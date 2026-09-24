Η πρεμιέρα της Euroleague: Όλα τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής και τα κανάλια μετάδοσης

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τους λάτρεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς ο μαραθώνιος της EuroLeague επιστρέφει δυναμικά. Οι ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ετοιμάζονται να δώσουν τις πρώτες τους μάχες για τη νέα σεζόν, σηματοδοτώντας την έναρξη της 1ης αγωνιστικής. Συνολικά, επτά παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Η έναρξη του μαραθωνίου της Euroleague

Η EuroLeague ανοίγει και πάλι τις πύλες της, ξεκινώντας έναν απαιτητικό μαραθώνιο που αναμένεται να καθηλώσει τους φίλους του μπάσκετ. Η 1η αγωνιστική φέρνει στο προσκήνιο σημαντικές αναμετρήσεις, με τις ομάδες να διεκδικούν από νωρίς τους πρώτους βαθμούς. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης ετοιμάζονται να προσφέρουν μοναδικές στιγμές.

Η Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα που άλλες 10 ομάδες, εκτός των ελληνικών, θα κάνουν το δικό τους «ποδαρικό» στη νέα σεζόν. Το πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο, με αγώνες που καλύπτουν όλο το φάσμα της διοργάνωσης και μεταδίδονται ζωντανά, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν όλες τις εξελίξεις.

Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Χώρα των Βάσκων

Ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας, ρίχνεται στη «μάχη» της EuroLeague αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Χώρα των Βάσκων, αποτελώντας μια δύσκολη δοκιμασία για τους Πειραιώτες στην έναρξη της διοργάνωσης. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση ζωντανά. Η ώρα έναρξης έχει οριστεί για τις 21:30 και η μετάδοση θα γίνει από το κανάλι Novasports Prime. Η ομάδα του Πειραιά στοχεύει σε ένα θετικό ξεκίνημα μακριά από την έδρα της, θέτοντας τις βάσεις για την πορεία της στη φετινή EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Παρί στο «Τ-Center»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο, υποδέχεται την Παρί στο «Τ-Center» για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους εντός έδρας, μπροστά στο κοινό τους, επιδιώκοντας να ξεκινήσουν τη σεζόν με νίκη. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί επίσης την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί θα ξεκινήσει στις 21:15. Η ζωντανή μετάδοση της αναμέτρησης θα πραγματοποιηθεί από το κανάλι Novasports 4, προσφέροντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της ομάδας τους στο ξεκίνημα της διοργάνωσης.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της πρεμιέρας

Εκτός από τις ελληνικές ομάδες, η πρώτη αγωνιστική της EuroLeague περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Συνολικά, πέντε επιπλέον παιχνίδια συμπληρώνουν το πρόγραμμα της ημέρας, προσφέροντας ένα πλήρες μπασκετικό θέαμα. Οι αγώνες αυτοί θα μεταδοθούν επίσης από τα κανάλια Novasports.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των υπόλοιπων παιχνιδιών της 1ης αγωνιστικής έχει ως εξής: Η αναμέτρηση μεταξύ της Ντουμπάι και της Ρεάλ Μαδρίτης θα διεξαχθεί στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports 5. Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί την Μπάγερν στις 20:00, με τη μετάδοση να γίνεται από το Novasports 2. Ο Ερυθρός Αστέρας θα φιλοξενήσει τη Ζάλγκιρις στις 21:00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 6. Η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει την Ανατολού Εφές στις 21:30, με τη μετάδοση να πραγματοποιείται από το Novasports 5. Τέλος, η Βιλερμπάν θα φιλοξενήσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 21:45, με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Extra 3.

Όλοι οι φίλαθλοι του μπάσκετ καλούνται να συντονιστούν στα κανάλια Novasports για να παρακολουθήσουν ζωντανά την έναρξη του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko