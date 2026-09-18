Ο Παναθηναϊκός εκφράζει συλλυπητήρια για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην έκδοση συλλυπητήριας ανακοίνωσης, εκφράζοντας τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, καθώς ο Δημήτρης Γούναρης αποτελούσε ιστορικό πρόσωπο για τον σύλλογο.

Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλαδικής Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.) από το 1981, συνδέοντας το όνομά του με τους «πρασίνους» και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, μέσω της οποίας γνωστοποίησε τα συναισθήματά της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Στην ανακοίνωση αυτή, ο σύλλογος εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για το δυσάρεστο γεγονός. Η απώλεια ενός ανθρώπου που συνέδεσε την πορεία του με τον Παναθηναϊκό προκάλεσε οδύνη στα μέλη και τους φιλάθλους του.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR περιλάμβανε ένα μήνυμα στήριξης προς τους οικείους του εκλιπόντος. «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο, υπογραμμίζοντας τη συμπαράσταση του συλλόγου στις δύσκολες αυτές στιγμές.

Η ιστορική παρουσία του Δημήτρη Γούναρη

Ο Δημήτρης Γούναρης είχε μια μακρά και σημαντική πορεία στον χώρο του Παναθηναϊκού. Η παρουσία του ήταν καθοριστική, καθώς διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλαδικής Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού, γνωστής ως ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π. Αυτή η θέση τον καθιστούσε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της φίλαθλης κοινότητας του συλλόγου.

Η θητεία του στην προεδρία της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π. ξεκίνησε το 1981, γεγονός που καταδεικνύει τη διαχρονική του προσφορά και την αφοσίωσή του. Για δεκαετίες, ο Δημήτρης Γούναρης βρισκόταν στο τιμόνι της Λέσχης, συμβάλλοντας ενεργά στην οργάνωση και τη λειτουργία της, διαμορφώνοντας έτσι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας των «πρασίνων» φιλάθλων.

Η σύνδεση με τους «πρασίνους»

Το όνομα του Δημήτρη Γούναρη συνδέθηκε άρρηκτα με τον Παναθηναϊκό, μια σύνδεση που αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον οργανισμό του συλλόγου. Η αφοσίωσή του στους «πρασίνους» ήταν ευρέως γνωστή και αποτελούσε χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητάς του. Μέσα από τη δράση του, συνέβαλε στην ενίσχυση του δεσμού μεταξύ του συλλόγου και των φιλάθλων του.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη σε όσους γνώριζαν την προσφορά του και την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναγνώρισε τη σημασία της παρουσίας του Δημήτρη Γούναρη, εκφράζοντας δημόσια τη θλίψη της για την απώλεια ενός ανθρώπου που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στον σύλλογο.

Το μήνυμα συμπαράστασης

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, στην ανακοίνωσή της, δεν παρέλειψε να εκφράσει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του Δημήτρη Γούναρη. Η έκφραση «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του» αποτελεί σαφές δείγμα της ευαισθησίας και του σεβασμού του συλλόγου προς τον εκλιπόντα και τους ανθρώπους του.

Αυτό το μήνυμα υπογραμμίζει την αναγνώριση της συνεισφοράς του Δημήτρη Γούναρη και την εκτίμηση προς το πρόσωπό του. Η θλίψη για την απώλειά του είναι διάχυτη, και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θέλησε να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων που πενθούν, προσφέροντας τα ειλικρινή της συλλυπητήρια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta