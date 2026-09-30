ΠΑΟΚ: Εύκολη επικράτηση επί της Προσοτσάνης και προετοιμασία για τη Μόλντε

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα της Προσοτσάνης με σκορ 42-13, στην αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της Α1 Χάντμπολ γυναικών. Ο αγώνας διεξήχθη στη Μίκρα, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να επιβεβαιώνει την ανωτερότητά του. Μετά το πέρας αυτής της αναμέτρησης, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στον επικείμενο αγώνα με τη Μόλντε στη Νορβηγία, για τον 2ο προκριματικό γύρο του EHF European League.

Η αναμέτρηση στη Μίκρα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την Προσοτσάνη Δράμας στη Μίκρα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 Χάντμπολ γυναικών. Η ομάδα του ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει με ένα εμφατικό 42-13, δείχνοντας από νωρίς την κυριαρχία της στον αγωνιστικό χώρο. Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων ήταν εμφανής από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όπως ανέφερε και ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πελεκίδης.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, ανοίγοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού και παρουσιάζοντας αποτελεσματική άμυνα. Η ομάδα πέτυχε πολλά γκολ μέσω του τρανζίσιον, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία αύξηση της διαφοράς στο σκορ. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ προηγούνταν ήδη με 23-6, θέτοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

Η εικόνα του αγώνα και οι πρωταγωνίστριες

Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από την επιθετική αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ και την ικανότητά του να διατηρεί τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια των 60 λεπτών. Τα πεντάλεπτα του αγώνα αποτυπώνουν την πορεία του σκορ: 6-1, 10-2, 13-3, 16-4, 20-4, 23-6 στο ημίχρονο, και στη συνέχεια 25-6, 30-7, 32-10, 35-10, 38-11, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 42-13.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, ξεχώρισε η Βάσια Γκάτζιου, η οποία σημείωσε οκτώ γκολ, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιθετική παραγωγή της ομάδας. Επίσης, η Κερλίδη και η Ανδρίτσου πέτυχαν από οκτώ γκολ η καθεμία, ενώ η Σεβδίλη σημείωσε τέσσερα. Οι Μούρνου και Σελεμίδου πέτυχαν τρία γκολ αντίστοιχα, ενώ οι Μεντεσίδου και Ντε Σόουζα σημείωσαν από δύο γκολ. Τέλος, οι Τροχίδου, Γκρμπάσεβιτς, Πρέμοβιτς, Μπουράτο συνέβαλαν με ένα γκολ η καθεμία.

Για την Προσοτσάνη, η Τσιαμούρα ήταν η πρώτη σκόρερ με πέντε γκολ, ακολουθούμενη από τη Δ. Στεφανίδου με τρία γκολ. Η Δουλγέρη και η Σεβδίλη σημείωσαν από δύο γκολ, ενώ η Χ. Κάσταρη πέτυχε ένα γκολ.

Η στρατηγική του προπονητή και η διαχείριση του χρόνου

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πελεκίδης, εφάρμοσε μία στρατηγική διαχείρισης του χρόνου συμμετοχής των αθλητριών του. Μοίρασε τον χρόνο σε όλες τις παίκτριες, διατηρώντας την ομάδα «φρέσκια» για ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε στην ομάδα να διατηρήσει τον υψηλό ρυθμό της και την αποτελεσματικότητά της για 60 λεπτά, παρά την ήδη μεγάλη διαφορά στο σκορ.

Η αναμέτρηση αυτή λειτούργησε και ως πρόβα τζενεράλε για τον ΠΑΟΚ, ενόψει του κρίσιμου ευρωπαϊκού αγώνα που ακολουθεί. Η ομάδα είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και να διατηρήσει τον αγωνιστικό της ρυθμό, προετοιμαζόμενη για τις απαιτήσεις του EHF European League.

Επόμενος σταθμός η Νορβηγία και το EHF European League

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί σε λίγες ώρες για τη Νορβηγία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μόλντε. Ο αγώνας αυτός αποτελεί την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του EHF European League. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, στις 19:00, επί νορβηγικού εδάφους.

Η ρεβάνς του ζευγαριού έχει οριστεί για το επόμενο Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, και θα διεξαχθεί στη Μίκρα, την έδρα του ΠΑΟΚ. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί τις δύο αυτές αναμετρήσεις με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο τραυματισμός της Μπροκάρντο και η δήλωση του Πελεκίδη

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τον αγώνα με τη Μόλντε, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πελεκίδης, αναφέρθηκε σε ένα πρόβλημα τραυματισμού που ταλαιπωρεί τη Βραζιλιάνα περιφερειακό, Μπάρμπαρα Μπροκάρντο. Ο τραυματισμός αυτός αποτελεί μία απρόοπτη εξέλιξη για την ομάδα.

Ο κ. Πελεκίδης δήλωσε σχετικά: «Για το παιχνίδι δεν μπορούμε να πούμε κάτι, αφού υπάρχει διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά είχαμε δυστυχώς τον τραυματισμό της Μπροκάρντο. Φαίνεται ότι είναι διάστρεμμα, αλλά θα χρειαστεί μία ακτίνα για να δούμε αν υπάρχει κάτι οστικό ή πρόβλημα στους συνδέσμους».

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι σκόρερ

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ, υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Πελεκίδη, περιλάμβανε τις εξής αθλήτριες: Τσικνάκη, Κερλίδη 8, Μεντεσίδου 2, Γκάτζιου 8, Μούρνου 3, Σεβδίλη 4, Ντε Σόουζα 2, Ανδρίτσου 8, Τσάκαλου, Τροχίδου 1, Γκρμπάσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 1, Σελεμίδου 3, Μπουράτο 1, Μιλόγεβιτς, Ντε Αλμέιδα.

Για την Προσοτσάνη, με προπονητή τον Δρανόβαλη, αγωνίστηκαν οι: Παπάζογλου, Σουβλέρη, Τσιαμούρα 5, Φερφέρη, Ι. Στεφανίδου, Παπαδοπούλου, Δουλγέρη 2, Χ. Στεφανίδου, Δ. Στεφανίδου 3, Στόϊκου, Δουλκερίδου, Χατζηκωσταντίνου, Σεβδίλη 2, Ντόου, Δ. Κάσταρη, Χ. Κάσταρη 1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta