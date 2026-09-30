Η Μάντσεστερ Σίτι και τα «εικονικά» έσοδα των 830 εκατ. λιρών

Μια απόφαση ανεξάρτητης πειθαρχικής επιτροπής φέρνει στο φως οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη Μάντσεστερ Σίτι και την περίοδο από τη σεζόν 2009-10 έως και το 2017-18. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένα σημαντικό μέρος των εμπορικών εσόδων που δήλωσε ο σύλλογος χαρακτηρίστηκε ως «εικονικό», προερχόμενο από την ιδιοκτήτρια εταιρεία του. Αυτά τα ευρήματα αφορούν ποσά που άγγιξαν τα 830,69 εκατομμύρια λίρες, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο για τον αγγλικό σύλλογο.

Η μεταμόρφωση σε ποδοσφαιρική υπερδύναμη

Μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία, η Μάντσεστερ Σίτι γνώρισε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση. Από μια ομάδα που για χρόνια βρισκόταν στη σκιά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εξελίχθηκε σε μια νέα υπερδύναμη στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Αυτή η εξέλιξη συνοδεύτηκε από τεράστιες επενδύσεις και την προσέλκυση ορισμένων από τους σπουδαιότερους παίκτες της εποχής.

Μεταγραφή τη μεταγραφή, η Σίτι δημιούργησε ομάδες που κατάφεραν να κατακτήσουν τίτλους και να αλλάξουν τις ισορροπίες στην Premier League, εδραιώνοντας τη θέση της στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Τα «εικονικά» έσοδα και η απόφαση της επιτροπής

Πίσω από την αγωνιστική αυτή εκτόξευση, εμφανίζεται τώρα ένας αριθμός που επισκιάζει τους υπόλοιπους: 830,69 εκατομμύρια λίρες. Η ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή αποφάσισε ότι από τα συνολικά 949,94 εκατομμύρια λίρες που η Μάντσεστερ Σίτι εμφάνισε ως εμπορικά έσοδα για την περίοδο 2009-10 έως και 2017-18, μόνο τα 119,25 εκατομμύρια λίρες προήλθαν πραγματικά από χορηγούς.

Τα υπόλοιπα 830,69 εκατομμύρια λίρες αποδίδονται στην Abu Dhabi United Group (ADUG), την ιδιοκτήτρια εταιρεία του συλλόγου. Αυτά τα ποσά φέρεται να προήλθαν μέσω εμπορικών συμφωνιών που χαρακτηρίστηκαν ως «εικονικές», δημιουργώντας ένα σοβαρό ζήτημα για τον σύλλογο.

Οι πρώτες μεγάλες επενδύσεις σε παίκτες

Την ίδια περίοδο που τα δηλωμένα εμπορικά έσοδα της Σίτι εκτοξεύονταν, πολλοί αστέρες του ποδοσφαίρου κατέφθαναν στο Μάντσεστερ. Η πρώτη σεζόν της εξεταζόμενης περιόδου σημαδεύτηκε από την απόκτηση του Κάρλος Τέβες, έναντι 47 εκατομμυρίων λιρών. Ο Αργεντινός είχε αγωνιστεί προηγουμένως ως δανεικός στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και η μετακίνησή του στην άλλη πλευρά της πόλης απέκτησε τεράστιο συμβολισμό, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στις ισορροπίες της πόλης.

Την ίδια περίοδο, η Σίτι προχώρησε και στην απόκτηση του Εμανουέλ Αντεμπαγιόρ από την Άρσεναλ, έναντι 25 εκατομμυρίων λιρών, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόστερ της με σημαντικά ονόματα.

Η δημιουργία του κορμού της ομάδας

Η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε να επενδύει τεράστια ποσά, με στόχο τη δημιουργία του κορμού της ομάδας που θα κυριαρχούσε τα επόμενα χρόνια. Ο Γιάγια Τουρέ αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα έναντι 25 εκατομμυρίων λιρών και εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της πρώτης περιόδου της νέας Σίτι. Μάλιστα, ήταν εκείνος που πέτυχε το νικητήριο γκολ στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το 2011, χαρίζοντας έναν τίτλο στον σύλλογο.

Άλλα 25 εκατομμύρια λίρες δόθηκαν για τον Νταβίντ Σίλβα της Βαλένθια. Ο Ισπανός έμελλε να περάσει μία δεκαετία στο Μάντσεστερ και να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους μέσους στην ιστορία της Premier League. Η σεζόν ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του FA Cup, σηματοδοτώντας την αρχή μιας επιτυχημένης εποχής.

Η συλλογή αστέρων και η ενίσχυση του ρόστερ

Η ενίσχυση του ρόστερ συνεχίστηκε με την απόκτηση του Σέρχιο Αγουέρο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, έναντι 38 εκατομμυρίων λιρών, μία μεταγραφή που αποδείχθηκε κομβική για την επιθετική γραμμή της ομάδας. Ο Αγουέρο αποτέλεσε έναν από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς στην ιστορία του συλλόγου.

Πέρα από τους προαναφερθέντες, η Σίτι προσέλκυσε μια σειρά από κορυφαίους ποδοσφαιριστές που συνέβαλαν στην οικοδόμηση της νέας της ταυτότητας. Μεταξύ αυτών ήταν οι Φερναντίνιο, Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ραχίμ Στέρλινγκ, Τζον Στόουνς, Ιλκάι Γκουντογκάν, Μπερνάρντο Σίλβα, Κάιλ Γουόκερ και Έντερσον. Αυτοί οι παίκτες δεν ήταν απλώς μια εντυπωσιακή συλλογή, αλλά τα κομμάτια πάνω στα οποία χτίστηκε η νέα Μάντσεστερ Σίτι, φτάνοντας στην εποχή Γκουαρδιόλα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta