Θέμα χρόνου το sold out για τον ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Μανρέσα

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε για την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον επικείμενο αγώνα με την Kids&Us Manresa, ο οποίος σηματοδοτεί την πρεμιέρα της ομάδας στο BKT EuroCup. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων είναι θέμα χρόνου, αντανακλώντας τη μεγάλη ανυπομονησία του κόσμου του ΠΑΟΚ για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:30.

Εναρξη διάθεσης και προσμονή

Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της νέας αγωνιστικής περιόδου, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του BKT EuroCup. Οι φίλοι της ομάδας του Τρινκιέρι αναμένουν με ανυπομονησία την έναρξη των αγώνων, γεγονός που καθιστά το sold out για τον συγκεκριμένο αγώνα με τη Μανρέσα ζήτημα ωρών.

Ο αγώνας με την Kids&Us Manresa αποτελεί την πρώτη επίσημη εντός έδρας αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ στη νέα σεζόν και διεξάγεται στο PAOK Sports Arena. Η ημερομηνία είναι η 30η Σεπτεμβρίου του 2026, με ώρα έναρξης τις 19:30.

Λεπτομέρειες εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Μανρέσα

Για τον αγώνα με τη Μανρέσα, ο αριθμός των εισιτηρίων που θα διατεθούν στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ είναι περιορισμένος. Τα εισιτήρια που είναι διαθέσιμα αφορούν αποκλειστικά την κατηγορία WHITE και η τιμή τους έχει οριστεί στα 30 ευρώ.

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Online συστήματος της πλατφόρμας More.com. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ειδική διεύθυνση για την αγορά τους.

Γενικές πληροφορίες για τη διάθεση εισιτηρίων

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, από την αρχή κάθε μήνα, θα ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας που θα διεξάγονται κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα. Αυτή η διαδικασία αφορά τόσο τις αναμετρήσεις του BKT EuroCup όσο και αυτές της Stoiximan GBL.

Σχετικά με τις τιμές, τα εισιτήρια για τους αγώνες με ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς και για όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στο BKT EuroCup, κοστίζουν 30 ευρώ. Για τους υπόλοιπους εντός έδρας αγώνες της Stoiximan GBL, δηλαδή με την Καρδίτσα Ιαπωνική, τον Κολοσσό H Hotels Collection, το Μαρούσι, τη Μύκονο Betsson BC, το Περιστέρι Betsson, τον Προμηθέα Πάτρας ΒΙΚΟΣ Cola και τους Vikos Falcons, η τιμή είναι 20 ευρώ.

Ειδικές συνθήκες και κανονισμοί

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο PAOK Sports Arena στις 10 Οκτωβρίου 2026, αυτός θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό οφείλεται σε τιμωρία της ομάδας από την αγωνιστική περίοδο 2025-26, και συνεπώς δεν θα εκδοθούν εισιτήρια για αυτή την αναμέτρηση.

Σχετικά με τους κανονισμούς εισόδου και διάθεσης, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο μεμονωμένου αγώνα. Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο παρακαλούνται να φέρουν μαζί τους έγγραφο ταυτοπροσωπίας, όπως αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Η μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας θα είναι ενεργή ως επιλογή στο Gov.gr Wallet μέχρι και 6 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα και είναι εφικτή για έως και 10 αγώνες στη διάρκεια της σεζόν 2026-27. Τα εισιτήρια διαρκείας των εκπτωτικών κατηγοριών, όπως τα παιδικά και αυτά των ΑΜΕΑ, δεν μεταβιβάζονται. Τέλος, οι φίλαθλοι άνω των 67 ετών που δεν διαθέτουν Gov.gr Wallet, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική αγορά του εισιτηρίου τους, μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τα οποία λειτουργούν Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 17:00, καθώς και την ημέρα του αγώνα από τις 09:00 έως την έναρξη του παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta