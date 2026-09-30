Handball Premier: Νίκες για Δράμα, Ζαφειράκη και Ιωνικό στην 3η αγωνιστική

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου συνεχίστηκε η δράση στην 3η αγωνιστική της Handball Premier, με τρία παιχνίδια που προσέφεραν έντονο ενδιαφέρον και σημαντικά αποτελέσματα. Η Δράμα, ο Ιωνικός Ν.Φ. και ο Ζαφειράκης Νάουσας ήταν οι ομάδες που κατάφεραν να αποσπάσουν τις νίκες, προσθέτοντας δύο πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή τους και ενισχύοντας τη θέση τους στο πρωτάθλημα.

Η επικράτηση της Δράμας επί του Δούκα

Στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Κραχτίδης», η Δράμα υποδέχθηκε τον Δούκα σε μία αναμέτρηση όπου η γηπεδούχος ομάδα επικράτησε με τελικό σκορ 30-25. Η Δράμα έδειξε από την αρχή την αποφασιστικότητά της, βασιζόμενη σε μία ιδιαίτερα αποτελεσματική αμυντική λειτουργία, η οποία περιόρισε σημαντικά τις επιθετικές πρωτοβουλίες του αντιπάλου της.

Στο πρώτο 30λεπτο του αγώνα, η άμυνα της Δράμας κράτησε τον Δούκα σε χαμηλό σκορ, επιτρέποντας στην ομάδα να χτίσει μία διαφορά ασφαλείας και να προηγηθεί με 13-6 στο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος, ο Δούκας προσπάθησε να ανακάμψει και να μειώσει την εις βάρος του διαφορά, φτάνοντας σε ένα σημείο να πλησιάσει στο 27-24, στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια αυτή δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την τελική έκβαση, με τη Δράμα να διατηρεί το προβάδισμα και να κατακτά τη νίκη με 30-25.

Νικηφόρο πέρασμα του Ιωνικού από τον Βύρωνα

Ο Ιωνικός Ν.Φ. πραγματοποίησε ένα νικηφόρο πέρασμα από το «Στέφανος Καραλής» του Βύρωνα, όπου αντιμετώπισε τον Αθηναϊκό. Σε έναν δυνατό αγώνα, ο Ιωνικός επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 26-20. Αυτή η αναμέτρηση αποτέλεσε τον δεύτερο αγώνα του Ιωνικού για τη φετινή σεζόν της Handball Premier, επιβεβαιώνοντας την καλή του πορεία.

Ο αγώνας ξεκίνησε με έντονο ανταγωνισμό και χαρακτηρίστηκε από την αμφίρροπη εξέλιξή του, καθώς το επίπεδο των δύο ομάδων φάνηκε να είναι σχεδόν ισάξιο. Το σκορ στην ανάπαυλα του ημιχρόνου ήταν 11-11, διατηρώντας την αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα. Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, ο Ιωνικός ανέβασε ρυθμούς, πάτησε γκάζι και με πιο σωστές αποφάσεις στην επίθεση, κατάφερε να αποσπαστεί και να πάρει την εκτός έδρας νίκη με το τελικό 26-20.

Θρίλερ με νικητή τον Ζαφειράκη στη Νάουσα

Στη Νάουσα, στο «ΔΑΚ Νάουσας», ο Ζαφειράκης υποδέχθηκε τον Άρη Νικαίας σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η ομάδα του Ζαφειράκη κατάφερε να πάρει τη δεύτερη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας με σκορ 29-28. Ο Ζαφειράκης μπήκε από την αρχή της αναμέτρησης σε ρόλο οδηγού, δείχνοντας τις προθέσεις του για τη νίκη.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Νάουσας προηγήθηκε στο πρώτο μισό του αγώνα με 16-12. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ιωνικός (σύμφωνα με την πηγή) πάλεψε σκληρά για να κάνει την ανατροπή, φτάνοντας τον αγώνα στην ισοπαλία με σκορ 28-28, μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Τη λύση για τον Ζαφειράκη έδωσε ο Φώτης Μισαηλίδης, ο οποίος σημείωσε ένα κρίσιμο γκολ στην εκπνοή του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό 29-28 και χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα της Νάουσας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta