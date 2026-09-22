Σερίφ Εντιαγέ: Οι αριθμοί που δείχνουν την επιρροή του στον ΠΑΟΚ

Ο Σερίφ Εντιαγέ έχει σημειώσει τρία γκολ στις πρώτες εννέα εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο η συνολική του επίδραση στο παιχνίδι του «Δικεφάλου» φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη, όπως αποκαλύπτουν οι αριθμοί. Ο 30χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να προσαρμοστεί και να διεκδικήσει μια θέση στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Τα πρώτα του βήματα με τον «Δικέφαλο»

Η άμεση προσαρμογή του Σερίφ Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ ήταν εμφανής, καθώς γρήγορα πέρασε από το στάδιο της προσαρμογής σε αυτό της ουσιαστικής διεκδίκησης μιας θέσης στην επίθεση. Τα τρία γκολ που έχει πετύχει στις πρώτες εννέα επίσημες εμφανίσεις του αποτελούν την πρώτη και πιο άμεση ανάγνωση της παρουσίας του στον σύλλογο.

Ωστόσο, η συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στις εκτελέσεις. Ο Εντιαγέ έχει αρχίσει να προσφέρει στον «Δικέφαλο» πολλά από τα στοιχεία που αναζητούσε η ομάδα από τον παίκτη της κορυφής. Συγκεκριμένα, παίζει με το κορμί του, δημιουργεί δυσκολίες στους αντίπαλους κεντρικούς αμυντικούς, ασκεί πίεση, κερδίζει μπάλες και φάουλ, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και ως σημείο αναφοράς για τους συμπαίκτες του. Συμμετέχει ενεργά στις φάσεις, ακόμη και όταν δεν είναι ο ίδιος αυτός που θα τις ολοκληρώσει με ένα γκολ.

Η αποτελεσματικότητα στο πρωτάθλημα

Στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ο Σερίφ Εντιαγέ έχει ξεκινήσει βασικός και στα πέντε παιχνίδια, καταγράφοντας συνολικά 412 λεπτά συμμετοχής. Μέσα σε αυτό το διάστημα, έχει σημειώσει δύο γκολ, έχοντας πραγματοποιήσει μόλις επτά τελικές προσπάθειες προς την εστία των αντιπάλων.

Από τις επτά αυτές τελικές, οι πέντε βρήκαν εστία, γεγονός που υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητά του. Σε αναγωγή 90λέπτου, ο Σενεγαλέζος επιθετικός επιχειρεί περίπου 1,53 σουτ. Αυτός ο αριθμός δείχνει ότι δεν είναι ένας φορ που χρειάζεται μεγάλο όγκο επιθέσεων για να σκοράρει, αλλά το αντίθετο, αξιοποιεί τις λίγες ευκαιρίες που του παρουσιάζονται.

Ο Εντιαγέ βρήκε δίχτυα από την «άσπρη βούλα» στον αγώνα με τον Άρη, ενώ στο Αγρίνιο χρειάστηκε μόνο μία τελική προσπάθεια για να σκοράρει. Το γκολ αυτό στο Αγρίνιο ήταν παράλληλα το πρώτο του στο πρωτάθλημα από «open play», δηλαδή από κανονική ροή αγώνα.

Η συνολική συνεισφορά και η συχνότητα των γκολ

Εκτός από τα δύο γκολ στο πρωτάθλημα, ο Σερίφ Εντιαγέ έχει προσθέσει και ένα ευρωπαϊκό γκολ στον απολογισμό του, το οποίο σημείωσε απέναντι στην Μπραν. Έτσι, ο συνολικός του απολογισμός φτάνει στα τρία γκολ σε εννέα συμμετοχές με την φανέλα του ΠΑΟΚ.

Συνολικά, ο Σενεγαλέζος επιθετικός έχει αγωνιστεί 573 λεπτά με τα «ασπρόμαυρα». Αυτό μεταφράζεται σε ένα γκολ ανά 191 αγωνιστικά λεπτά κατά τον πρώτο μήνα της παρουσίας του στην ομάδα, δείχνοντας μια σταθερή συνεισφορά στο σκοράρισμα.

Κυρίαρχος στις μονομαχίες

Ένα από τα σημεία όπου η στατιστική ανάλυση της παρουσίας του Εντιαγέ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι μονομαχίες. Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του πρωταθλήματος, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ κέρδισε 26 από τις 53 μονομαχίες στις οποίες συμμετείχε. Παράλληλα, ήταν αποτελεσματικός και στις εναέριες μονομαχίες, κερδίζοντας οκτώ από τις 16 που έδωσε.

Την ίδια στιγμή, ο Σερίφ Εντιαγέ είχε κερδίσει 12 φάουλ στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια. Στο Αγρίνιο, πρόσθεσε άλλα πέντε κερδισμένα φάουλ στον απολογισμό του. Έτσι, έφτασε τουλάχιστον τα 17 κερδισμένα φάουλ στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί σε περίπου 3,7 φάουλ ανά 90 λεπτά αγώνα, μια λεπτομέρεια που δεν είναι καθόλου αμελητέα για την επιρροή του στο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta