδρας υπογραμμίζει τη σημασία τους. Η ΕΠΟ είναι υπεύθυνη για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τη διεξαγωγή τους, εξασφαλίζοντας την ομαλή ροή των γεγονότων.

Διευκρινίσεις για τις αρμοδιότητες και τους κανόνες

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τόνισε με σαφήνεια ότι δεν έχει την ευθύνη της διοργάνωσης των συγκεκριμένων αγώνων. Αυτή η διευκρίνιση είναι σημαντική για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης σχετικά με τις αρμοδιότητες μεταξύ του συλλόγου και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Επιπλέον, η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες και οι κανόνες που εφαρμόζονται συνήθως στους εντός έδρας αγώνες του ΠΑΟΚ δεν ισχύουν για τις αναμετρήσεις της Εθνικής ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλαθλοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι για πιθανές διαφοροποιήσεις σε θέματα όπως η είσοδος, η παραμονή και η έξοδος από το γήπεδο, καθώς οι κανονισμοί της ΕΠΟ θα είναι σε ισχύ.

Πληροφορίες για τους φιλάθλους: Πού να απευθυνθούν

Λόγω της μεταβίβασης της διαχείρισης στην ΕΠΟ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σχετικά με τους αγώνες της Εθνικής ομάδας, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αυτό περιλαμβάνει ερωτήματα που αφορούν την αγορά και την ισχύ των εισιτηρίων, καθώς και τις ρυθμίσεις για το πάρκινγκ γύρω από το γήπεδο.

Επίσης, οι φίλαθλοι καλούνται να επικοινωνούν με την ΕΠΟ για θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στο γήπεδο, την γενικότερη οργάνωση των αγώνων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τη διεξαγωγή τους. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει αρμοδιότητα να παρέχει πληροφορίες ή να επιλύει ζητήματα που άπτονται της διοργάνωσης αυτών των συγκεκριμένων αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta