Ο Παναθηναϊκός με 11 παίκτες κόντρα στη Βιλερμπάν για την Euroleague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν σε λίγη ώρα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague. Η αναμέτρηση, που διεξάγεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:15, στο T-Center, βρίσκει τους «πράσινους» με σημαντικές ελλείψεις. Ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στη διάθεσή του μόλις 11 παίκτες, λόγω πολλαπλών απουσιών. Η ομάδα στοχεύει να πετύχει το 2/2 νίκες στη διοργάνωση και να διατηρήσει το αήττητο ρεκόρ της.

Οι σημαντικές απουσίες και η διαμόρφωση της εντεκάδας

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τις απουσίες βασικών παικτών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη διαθέσιμη εντεκάδα για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν. Συγκεκριμένα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στην παρουσία των Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστα Σλούκα και Μουστάφα Φαλ. Οι συγκεκριμένοι αθλητές δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν στην κρίσιμη αυτή αναμέτρηση της Euroleague, δημιουργώντας ένα κενό στο ρόστερ.

Πέρα από τους παραπάνω, η λίστα των απόντων περιλαμβάνει και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος επίσης δεν είναι διαθέσιμος. Επιπλέον, ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, γεγονός που τον καθιστά εκτός μάχης. Όλες αυτές οι απουσίες έχουν ως αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να έχει στη διάθεσή του μόλις 11 παίκτες, αδυνατώντας να συμπληρώσει την πλήρη 12άδα που προβλέπεται για τους αγώνες της Euroleague.

Η διαθέσιμη σύνθεση των «πρασίνων»

Παρά τις εκτεταμένες ελλείψεις, ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα παρατάξει μια εντεκάδα αποτελούμενη από τους διαθέσιμους αθλητές. Συγκεκριμένα, για το παιχνίδι αυτό υπολογίζονται οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Σιλβέν Φρανσίσκο και Δημήτρης Μωραΐτης. Τη σύνθεση συμπληρώνουν οι Μπράνκου Μπάντιο, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Τζέριαν Γκραντ, προσφέροντας λύσεις στην περιφέρεια και τη μεσαία γραμμή.

Στη φροντ λάιν, ο Παναθηναϊκός θα έχει τους Ματίας Λεσόρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνο Μήτογλου και Λευτέρη Μαντζούκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση σε σχέση με την ομάδα που αγωνίστηκε στο Super Cup το περασμένο Σάββατο, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, ο Τζέριαν Γκραντ έχει ενσωματωθεί στην εντεκάδα, παίρνοντας τη θέση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος για το τρέχον παιχνίδι.

Ο στόχος για το αήττητο και η συνέχεια της «διαβολοβδομάδας»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ως ξεκάθαρο στόχο να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία στην Euroleague, επιδιώκοντας να πετύχει το 2/2 νίκες στην αρχή της διοργάνωσης. Η διατήρηση του αήττητου αποτελεί προτεραιότητα για την ομάδα, η οποία καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες και να αποδώσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο απέναντι στη Βιλερμπάν.

Η αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα αποτελεί μέρος μιας ιδιαίτερα απαιτητικής περιόδου για τους «πράσινους», η οποία αναφέρεται ως «διαβολοβδομάδα». Η συγκεκριμένη σειρά αγώνων θα ολοκληρωθεί με μία ακόμη δύσκολη δοκιμασία, καθώς ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο αγώνας με την ισραηλινή ομάδα είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου, στις 21:15, ολοκληρώνοντας έτσι την απαιτητική αυτή εβδομάδα για τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta