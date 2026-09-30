Ο Ολίσε ζητά ρήτρα-μαμούθ για ανανέωση με την Μπάγερν, στο κάδρο η Ρεάλ

Ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος συγκαταλέγεται στα πιο περιζήτητα ονόματα της Μπάγερν Μονάχου, φέρεται να έχει θέσει έναν όρο-μαμούθ για την επέκταση του συμβολαίου του με τους Βαυαρούς. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ζητά την ενσωμάτωση μιας ιδιαίτερα υψηλής ρήτρας αποδέσμευσης στο νέο του συμβόλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ισχύ μέχρι το 2029. Το αίτημα αυτό έρχεται εν μέσω ανανεωμένου ενδιαφέροντος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του παίκτη.

Ο όρος για την ανανέωση του συμβολαίου

Η Μπάγερν Μονάχου έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία της να «δέσει» τον Μάικλ Ολίσε στο Μόναχο για πολλά ακόμα χρόνια, αναγνωρίζοντας τη σημαντική του συμβολή στην ομάδα. Για τον λόγο αυτό, ο γερμανικός σύλλογος βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό για την επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου του, το οποίο λήγει το 2029.

Ωστόσο, ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να έχει έναν συγκεκριμένο όρο για να προχωρήσει στην ανανέωση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας BILD, ο Ολίσε ζητά να συμπεριληφθεί στο νέο του συμβόλαιο μια ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία, όπως αναφέρεται, θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 170 εκατομμύρια λίρες. Μέσω αυτής της ρήτρας, ο Μάικλ Ολίσε θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει ο ίδιος για το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του καριέρα, εφόσον προκύψει ενδιαφέρον από άλλους συλλόγους.

Το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης

Το αίτημα του Μάικλ Ολίσε για την ενσωμάτωση μιας τόσο υψηλής ρήτρας αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του, δείχνει πως το ενδιαφέρον που του έχει κατά καιρούς αποδοθεί δεν του είναι καθόλου αδιάφορο. Η Ρεάλ Μαδρίτης, ειδικότερα, έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον της για τον Γάλλο μεσοεπιθετικό, καθώς οι φετινές του εμφανίσεις με τους Βαυαρούς έχουν τραβήξει ξανά την προσοχή της «Βασίλισσας».

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Ολίσε είχε συζητήσει το ενδεχόμενο μιας πιθανής μεταγραφής στη Ρεάλ Μαδρίτης στο παρελθόν. Οι συζητήσεις αυτές φέρεται να έλαβαν χώρα με τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, Κιλιάν Μπαπέ και Ορελιέν Τσουαμενί, κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στο Μουντιάλ του 2026.

Η πορεία του Ολίσε στη Μπάγερν

Ο Μάικλ Ολίσε εντάχθηκε στο δυναμικό της Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι του 2024, σε μια μεταγραφική κίνηση που είχε προκαλέσει αίσθηση. Η γερμανική ομάδα είχε αποκτήσει τον ταλαντούχο Γάλλο μεσοεπιθετικό από την Κρίσταλ Πάλας, καταβάλλοντας ένα ποσό που άγγιζε τα 53 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στο Μόναχο, ο Ολίσε έχει εξελιχθεί σε ένα βασικό «γρανάζι» για την ομάδα των Βαυαρών, δικαιώνοντας την επένδυση του συλλόγου. Οι εμφανίσεις του και φέτος έχουν ξεκινήσει με το δεξί, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική του αξία και καθιστώντας τον ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του συλλόγου στη φετινή σεζόν.

Οι εντυπωσιακές του επιδόσεις

Η συμβολή του Μάικλ Ολίσε στην επιθετική λειτουργία της Μπάγερν Μονάχου είναι ιδιαίτερα σημαντική και μετρήσιμη, όπως αποδεικνύεται και από τα εντυπωσιακά του στατιστικά. Μέχρι σήμερα, ο Γάλλος έχει καταγράψει συνολικά 50 γκολ και 58 ασίστ σε 114 συμμετοχές με τη φανέλα των Βαυαρών, επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη παραγωγικότητα.

Αυτές οι επιδόσεις υπογραμμίζουν την ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες και να σκοράρει, καθιστώντας τον έναν από τους πιο αποτελεσματικούς και επιδραστικούς παίκτες της ομάδας. Η συνέπεια στην υψηλή απόδοσή του έχει διατηρήσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, ζωντανό και έντονο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta