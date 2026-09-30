Ατομικό πρόγραμμα για τον Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό ενόψει Βιλερμπάν

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR, βρίσκεται σε φάση εντατικής αποθεραπείας, πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Ο Αμερικανός παίκτης έχει πλέον αφαιρέσει τον επίδεσμο που φορούσε, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Παρόλο που δεν υπολογίζεται για την επικείμενη αναμέτρηση της ομάδας του με τη Βιλερμπάν, όλα δείχνουν ότι η επάνοδός του στα παρκέ της Euroleague πλησιάζει, με τον ίδιο να μετράει αντίστροφα για την επανένταξή του στο κανονικό πρόγραμμα.

Η πορεία της αποθεραπείας μετά τον τραυματισμό

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είχε υποστεί ένα κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου, έναν τραυματισμό που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης πριν καν ξεκινήσει ουσιαστικά η φετινή σεζόν. Αυτό τον κατέστησε έναν από τους μεγάλους άτυχους του Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς η ομάδα στερήθηκε τις υπηρεσίες του από πολύ νωρίς.

Λόγω του τραυματισμού του, είχε τοποθετηθεί αρχικά ειδικός νάρθηκας στο χέρι του, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία της επούλωσης. Στη συνέχεια, του τοποθετήθηκε ειδικός επίδεσμος. Η πορεία της αποθεραπείας του εξελίσσεται πλέον θετικά, με τον παίκτη να έχει αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς στις προπονήσεις.

Προπόνηση χωρίς επίδεσμο και με ιδιαίτερο στιλ

Ο Χέιζ-Ντέιβις εμφανίστηκε στο «Glass Floor», λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τη γαλλική ομάδα, όπου και πραγματοποίησε το καθιερωμένο του ζέσταμα. Η παρουσία του ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς είχε βγάλει τον ειδικό επίδεσμο, μετά τον νάρθηκα που του είχε τοποθετηθεί αρχικά.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησής του, ο Αμερικανός φόργουορντ φορούσε την χαρακτηριστική «πιτζάμα αλά Κόμπι Μπράιαντ». Το ζέσταμα πραγματοποιήθηκε υπό τους ήχους κλασσικής μουσικής, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη νότα στην προετοιμασία του. Αυτή η εμφάνιση θύμισε την περίοδο μετά τον τραυματισμό του, όταν έκανε προπόνηση μόνο με το δεξί του χέρι, επιδεικνύοντας την αποφασιστικότητά του για επιστροφή.

Η αναμέτρηση της Euroleague με τη Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:15, και θα διεξαχθεί στο T-Center. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε από νωρίς στο T-Center για να ακολουθήσει το ατομικό του πρόγραμμα.

Παρά τη θετική εξέλιξη στην αποθεραπεία του, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν υπολογίζεται από τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο άλλοτε MVP του Final Four δεν θα αγωνιστεί στην αποψινή αναμέτρηση, με την ομάδα να προχωράει χωρίς αυτόν για την τρέχουσα αγωνιστική υποχρέωση.

Πλησιάζει η πλήρης επανένταξη και η επιστροφή

Οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Η αφαίρεση του επίδεσμου και η συμμετοχή του σε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης αποτελούν σαφή σημάδια ότι η επάνοδός του είναι θέμα ημερών και ότι έχει αρχίσει ήδη να ανεβάζει ρυθμούς.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένει να τον έχει στη διάθεσή του μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να ενταχθεί στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων της ομάδας. Αυτό θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που ο Αμερικανός φόργουορντ θα τεθεί πλήρως στη διάθεση του προπονητή του για αγωνιστικούς σκοπούς στη Euroleague.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta