Εθνική Ελλάδας: Τελευταία προπόνηση στην Τούμπα εν όψει Ολλανδίας με παρουσίες και τετ α τετ

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας, εν όψει του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία. Η αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στις 21:45, εντάσσεται στην τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στην προπόνηση βρέθηκαν διάφορα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, και ο σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Η προετοιμασία στην Τούμπα

Η γαλανόλευκη ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον επερχόμενο αγώνα με την Ολλανδία, πραγματοποιώντας την τελευταία της προπόνηση στην Τούμπα. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ φιλοξένησε την Εθνική, καθώς οι παίκτες προπονήθηκαν εντατικά εν όψει της σημαντικής αναμέτρησης.

Ο αγώνας με την Ολλανδία είναι προγραμματισμένος για αύριο στις 21:45 και αποτελεί μέρος της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Η παρουσία της Εθνικής στην Τούμπα προσέφερε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ειδικά για ορισμένους παίκτες που συνδέονται με την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Επιστροφές και όνειρα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ

Για τον 18χρονο εξτρέμ Κωνσταντίνο Καρέτσα, η προπόνηση στην Τούμπα ήταν μια ξεχωριστή στιγμή. Ο Καρέτσας δεν έχει κρύψει την αγάπη του για τον Δικέφαλο και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι όνειρό του είναι να αγωνιστεί κάποια στιγμή σε αυτό το γήπεδο. Πλέον, αυτό το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, καθώς προπονείται στην Τούμπα φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Επίσης, ο Χρήστος Τζόλης επέστρεψε στο γήπεδο όπου αναδείχθηκε ποδοσφαιρικά. Από την Τούμπα, ο Τζόλης πήρε μεταγραφή στην Αγγλία και τη Νόριτς. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ο ίδιος φαινόταν να νιώθει πολύ άνετα, κάτι που ήταν εμφανές σε κάθε του βήμα.

Νέα πρόσωπα και απουσίες

Στην Τούμπα, την πρώτη του προπόνηση με την Εθνική ομάδα πραγματοποίησε και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο ταλαντούχος δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού κλήθηκε να αντικαταστήσει στην αποστολή τον τραυματία Γιώργο Βαγιαννίδη, ενισχύοντας την ομάδα.

Παράλληλα, στην προπόνηση παραβρέθηκαν και οι Γιαννούλης και Πέλκας. Οι δύο διεθνείς, αν και εκτός αποστολής για τον συγκεκριμένο αγώνα, παρακολούθησαν την προπόνηση και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους συμπαίκτες τους και τα στελέχη της Εθνικής ομάδας.

Σημαντικές παρουσίες και συζητήσεις

Στο γήπεδο της Τούμπας για την προπόνηση της Εθνικής ομάδας ήταν παρών και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), Μάκης Γκαγκάτσης. Ο κ. Γκαγκάτσης είχε τετ α τετ και συζήτησε για λίγα λεπτά με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Επίσης, παρών ήταν και ο σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Αντελίνο Βιεϊρίνια. Ο Βιεϊρίνια είχε συνομιλία με πολλούς Έλληνες διεθνείς ποδοσφαιριστές από διάφορες ομάδες. Τους ευχήθηκε καλή επιτυχία για την επικείμενη αναμέτρηση με την Ολλανδία, δείχνοντας την υποστήριξή του στην Εθνική.

Άλλες παρουσίες από τον ΠΑΟΚ

Εκτός από τους Έλληνες διεθνείς και τους επίσημους, στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας στην Τούμπα βρέθηκε και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του ΠΑΟΚ, Τάισον. Η παρουσία του προσέθεσε μια ακόμη πινελιά στην ατμόσφαιρα της προετοιμασίας.

Η συνύπαρξη παλαιών και νέων παικτών, καθώς και στελεχών και συμβούλων, υπογραμμίζει το ενδιαφέρον και την υποστήριξη προς την Εθνική ομάδα, καθώς αυτή ετοιμάζεται για τον κρίσιμο αγώνα της στο Nations League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta