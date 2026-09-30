Οι Τσελίδης και Τελτσίδου στην τελική ευθεία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μπακού

Ο Θοδωρής Τσελίδης και η Ελισάβετ Τελτσίδου ετοιμάζονται να αγωνιστούν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τζούντο, το οποίο διεξάγεται στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Οι δύο Έλληνες αθλητές θα ριχτούν στη μάχη της διάκρισης την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, σε μια διοργάνωση που αποτελεί κορυφαίο αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς. Το πρωτάθλημα είναι επίσης το πρώτο μεγάλο σημείο αναφοράς στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Η διοργάνωση στο Μπακού

Η αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα τζούντο ανδρών και γυναικών έχει ήδη ξεκινήσει, με την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού, να φιλοξενεί την κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς. Οι αγώνες διεξάγονται από τις 4 έως τις 10 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας του αθλήματος.

Στο ατομικό σκέλος του πρωταθλήματος έχουν δηλώσει συμμετοχή συνολικά 637 τζουντόκα, προερχόμενοι από 96 διαφορετικές χώρες. Από αυτούς, οι 343 είναι άνδρες και οι 294 γυναίκες, γεγονός που υπογραμμίζει το διεθνές κύρος και την ανταγωνιστικότητα της διοργάνωσης.

Οι ελληνικές συμμετοχές

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον των φιλάθλων επικεντρώνεται κυρίως στην Ελισάβετ Τελτσίδου και τον Θοδωρή Τσελίδη, οι οποίοι θεωρούνται από τους πιο ελπιδοφόρους αθλητές της χώρας. Μαζί τους, στην αποστολή βρίσκεται και ο Τζόρνταν Κούρος, ο οποίος θα αγωνιστεί στην κατηγορία των -81 κιλών.

Η Ελισάβετ Τελτσίδου θα διεκδικήσει τη διάκριση στην κατηγορία των -70 κιλών, όπου έχουν δηλωθεί 44 αθλήτριες. Ο Θοδωρής Τσελίδης θα αγωνιστεί στην κατηγορία των -90 κιλών, η οποία αριθμεί 49 συμμετοχές. Και οι δύο κατηγορίες, στις οποίες συμμετέχουν οι δύο πρωταθλητές, θα διεξαχθούν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Η πορεία της Ελισάβετ Τελτσίδου

Η Ελισάβετ Τελτσίδου αναχωρεί για το Μπακού ως η Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης στην κατηγορία της, έχοντας συγκεντρώσει 2.858 βαθμούς. Η 30χρονη πρωταθλήτρια βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία.

Μόλις τρεις εβδομάδες πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, η Τελτσίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Grand Slam της Βουδαπέστης. Εντός του 2026, έχει προσθέσει στην τροπαιοθήκη της ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο από τους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα χάλκινο μετάλλιο στο Grand Slam της Τασκένδης, καθώς και την 5η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Βουδαπέστη το 2025, είχε καταλάβει την 7η θέση, ενώ το 2024 στο Άμπου Ντάμπι είχε φτάσει στην 5η θέση.

Ο Θοδωρής Τσελίδης και οι προκλήσεις

Στην κατηγορία των -90 κιλών, ο Θοδωρής Τσελίδης κατέχει τη 15η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με συνολικά 2.279 βαθμούς. Ο Έλληνας «χάλκινος» ολυμπιονίκης του Παρισιού έχει ήδη επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Συγκεκριμένα, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Grand Slam της Ντουσάνμπε. Επιπλέον, τερμάτισε 5ος στους αγώνες του Παρισιού και της Τασκένδης, ενώ κατέλαβε την 7η θέση στο Ουλάν Μπατόρ. Η κατηγορία του Τσελίδη αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει ισχυρά ονόματα του παγκόσμιου τζούντο.

Σημασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η ελληνική αποστολή

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μπακού έχει ιδιαίτερη σημασία για τον νέο ολυμπιακό κύκλο, καθώς η διαδικασία πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 έχει ήδη ξεκινήσει. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες που προσφέρουν βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την ολυμπιακή πρόκριση. Η Διεθνής Ομοσπονδία Τζούντο (IJF) έχει ανακοινώσει ότι η λίστα της ολυμπιακής πρόκρισης θα δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Στο πλευρό των Ελλήνων τζουντόκα, για την υποστήριξή τους, θα βρίσκεται ο εθνικός προπονητής Νίκος Ηλιάδης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αλέξιος Ντανατσίδης, καθώς και ο φυσικοθεραπευτής Παναγιώτης Παπαγεωργίου. Η Ελλάδα, στην ιστορία των παγκόσμιων πρωταθλημάτων, έχει κατακτήσει συνολικά επτά μετάλλια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta