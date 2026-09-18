Το παρασκήνιο της υπόθεσης Μουαντιλμαντζί και η σύνδεσή του με τον Γκονζάλες στον Ολυμπιακό

Η άφιξη του Μάριους Μουαντιλμαντζί στον Ολυμπιακό δεν ήταν αποτέλεσμα μίας ξαφνικής εξέλιξης, ούτε συνδέθηκε αποκλειστικά με τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ήδη γνώση των αγωνιστικών χαρακτηριστικών του Αφρικανού επιθετικού, καθώς το όνομά του βρισκόταν σε μία λίστα υποψηφίων για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης. Η ιστορία του με τον σύλλογο του Πειραιά είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, με την ομάδα να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.

Η αρχική παρακολούθηση και η λίστα των επιθετικών

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί δεν ήταν ένας ποδοσφαιριστής που προτάθηκε την τελευταία στιγμή ή εμφανίστηκε στο προσκήνιο του Ολυμπιακού λόγω κάποιας έκτακτης ανάγκης. Οι άνθρωποι του συλλόγου είχαν πλήρη εικόνα για τις ικανότητές του και τον είχαν συμπεριλάβει σε μία «short list» επιθετικών. Αυτή η λίστα περιλάμβανε τρεις με τέσσερις περιπτώσεις φορ που είχαν ξεχωρίσει για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής των Πειραιωτών.

Το ενδιαφέρον για τον παίκτη είχε καταγραφεί εδώ και καιρό, με τις πρώτες επαφές να έχουν γίνει ήδη από τον Αύγουστο. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη υπόθεση να είχε αρχίσει να «δουλεύεται» ακόμα νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός είχε φροντίσει να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να παρακολουθήσει την πορεία του επιθετικού από το Τσαντ, γνωρίζοντας τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

Παράλληλες διαπραγματεύσεις και οι απαιτήσεις της Σάμσουνσπορ

Η διαδικασία αξιολόγησης του Μουαντιλμαντζί εξελισσόταν παράλληλα με τις προσπάθειες του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες από την Τσίβας. Εκείνη την περίοδο, η τουρκική ομάδα Σάμσουνσπορ διατηρούσε υψηλές απαιτήσεις για τον Μουαντιλμαντζί, ζητώντας ένα ποσό που άγγιζε τα 10 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.

Παρά το ενδιαφέρον, ο Ολυμπιακός είχε μπροστά του διάφορες επιλογές για την ενίσχυση της επίθεσης. Τελικά, αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στην περίπτωση του Γκονζάλες. Η υπόθεση του Μεξικανού επιθετικού προχώρησε, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία και ο παίκτης της Τσίβας ταξίδεψε για τον Πειραιά.

Ο τραυματισμός του Ελ Κααμπί αλλάζει τα δεδομένα

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γκονζάλες δεν σήμανε τη διαγραφή του Μουαντιλμαντζί από τα πλάνα των «ερυθρόλευκων». Το όνομά του παρέμεινε στο μπλοκάκι της ομάδας, καθώς υπήρχε ήδη καταγεγραμμένο ενδιαφέρον και πλήρης γνώση της περίπτωσής του. Ωστόσο, η πορεία των πραγμάτων άλλαξε δραματικά με τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Βόλο, δημιουργώντας ένα άμεσο και σημαντικό κενό στην επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού. Αυτή η απρόβλεπτη εξέλιξη ανάγκασε τον σύλλογο να κινηθεί εκ νέου για την απόκτηση επιθετικού, σε μία περίοδο που απαιτούσε γρήγορες αποφάσεις.

Η δυναμική επανεμφάνιση του Μουαντιλμαντζί

Σε αυτή τη νέα συγκυρία, η περίπτωση του Μάριους Μουαντιλμαντζί επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο. Δεδομένου ότι ο παίκτης ήταν ήδη γνωστός στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, είχε εξεταστεί διεξοδικά και υπήρχε προεργασία, οι «ερυθρόλευκοι» δεν χρειάστηκε να ξεκινήσουν από μηδενική βάση τις διαδικασίες. Η προϋπάρχουσα γνώση και οι επαφές επιτάχυναν τις εξελίξεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν δεν είχε τραυματιστεί ο Ελ Κααμπί, ο Μουαντιλμαντζί θα συνέχιζε την καριέρα του στη Σαμσούντα. Ωστόσο, η ανάγκη για άμεση ενίσχυση της επίθεσης οδήγησε στην επανενεργοποίηση της υπόθεσής του. Έτσι, μέσα σε περίπου είκοσι ημέρες από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γκονζάλες, η περίπτωση του Μουαντιλμαντζί προχώρησε με ταχύτατους ρυθμούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta