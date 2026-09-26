Οι 12άδες Ολυμπιακού και ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Super Cup

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ετοιμάζονται για την πρώτη τους αναμέτρηση στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Ο αγώνας διεξάγεται στο Περιστέρι και έχει ως διακύβευμα μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Οι δύο ομάδες διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, με τις 12άδες τους να έχουν ήδη ανακοινωθεί, φέρνοντας στο φως σημαντικές απουσίες αλλά και ένα πολυαναμενόμενο ντεμπούτο.

Η μάχη για τον τελικό του Stoiximan Super Cup

Ο πρώτος ημιτελικός του Stoiximan Super Cup είναι πλέον προ των πυλών, σηματοδοτώντας την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν, μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να προσθέσει ένα ακόμα τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, επιδιώκει να ξεκινήσει τη χρονιά με μία σημαντική διάκριση, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής.

Η αναμέτρηση αυτή στο Περιστέρι αποτελεί μια πρώιμη δοκιμασία για την αγωνιστική ετοιμότητα και των δύο συλλόγων. Το διακύβευμα είναι υψηλό, καθώς η νικήτρια ομάδα θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην έναρξη της σεζόν.

Οι σημαντικές απουσίες για τον Ολυμπιακό

Για την ομάδα του Πειραιά, ο προπονητής Μπαρτζώκας θα χρειαστεί να διαχειριστεί ορισμένες απουσίες κρίσιμων παικτών. Συγκεκριμένα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον ημιτελικό, καθώς έμεινε εκτός της εξάδας των ξένων που επιτρέπονται. Αυτή η απόφαση επηρεάζει σημαντικά την παρουσία του Ολυμπιακού κάτω από τα καλάθια.

Εκτός της αποστολής και της 12άδας βρίσκονται επίσης οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Κόρι Τζόζεφ. Η απουσία αυτών των παικτών αναγκάζει το τεχνικό επιτελείο να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για τον κρίσιμο αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, με στόχο την καλύτερη δυνατή αγωνιστική παρουσία.

Η πλήρης 12άδα του Ολυμπιακού

Παρά τις απουσίες, ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με μια ισχυρή σύνθεση, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον προπονητή Μπαρτζώκα. Την 12άδα αποτελούν οι εξής παίκτες: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Χολ και Φουρνιέ. Αυτοί οι αθλητές θα κληθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η παρουσία αυτών των παικτών υπογραμμίζει την προσπάθεια του Ολυμπιακού να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του, ακόμη και με τις δεδομένες απουσίες. Η ομάδα θα βασιστεί στην ομοιογένεια και την ποιότητα των διαθέσιμων αθλητών της για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ημιτελικού.

Προβλήματα τραυματισμών και ένα ντεμπούτο για την ΑΕΚ

Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο προπονητής Ντράγκαν Σάκοτα αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα με τραυματισμούς παικτών. Συγκεκριμένα, εκτός αγώνα έμειναν οι Ντέρικ Γουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από διάφορα προβλήματα υγείας. Οι απουσίες αυτές δημιουργούν κενά στο ροτέισον της ομάδας, απαιτώντας προσαρμογές.

Ωστόσο, η αναμέτρηση αυτή θα έχει και ένα ευχάριστο γεγονός για τους φίλους της ΑΕΚ, καθώς ο Τομά Εττέλ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του. Ο Εττέλ αποτελεί το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας και η παρουσία του προσθέτει μία νέα διάσταση στην αγωνιστική της εικόνα, προσφέροντας λύσεις στον προπονητή Σάκοτα.

Η σύνθεση της ΑΕΚ για τον ημιτελικό

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει επιλέξει τους παίκτες που θα εκπροσωπήσουν την ΑΕΚ στον κρίσιμο ημιτελικό. Η 12άδα της ομάδας αποτελείται από τους εξής αθλητές: Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ. Με αυτή τη σύνθεση, η ΑΕΚ θα επιδιώξει να ξεπεράσει το εμπόδιο του πρωταθλητή Ολυμπιακού και να προκριθεί στον τελικό του Stoiximan Super Cup.

Η ομάδα της ΑΕΚ, με την προσθήκη του Εττέλ και παρά τις απουσίες, θα προσπαθήσει να επιδείξει ανταγωνιστικότητα και να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρόκριση. Ο αγώνας αναμένεται να είναι ενδιαφέρων, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν ισχυρό κίνητρο για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Athletiko