Η Ρίο Άβε κοντά στην αλλαγή προπονητή: Τελειώνει ο Συλαϊδόπουλος, έρχεται ο Σεάμπρα

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος φαίνεται πως θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Ρίο Άβε, καθώς η πορτογαλική ομάδα βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βάσκο Σεάμπρα είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αναλάβει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ένα ανεπιτυχές ξεκίνημα της Ρίο Άβε στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, το οποίο έχει φέρει τον Έλληνα τεχνικό σε δύσκολη θέση.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, γνωστός δημοσιογράφος, έχει ήδη «δείξει» τον επόμενο προπονητή της πορτογαλικής ομάδας, με τις αναφορές του να θέτουν τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο σε ακόμα πιο δύσκολη θέση εν αναμονή των εξελίξεων. Η Ρίο Άβε βρίσκεται κοντά στην πρόσληψη του 43χρονου Βάσκο Σεάμπρα, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τον πάγκο της.

Η δύσκολη θέση του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος βρίσκεται σε δύσκολη θέση όσον αφορά το μέλλον του στην τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε. Φαίνεται πως θα αποχαιρετήσει την ομάδα, «πληρώνοντας» τα άσχημα αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Η πορεία της ομάδας δεν ήταν η αναμενόμενη, γεγονός που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση.

Η Ρίο Άβε δεν έχει ξεκινήσει καλά τη φετινή σεζόν, με τον Έλληνα προπονητή να βρίσκεται υπό πίεση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αποχώρησή του είναι πλέον θέμα χρόνου, καθώς η διοίκηση της ομάδας αναζητά λύσεις για να αναστρέψει την αρνητική πορεία.

Το κακό ξεκίνημα της Ρίο Άβε στο πρωτάθλημα

Η ομάδα της Ρίο Άβε έχει σημειώσει ένα ιδιαίτερα κακό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Στις επτά πρώτες αγωνιστικές, η συγκομιδή της είναι μόλις τέσσερις πόντοι. Αυτοί οι πόντοι προήλθαν από μία νίκη και μία ισοπαλία, ενώ η ομάδα έχει υποστεί πέντε ήττες.

Επιπλέον, το παθητικό των 15 γκολ στις πρώτες επτά αγωνιστικές υπογραμμίζει την αμυντική αδυναμία της Ρίο Άβε. Η συγκεκριμένη επίδοση έχει θέσει την ομάδα σε δυσχερή βαθμολογική θέση, οδηγώντας σε προβληματισμό σχετικά με την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Ο Βάσκο Σεάμπρα ως επικρατέστερος διάδοχος

Ο διάδοχος του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου φαίνεται πως έχει ήδη βρεθεί στο πρόσωπο του Βάσκο Σεάμπρα. Πρόκειται για τον 43χρονο προπονητή της Αρούκα, ο οποίος θεωρείται η φετινή έκπληξη της Primeira Liga. Η Ρίο Άβε βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να κλείσει τον Πορτογάλο τεχνικό, με τις συζητήσεις να προχωρούν.

Η Αρούκα, υπό την καθοδήγηση του Σεάμπρα, έχει συγκεντρώσει 11 πόντους και βρίσκεται στην 5η θέση του πρωταθλήματος. Η ομάδα του μετρά τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και ισάριθμες νίκες στο φετινό πρωτάθλημα, με τον Σεάμπρα να βρίσκεται στον πάγκο της από τον Οκτώβριο του 2024.

Η πορεία του Σεάμπρα σε άλλες ομάδες

Ο Βάσκο Σεάμπρα, στα 43 του χρόνια, έχει ένα αξιόλογο βιογραφικό στον χώρο της προπονητικής στην Πορτογαλία. Πριν αναλάβει την Αρούκα, έχει περάσει από διάφορους συλλόγους, αποκτώντας εμπειρία σε διαφορετικά επίπεδα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, ο Σεάμπρα έχει διατελέσει προπονητής σε ομάδες όπως η Πάσος Φερέιρα, η Φαμαλικάο, η Μάφρα, η Μορεϊρένσε, η Μαρίτιμο και η Εστορίλ. Η εμπειρία του αυτή θεωρείται σημαντική για την ανάληψη των καθηκόντων του στον πάγκο της Ρίο Άβε.

Οι πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Οι πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη αλλαγή στον πάγκο της Ρίο Άβε προέρχονται από τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Οι αναφορές του, που έχουν δημοσιευτεί, δείχνουν ότι η πορτογαλική ομάδα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την πρόσληψη του Βάσκο Σεάμπρα.

Το γεγονός ότι ένας τόσο αξιόπιστος ρεπόρτερ αναφέρει αυτές τις εξελίξεις, ενισχύει την πεποίθηση ότι η αλλαγή προπονητή στη Ρίο Άβε είναι πλέον πολύ κοντά. Η ανακοίνωση του νέου τεχνικού αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta