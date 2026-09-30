Ο Σάλιακας μιλά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και την επιστροφή στην εθνική ομάδα

Ο Κώστας Σάλιακας παραχώρησε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Γερμανία, η οποία καταγράφηκε στο blog του Κώστα Νικολακόπουλου στο Gazzetta. Ο Έλληνας ακραίος μπακ του Ολυμπιακού μίλησε για τη μεταγραφή του στην ελληνική ομάδα, τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, καθώς και για την επιστροφή του στην εθνική ομάδα. Η συνέντευξη, που δόθηκε στην Abendblatt, ανέδειξε την ανθρώπινη πλευρά του ποδοσφαιριστή και τα συναισθήματά του για την πορεία του.

Η συνέντευξη και η αγάπη για τη Σεντ Πάουλι

Ο Κώστας Σάλιακας ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη Σεντ Πάουλι, κάτι που γίνεται αντιληπτό από τα ρεπορτάζ του τοπικού Τύπου. Τα γερμανικά ΜΜΕ στάθηκαν στη θετική εικόνα του κατά το β΄ ημίχρονο του νικηφόρου αγώνα της Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ. Τα Μέσα στο Αμβούργο, την έδρα της πρώην ομάδας του 30χρονου άσου, εστίασαν περισσότερο στην ανθρώπινη πλευρά του.

Ο Σάλιακας αναφέρθηκε και στον άλλοτε συμπαίκτη του, Φίλιπ Τρόϊ, με τον οποίο αντάλλαξαν φανέλες μετά τον αγώνα. «Φυσικά, μιλήσαμε μετά τον αγώνα και μάλιστα ανταλλάξαμε φανέλες», ανέφερε ο Σάλιακας. Εξέφρασε τη χαρά του για τον Φίλιπ όταν μετακόμισε στη Φράιμπουργκ και έφτασε στον τελικό του Europa League την περασμένη σεζόν, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα αυτό ως «μια μεγάλη υπόθεση».

Η δύσκολη απόφαση της μεταγραφής στον Ολυμπιακό

Σχετικά με τη δική του μεταγραφή στον Ολυμπιακό, ο Σάλιακας σχολίασε πως ήταν «μια πολύ δύσκολη απόφαση να φύγω από τη Σεντ Πάουλι». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι πιστεύει πως «ήταν το σωστό για εμένα και την οικογένειά μου, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα». Ο ποδοσφαιριστής υπογράμμισε τη βαθιά του σύνδεση με τον Ολυμπιακό, δηλώνοντας ότι «ο Ολυμπιακός ήταν πάντα ο αγαπημένος μου σύλλογος στην Ελλάδα».

Παρά την επιστροφή του στην πατρίδα, ο Σάλιακας διατήρησε την αγάπη του για την πρώην ομάδα του. «Θα ακολουθώ και τη Σεντ Πάουλι για το υπόλοιπο της ζωής μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως τα τέσσερα χρόνια που πέρασε εκεί ήταν «απίστευτα χρόνια».

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην επιστροφή

Η γερμανική Abendblatt σημείωσε ότι ο Σάλιακας έγινε πατέρας για πρώτη φορά το καλοκαίρι. Λίγο αργότερα, έφτασε και η προσφορά από τον «παραδοσιακό ελληνικό σύλλογο», τον Ολυμπιακό. Εκείνη την περίοδο, ο Ολυμπιακός βρισκόταν στα πρόθυρα της πρόκρισης στο Champions League, γεγονός που έπαιξε ρόλο στην απόφασή του.

Η πρόταση του Ολυμπιακού, σε συνδυασμό με την προοπτική της ίσως τελευταίας μεγάλης προσφοράς συμβολαίου της καριέρας του και την επιστροφή στην πατρίδα του, ήταν κάτι που ο Σάλιακας δεν μπορούσε να αρνηθεί. Επιπλέον, η άνοδος του Αρκάντιους Πύρκα στη Σεντ Πάουλι είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι πλέον βασικός στην ομάδα, γεγονός που ενίσχυσε την απόφασή του για αλλαγή περιβάλλοντος. Αν και ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε τελικά να προκριθεί στο Champions League εναντίον της ολλανδικής NEC, εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Europa League.

Η ευρωπαϊκή πρόκληση και η εθνική ομάδα

Ο Σάλιακας επιβεβαίωσε ότι η συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν ένας από τους λόγους της μετακόμισής του στον Ολυμπιακό. «Φυσικά, αυτός ήταν ένας λόγος που μετακόμισα στον Ολυμπιακό. Είναι πάντα ωραίο να παίζεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε. Αν και παραδέχτηκε ότι «δεν είναι ακριβώς εύκολο», τόνισε πως «φυσικά είναι διασκεδαστικό να παίζεις κάθε τρεις μέρες».

Η ευκαιρία να αγωνιστεί για τον μεγαλύτερο ελληνικό σύλλογο πιθανότατα συνέβαλε και στην κλήση του στην εθνική ομάδα. Ο Σάλιακας απουσίαζε από την ομάδα για περισσότερα από δύο χρόνια, και πλέον, ο αγαπημένος των οπαδών της Σανκτ Πάουλι, έκανε την 5η διεθνή εμφάνισή του εναντίον της Γερμανίας.

Η ιστορική νίκη και η οικογενειακή πλευρά

Ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε την περηφάνια του για την επάνοδό του στην εθνική ομάδα. «Φυσικά και είμαι πολύ περήφανος. Ως ποδοσφαιριστής, είναι το σπουδαιότερο πράγμα να παίζεις για τη χώρα σου και να κάνεις την οικογένεια και τους φίλους μου χαρούμενους», δήλωσε. Επίσης, τόνισε την ικανοποίησή του για την ιστορική νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας, καθώς ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα κέρδισε έναν αγώνα στη Γερμανία.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Σάλιακας ανέφερε ότι η σύζυγός του βρίσκεται ακόμα στη Γερμανία, καθώς ασχολείται με τη μετακόμιση, υπογραμμίζοντας τις οικογενειακές προκλήσεις που συνοδεύουν μία τέτοια επαγγελματική αλλαγή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta