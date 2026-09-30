Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Αφού μπορούμε να κάνουμε μεγάλες νίκες εκτός, γιατί να μην τις κάνουμε και στην Ελλάδα»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Ολλανδία, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη (01/10) στη Θεσσαλονίκη. Ο Σέρβος προπονητής στάθηκε στη χαρά που έδωσε η Εθνική στους ομογενείς στη Γερμανία, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα μπορεί να πετύχει μεγάλες νίκες και εντός έδρας, όπως συμβαίνει και εκτός. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ποιότητα του αντιπάλου, την αφοσίωση των παικτών του και τις προκλήσεις του απαιτητικού προγράμματος.

Η αναμέτρηση με την Ολλανδία και ο στόχος της πρόκρισης

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, στις 21:45, την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χαρακτήρισε τους «οράνιε» ως τον πιο ποιοτικό αντίπαλο που θα βρει μπροστά της η «γαλανόλευκη» στο Nations League. Παρά τις δύο πρόσφατες νίκες σε Βελιγράδι και Αουγκσμπουργκ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός διατήρησε την ίδια άποψη σχετικά με τους στόχους της ομάδας.

Ο Γιοβάνοβιτς υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι πάντα η πρόκριση σε μία μεγάλη διοργάνωση. «Είναι δύο ματς στον όμιλο, έχουμε τέσσερα ακόμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση είναι κάτι διαφορετικό και παραμένει η βασική σκέψη. Τόνισε πως υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν στους τέσσερις εναπομείναντες αγώνες.

Η χαρά των ομογενών και η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε με ικανοποίηση στη χαρά που πήραν χιλιάδες Έλληνες που ζουν στη Γερμανία μετά τις πρόσφατες επιτυχίες της Εθνικής. Περιέγραψε τα συναισθήματα ως έντονα και μοναδικά, σημειώνοντας ότι άξιζε κάθε σπριντ και κάθε προσπάθεια των παικτών του. Ειδικά το παιχνίδι με τη Γερμανία ήταν ξεχωριστό, σηματοδοτώντας στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξέφρασε πάντα όμορφα συναισθήματα. «Όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στον ΑΠΟΕΛ δεν περίμενα ότι θα περάσουν πολλά χρόνια για να επιστρέψω στην πόλη που ήρθα το 1989», είπε. Πέρασε σχεδόν 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας πολλούς φίλους, και τη θεωρεί «πόλη του» κατά κάποιο τρόπο. Η επιστροφή του, έστω και για υπηρεσιακούς λόγους, είναι ευχάριστη.

Η νοοτροπία των Ελλήνων παικτών και η διαχείριση του χρόνου

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για τον Έλληνα παίκτη, τονίζοντας ότι πάντα φτάνει στα όριά του όταν αγωνίζεται για την ομάδα του. Υπογράμμισε ότι διαχρονικά όσοι καλούνται να αγωνιστούν στις Εθνικές ομάδες έρχονται με μεγάλη χαρά, βλέποντας την κλήση όχι ως απλή υποχρέωση, αλλά ως τιμή να εκπροσωπούν τη χώρα τους, κάτι που κάνουν με την καρδιά τους. Αποθέωσε τους διεθνείς, δηλώνοντας ότι όλοι πάντα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Σχολιάζοντας την ελληνική νοοτροπία «δοκάρι και μέσα όλοι καλοί, δοκάρι κι έξω κακοί», όπως συμβαίνει με τον Κουρμπέλη, ο προπονητής τόνισε ότι η σημερινή γενιά χρειάζεται χρόνο. Υπάρχουν πολλοί νεαροί παίκτες σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία και με πολύ μέλλον, και η ομάδα προχωρά με έναν καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζει καταστάσεις. Δήλωσε ότι οι παίκτες θα έχουν στήριξη, και τα γεμάτα γήπεδα, όπως αναμένεται να είναι και στην Τούμπα, αποτελούν τεράστιο κίνητρο για να δώσουν όλοι τον καλύτερό τους εαυτό.

Ο Γιοβάνοβιτς εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό του για τον ρυθμό του τουρνουά και το επιβαρυμένο πρόγραμμα. Ανέφερε ότι ορισμένοι παίκτες είχαν ήδη τρία ματς σε μία εβδομάδα με τους συλλόγους τους πριν έρθουν στην Εθνική, και θα φτάσουν σε μικρό διάστημα τα επτά παιχνίδια. Τόνισε ότι το πρόγραμμα δεν καθορίζεται από την ομάδα, αλλά υπάρχει πάντα ανησυχία για την κατάσταση των παικτών. Ο ρυθμός είναι έντονος, υπάρχουν και τα ταξίδια, και πρέπει να διαχειριστούν πολλά πράγματα με τους ποδοσφαιριστές, απαιτώντας προσοχή.

Η πίεση των εντός έδρας αγώνων

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πετύχει μεγάλες νίκες εκτός έδρας, αλλά εντός δεν παρατηρείται το ίδιο, καθώς και το αν η ομάδα μπορεί να διαχειριστεί την πίεση ενός γεμάτου γηπέδου. Ο Γιοβάνοβιτς σημείωσε ότι συνήθως ο κόσμος έρχεται όταν υπάρχουν μεγάλοι αντίπαλοι. Σε ένα ματς με μεγάλες ομάδες, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, εξαιτίας της διάθεσης του κόσμου να δει θετικό αποτέλεσμα.

«Αφού μπορούμε να κάνουμε μεγάλες νίκες εκτός, γιατί να μην μπορούμε να τις κάνουμε και στην Ελλάδα;», διερωτήθηκε ο Γιοβάνοβιτς, δίνοντας το σύνθημα για ένα ακόμα τρίποντο. Δήλωσε την πρόθεση της ομάδας να προσπαθήσει να αλλάξει αυτή την κατάσταση, ώστε να επιτυγχάνονται σημαντικές νίκες και μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko