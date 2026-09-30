Οριστικά εκτός ο Σλότερμπεκ για τα ματς της Γερμανίας με Ελλάδα και Σερβία

Η εθνική ομάδα της Γερμανίας αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες ενόψει των επερχόμενων αναμετρήσεων με την Ελλάδα και τη Σερβία. Ο Νίκο Σλότερμπεκ, βασικό στέλεχος της άμυνας, τέθηκε οριστικά εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, ενώ την ίδια τύχη είχε και ο αρχηγός της ομάδας, Τζόσουα Κίμιχ, κατόπιν απόφασης του προπονητή Γιούργκεν Κλοπ. Οι δύο αυτές απώλειες δημιουργούν νέα δεδομένα για τον Γερμανό τεχνικό, ο οποίος καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για τα κρίσιμα παιχνίδια.

Ο τραυματισμός του Νίκο Σλότερμπεκ

Ο 26χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ της Ντόρτμουντ, Νίκο Σλότερμπεκ, δεν θα είναι στη διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ για τις προσεχείς αναμετρήσεις της Γερμανίας. Η ατυχία χτύπησε τον νεαρό αμυντικό κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας, όπου έπεσε στο έδαφος κατά τη φάση της προθέρμανσης. Το περιστατικό αυτό οδήγησε στην άμεση εξέτασή του από το ιατρικό τιμ της εθνικής.

Οι πρώτες εκτιμήσεις και οι επακόλουθες εξετάσεις έδειξαν ότι ο Σλότερμπεκ υπέστη διάστρεμμα. Αυτός ο τραυματισμός στον αστράγαλο φέρεται να είναι παρόμοιος με έναν προηγούμενο που είχε αντιμετωπίσει ο παίκτης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Το ιατρικό τιμ, υπό την επίβλεψη του Δρ. Γιόχεν Χάνε, επιβεβαίωσε το πρόβλημα στους συνδέσμους, κάτι που καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του στους αγώνες.

Οριστικά εκτός αποστολής

Μετά τη διάγνωση του τραυματισμού του, ο Νίκο Σλότερμπεκ αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής Γερμανίας. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο αμυντικός δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε στην αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Κυριακή στην Τούμπα, ούτε και στο αυριανό παιχνίδι εναντίον της Σερβίας.

Η απουσία του Σλότερμπεκ αποτελεί ένα νέο πλήγμα για τη Γερμανία, προσθέτοντας προβλήματα στην αμυντική γραμμή της ομάδας. Ο Γιούργκεν Κλοπ καλείται πλέον να βρει λύσεις για να καλύψει το κενό που δημιουργείται από την απουσία του ικανού αριστεροπόδαρου στόπερ, ο οποίος αποτελεί σημαντικό κομμάτι των πλάνων του.

Η απουσία του αρχηγού Τζόσουα Κίμιχ

Πέρα από τον τραυματισμό του Σλότερμπεκ, η Γερμανία θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του αρχηγού της, Τζόσουα Κίμιχ. Ο έμπειρος μέσος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τα παιχνίδια με τη Σερβία και την Ελλάδα, κατόπιν απόφασης του ομοσπονδιακού τεχνικού, Γιούργκεν Κλοπ.

Η απόφαση του Κλοπ για τον Κίμιχ εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ροτέισον που σκοπεύει να εφαρμόσει ο προπονητής. Στόχος του είναι να αξιολογήσει το σύνολο του ρόστερ του και να δώσει ευκαιρίες σε άλλους παίκτες, προκειμένου να τσεκάρει τις επιλογές του ενόψει των μελλοντικών αναμετρήσεων. Έτσι, ο αρχηγός της ομάδας θα μείνει εκτός δράσης για τις δύο αυτές αναμετρήσεις.

Οι επόμενες αναμετρήσεις της Γερμανίας

Η γερμανική εθνική ομάδα έχει μπροστά της δύο σημαντικές δοκιμασίες, στις οποίες θα κληθεί να αγωνιστεί χωρίς δύο βασικούς της παίκτες. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για αύριο, όπου η Γερμανία θα αναμετρηθεί με τη Σερβία. Αμέσως μετά, την Κυριακή, ακολουθεί η αναμέτρηση με την Ελλάδα, η οποία θα διεξαχθεί στην Τούμπα.

Οι απουσίες των Σλότερμπεκ και Κίμιχ αναγκάζουν τον Γιούργκεν Κλοπ να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις και να αναδιαμορφώσει την ενδεκάδα του. Η ομάδα θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και στα δύο παιχνίδια, παρά τις σημαντικές απώλειες που αντιμετωπίζει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta