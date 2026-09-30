Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Αναντολού Εφές

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον επερχόμενο αγώνα της EuroLeague κόντρα στην Αναντολού Εφές, ο οποίος θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 και αποτελεί το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των Πειραιωτών για τη φετινή αγωνιστική περίοδο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, με συγκεκριμένες προτεραιότητες και διαδικασίες.

Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στη SUNEL Arena

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές, που αντιστοιχεί στην 4η αγωνιστική της EuroLeague, θα είναι η πρώτη φορά που οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν εντός έδρας για τη φετινή σεζόν. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στην SUNEL Arena, γνωστή και ως Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 21:15.

Η επιλογή της SUNEL Arena ως έδρας για τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού οφείλεται στη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την ΚΑΕ ΑΕΚ. Η συμφωνία αυτή προβλέπει τη χρήση του γηπέδου των Λιοσίων από τον Ολυμπιακό, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό του νέου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), στο οποίο η ομάδα αναμένεται να επιστρέψει μόλις είναι έτοιμο.

Προτεραιότητα στους κατόχους «Δικαιώματος»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της προς τους περίπου 6.000 κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26. Αυτοί οι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν το «Δικαίωμα» αγοράς εισιτηρίου διαρκείας για το νέο ΣΕΦ, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση τους στη νέα εποχή της ομάδας. Ως αναγνώριση αυτής της υποστήριξης, οι κάτοχοι του «Δικαιώματος» έχουν πλέον τη δυνατότητα να προμηθεύονται κατά προτεραιότητα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας, οι οποίοι θα διεξαχθούν στη Sunel Arena, μέχρι την οριστική επιστροφή στο νέο ΣΕΦ.

Η αποκλειστική προτεραιότητα αγοράς για τους συγκεκριμένους φιλάθλους ξεκίνησε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ειδικό κωδικό που έχουν λάβει μετά την αγορά του «Δικαιώματος» για να εξασφαλίσουν τα εισιτήριά τους.

Γενική διάθεση και κανάλια πώλησης

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προτεραιότητας για τους κατόχους του «Δικαιώματος», όλα τα εναπομείναντα εισιτήρια για τον αγώνα με την Αναντολού Εφές θα τεθούν σε γενική κυκλοφορία. Αυτό θα συμβεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, ξεκινώντας από τις 12:00 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους φιλάθλους να προμηθευτούν το δικό τους εισιτήριο για την αναμέτρηση.

Οι φίλαθλοι μπορούν να αγοράσουν τα εισιτήριά τους μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συγκεκριμένα, η διάθεση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.olympiacosbc.gr, μέσω του www.ticketmaster.gr, καθώς και μέσω τηλεφωνικού κέντρου, καλώντας στον αριθμό 2111996007. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός υπενθυμίζει στους φιλάθλους, για τη δική τους προστασία, να προμηθεύονται εισιτήρια αποκλειστικά από τα επίσημα αυτά κανάλια. Επίσης, τονίζεται ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές αυτών δεν είναι δυνατές.

Υποχρεωτική είσοδος με Gov.gr Wallet

Για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Η εφαρμογή αυτή είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play για συσκευές Android και από το App Store για συσκευές iOS. Για τη χρήση της εφαρμογής, είναι απαραίτητο οι χρήστες να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).

Όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ακόμα εγγραφεί στο Ε.Μ.Επ. μπορούν να το πράξουν εύκολα μέσω της ιστοσελίδας emep.gov.gr. Για την είσοδο παιδιών κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, η διαδικασία προβλέπει ότι ο κηδεμόνας θα πρέπει να εισέλθει στο δικό του Gov.gr Wallet. Εκεί, θα προσθέσει πρώτα τον δικό του κωδικό ή εισιτήριο και στη συνέχεια το παιδικό. Μετά την αγορά των κωδικών εισιτηρίων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ένα email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει το απαραίτητο QR CODE για σκανάρισμα στην είσοδο του γηπέδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta