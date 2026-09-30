Ρόι Κιν: «Θα πετούσα τα μετάλλια στα σκουπίδια αν ήμουν παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι»

Ο Ρόι Κιν, πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με το οικονομικό σκάνδαλο που αφορά τη Μάντσεστερ Σίτι. Ειδικότερα, ο Κιν εξέφρασε την άποψη ότι θα πετούσε τα μετάλλια του αν ήταν ποδοσφαιριστής των «Πολιτών» κατά την περίοδο των οικονομικών παραβιάσεων. Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξία των τροπαίων που κατέκτησε η ομάδα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «απάτη».

Το οικονομικό σκάνδαλο της Μάντσεστερ Σίτι

Την περασμένη Παρασκευή, στις 25 Σεπτεμβρίου, «έσκασε» σαν βόμβα η είδηση που αφορά τη Μάντσεστερ Σίτι. Μία ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League έκρινε τον σύλλογο ένοχο για σοβαρές οικονομικές παραβιάσεις.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι ήταν ένοχη για 114 από τις συνολικά 115 οικονομικές παραβιάσεις που τέθηκαν υπό διερεύνηση. Οι παραβιάσεις αυτές αφορούν ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, από το 2009 έως και το 2018.

Τα ευρήματα της ανεξάρτητης επιτροπής

Τα ευρήματα της ανεξάρτητης επιτροπής περιελάμβαναν τη χρήση αυτού που η επιτροπή χαρακτήρισε ως «ψεύτικες» εμπορικές συμφωνίες. Αυτές οι συμφωνίες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για να παραπλανήσουν σχετικά με την οικονομική κατάσταση του συλλόγου.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ο τεχνητός πληθωρισμός των εσόδων του συλλόγου. Αυτή η πρακτική συνέβαλε στη δημιουργία μιας παραπλανητικής εικόνας των οικονομικών του συλλόγου κατά την περίοδο που εξετάστηκε από την επιτροπή.

Η αντίδραση των «Πολιτών»

Από την πλευρά τους, οι «Πολίτες» εξακολουθούν να αρνούνται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η στάση αυτή του συλλόγου παραμένει σταθερή απέναντι στα ευρήματα της ανεξάρτητης επιτροπής.

Επίσης, η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη ανακοινώσει ότι αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση του συλλόγου να αμφισβητήσει νομικά τα αποτελέσματα της έρευνας και να επιδιώξει την ανατροπή τους.

Οι δηλώσεις του Ρόι Κιν

Ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, δεν δίστασε να σχολιάσει το σκάνδαλο που ξέσπασε με τον συμπολίτη του. Οι δηλώσεις του έγιναν στο ITV Sport, πριν από τον αγώνα της Αγγλίας με την Τσεχία για το Nations League.

Ο Κιν αμφισβήτησε ανοιχτά την αξία των τροπαίων που κέρδισαν οι παίκτες της Σίτι κατά την περίοδο των οικονομικών παραβιάσεων, δηλαδή μεταξύ του 2009 και του 2018. Η τοποθέτησή του αυτή υποδηλώνει ότι θεωρεί πως η κατάκτηση αυτών των τίτλων επισκιάζεται από τις οικονομικές παρατυπίες.

Η έντονη κριτική για «απάτη»

Ο άλλοτε μέσος των «κόκκινων διαβόλων» τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση πως θα πέταγε στα σκουπίδια τα μετάλλια του αν ήταν ποδοσφαιριστής των «Πολιτών». Η δήλωση αυτή καταδεικνύει την έντονη αποδοκιμασία του για τις πράξεις του συλλόγου.

«Ήξεραν ότι θα έβλαπτε πολλούς ανθρώπους, αλλά παρόλα αυτά το έκαναν. Αν ήμουν παίκτης, θα έριχνα 100% αυτά τα μετάλλια στα σκουπίδια. Είναι απάτη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ρόι Κιν, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των παραβάσεων και τον αντίκτυπό τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta