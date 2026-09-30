Η Euroleague επέκτεινε τη συνεργασία της με την Ένωση Διαιτητών έως το 2029

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την Ένωση Διαιτητών (UEBO) ως το 2029. Τη νέα συλλογική σύμβαση υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, με τον πρόεδρο των διαιτητών, Σρέτεν Ράντοβιτς, στα κεντρικά γραφεία της διοργάνωσης. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της μακροπρόθεσμης συνεργασίας και στη δέσμευση για τη συνεχή ανάπτυξη της διαιτησίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η συμφωνία και οι υπογραφές

Η Euroleague Basketball και η Ένωση Διαιτητών της Euroleague Basketball (UEBO) υπέγραψαν επίσημα την ανανέωση της συλλογικής τους σύμβασης. Η επέκταση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη συνεργασία τους και την κοινή τους δέσμευση για τη συνεχή ανάπτυξη της διαιτησίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η ανανεωμένη συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τέλος της σεζόν 2028-29.

Οι υπογραφές έπεσαν στα κεντρικά γραφεία της Euroleague Basketball. Τη νέα συλλογική σύμβαση υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, και ο Πρόεδρος της UEBO, Σρέτεν Ράντοβιτς. Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο Σέφι Σέμες, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της UEBO, μαζί με εκπροσώπους της Euroleague Basketball.

Στόχοι και πλαίσιο συνεργασίας

Η ανανέωση της συμφωνίας έρχεται μετά από συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ της Euroleague Basketball και της UEBO. Οι συζητήσεις αυτές είχαν ως στόχο να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο που διέπει τη σχέση τους θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Η εξέλιξη αυτή θα είναι σύμφωνη με την πορεία των διοργανώσεων, τον ρόλο των διαιτητών και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διαιτησίας.

Η συμφωνία θεσπίζει ένα συνεπές πλαίσιο για τη σχέση μεταξύ της Euroleague Basketball και των διαιτητών της. Ορίζει τις αρχές, τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβαίες δεσμεύσεις που υποστηρίζουν τους διαιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σεζόν της Euroleague και του BKT EuroCup.

Δηλώσεις των επικεφαλής

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, δήλωσε πως «Οι διαιτητές αποτελούν θεμελιώδες μέρος του οικοσυστήματος της Euroleague Basketball και η σχέση μας με την UEBO είναι απαραίτητη για να διασφαλίσουμε ότι η διαιτησία θα συνεχίσει να εξελίσσεται παράλληλα με τις διοργανώσεις μας».

Ο κ. Μπουένο πρόσθεσε ότι «Αυτή η ανανεωμένη συμφωνία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να διατηρούμε έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο με τους διαιτητές μας και να τους παρέχουμε το επαγγελματικό πλαίσιο, τους πόρους και την τεχνολογία που χρειάζονται για να αποδίδουν στο υψηλότερο επίπεδο».

Η οπτική της Ένωσης Διαιτητών

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της UEBO, Σρέτεν Ράντοβιτς, τόνισε ότι «Η ανανέωση αυτής της συμφωνίας αποτελεί σημαντικό βήμα στη συνεχή ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ της UEBO και της Euroleague Basketball».

Ο κ. Ράντοβιτς συμπλήρωσε πως η συμφωνία «Παρέχει σταθερότητα και ένα σαφές πλαίσιο για τους διαιτητές μας, επιτρέποντάς μας παράλληλα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για την εξέλιξη της διαιτησίας, των συνθηκών εργασίας και των εργαλείων που είναι διαθέσιμα στους διαιτητές. Εκτιμούμε τον εποικοδομητικό διάλογο που συνόδευσε τις διαπραγματεύσεις και προσβλέπουμε στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας».

Η σημασία της συνεργασίας

Η συνεργασία μεταξύ της Euroleague Basketball και της Ένωσης Διαιτητών της αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την ομαλή διεξαγωγή και την ποιότητα των αγώνων. Η επέκταση αυτής της συμφωνίας διασφαλίζει τη συνέχεια σε ένα πλαίσιο που αποσκοπεί στην υποστήριξη και την επαγγελματική ανάπτυξη των διαιτητών, οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η πρώτη συλλογική σύμβαση μεταξύ της Euroleague Basketball και της UEBO είχε θέσει τις βάσεις για αυτή τη σχέση, και η τωρινή ανανέωση έρχεται να την ενισχύσει και να την επεκτείνει για τα επόμενα χρόνια, μέχρι και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2028-29.

Με πληροφορίες από: Gazzetta