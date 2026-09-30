Η Ρόμα κοντά στην απόκτηση του πρώην NBAερ Κέλι Όλινικ

Η Ρόμα, η ιταλική ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς, βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του έμπειρου Καναδού φόργουορντ/σέντερ Κέλι Όλινικ. Η μεταγραφή αυτή αναμένεται να προσθέσει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο στο ρόστερ της ομάδας, καθώς ο Όλινικ μετράει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο NBA.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 35χρονος Καναδός έχει ήδη καταλήξει σε κατ' αρχήν συμφωνία με τον ιταλικό σύλλογο και η υπογραφή του συμβολαίου του αναμένεται να ολοκληρωθεί τις προσεχείς ώρες.

Η μεταγραφή που αλλάζει τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ

Η Ρόμα ετοιμάζεται για μια μεταγραφή που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση στα ευρωπαϊκά μπασκετικά δρώμενα. Η προσθήκη ενός παίκτη του βεληνεκούς του Κέλι Όλινικ, με την τεράστια εμπειρία του από το NBA, αποτελεί μια κίνηση που ενισχύει σημαντικά την ομάδα.

Η ιταλική ομάδα, η οποία συμμετέχει στο EuroCup, επιδιώκει να ενισχύσει το δυναμικό της με έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, φέρνοντας παράλληλα την τεχνογνωσία του από το υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η πλούσια καριέρα του Κέλι Όλινικ στο NBA

Ο Κέλι Όλινικ διαθέτει μια εντυπωσιακή καριέρα στο NBA, έχοντας αγωνιστεί σε οκτώ διαφορετικές ομάδες. Ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ έχει καταγράψει συνολικά 852 αγώνες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, γεγονός που υπογραμμίζει την αντοχή και την ποιότητά του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Όλινικ φόρεσε τη φανέλα των Σέλτικς, των Χιτ, των Ρόκετς, των Πίστονς, των Τζαζ, των Ράπτορς, των Πέλικανς και των Σπερς, αφήνοντας το στίγμα του σε κάθε σταθμό της πορείας του.

Η πρώτη ευρωπαϊκή εμπειρία του Καναδού σέντερ

Η επικείμενη μεταγραφή του Κέλι Όλινικ στη Ρόμα σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην καριέρα του, καθώς αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Ο 35χρονος παίκτης θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε ένα διαφορετικό μπασκετικό περιβάλλον, μακριά από τα γήπεδα του NBA.

Αυτή η μετάβαση στην Ευρώπη αποτελεί μια πρόκληση για τον Καναδό σέντερ, ο οποίος θα κληθεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της νέας του ομάδας.

Η Ρόμα και οι αναμετρήσεις της στο EuroCup

Η Ρόμα είναι μία από τις ομάδες που συμμετέχουν στο EuroCup και αποτελεί αντίπαλο του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν δύο φορές στο πλαίσιο της διοργάνωσης, προσφέροντας ενδιαφέρουσες μάχες στους φιλάθλους.

Η πρώτη αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τη Ρόμα στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη συνάντηση των δύο συλλόγων θα διεξαχθεί στις 6 Ιανουαρίου του 2027, αυτή τη φορά επί ιταλικού εδάφους.

Οι τελευταίες εξελίξεις και η επικείμενη υπογραφή

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρόμα και του Κέλι Όλινικ έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε κατ' αρχήν συμφωνία. Ο 35χρονος Καναδός σέντερ αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα μέσα στις επόμενες ώρες, ολοκληρώνοντας και τυπικά τη μεταγραφή του.

Η προσθήκη του Όλινικ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη Ρόμα, προσφέροντας βάθος και εμπειρία στη φροντ λάιν της, ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας σε Ιταλία και EuroCup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta